5 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Парагвай и Франция. Начало встречи — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Парагвай

Турнирное положение: Парагвай на ЧМ-2026 может претендовать на звание «грозы фаворитов», поскольку уже в групповом раунде обыграл Турцию и обошел ее в таблице.

Команда набрала четыре очка и на два балла отстала от победителя группы, США, а также по разнице голов уступила второй Австралии, тогда как четвёртая Турция проиграла ей один пункт.

Последние матчи: другим авторитетом, поверженным «Гуарани», оказался гранд мирового футбола — Германия (1:1), битая в драматичной серии пенальти.

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Перед этим в заключительном туре группового раунда мундиаля сборная также сыграла не победила по итогам 90+ минут, сыграв вничью с Австралией (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Альдерете, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, где лишь один был товарищеским, Парагвай проиграл только однажды при двух победах и двух ничьих в основное время.

Можно было бы утверждать, что с такой формой сборная может претендовать хотя бы на ничью, тем более после успехов против Турции и Германии, однако нынешний соперник на голову сильнее.

Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Франция

Турнирное положение: Франция пока что сминает всех на своем пути, где уверенно выиграла свою группу с девятью очками и прошла 1/16 финала.

Команда на три балла обошла своего конкурента Норвегию, а также на шесть пунктов — третий в таблице Сенегал и на девять — аутсайдера квартета Ирак.

Последние матчи: старт в плей-офф также прошел для «Ле Блё» на ура, ведь они одержали разгромную победу над Швецией — 3:0.

Завершить групповой раунд сборной также удалось крупным выигрышем, жертвой которого стали другие скандинавы — Норвегия (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, где все, кроме одного были официальными, Франция выиграла с общей разницей 16-3.

Столь мощный ход, который набрали подопечные Дидье Дешама, и преимущество в классе попросту не оставляют шансов сопернику при всех его предыдущих сенсационных успехах.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с шестью голами.

На что ставят в матче Парагвай — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Парагвай — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Парагвая забивали меньше трех голов

в пяти последних матчах Франция забила больше двух голов

в 13-ти последних матчах Франции забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.66, успех Парагвая — в 15.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.64 и 2.30.

Прогноз: в 13-ти последних матчах Франции забивали больше двух голов. Такой же сценарий был реализован и в последнем очном поединке этих соперников.

При этом в трех из шести последних матчей Парагвая сыграл аналогичный расклад.

1.80 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Парагвай — Франция принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ле Блё» забьют больше двух мячей, учитывая то, что так было в их пяти последних матчах.

1.95 Тотал Франции больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Парагвай — Франция принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал Франции больше 2,5 голов за 1.95