5 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Франция. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.33.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвайцы с огромным трудом пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 3-м месте в своем квартете, набрав 4 очка.
При этом Парагвай в трех матчах группового этапа забил всего два мяча. А вот в свои ворота команда пропустила четырежды. Победить удалось только турок.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда сотворила сенсацию. Пусть и в серии пенальти, но немцы были обыграны.
До того парагвайцы подписали мировую с Австралией (0:0). Зато поединок с Турцией завершился минимальным успехом.
В трех своих последних матчах Парагвай пропустил всего один мяч. И лишь проваленный стартовый поединок с американцами (1:4) стоит особняком, но по ходу Мундиаля южноамериканцы заметно прибавляют.
Состояние команды: парагвайцам удалось наладить игру в обороне. Плюс команда весьма эффективна в игре вторым номером.
И уж точно парагвайцы мечтают отправить домой еще одного фаворита. Вот только голы даются команде натужно, да и французов она не побеждала еще ни разу в истории.
Франция
Турнирное положение: «Трехцветные» выглядят просто великолепно. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 9 зачетных баллов.
Причем Франция в трех турах наколотила 10 мячей в ворота соперников. Всего же «трехцветные» настреляли 13 мячей на турнире. А вот Килиан Мбаппе успел отличиться шестью забитыми мячами.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда Дидье Дешама не заметила шведов (3:0). Французы всецело доминировали на поле, а умница Мбаппе оформил дубль.
До того команда легко переиграла Норвегию (4:1). Притом, что несколько ранее «трехцветные» уверенно одолели Ирак (3:0) и Сенегал (3:1).
В своих пяти последних матчах Франция добыла 5 побед. В этих поединках команда отличилась 16 результативными ударами, пропустив в свои ворота три. Машина, не иначе!
Состояние команды: Французы на Мундиале забивают не меньше трех мячей за матч. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс Майкл Олисе оформил уже 5 ассистов.
Нет сомнений, что Франция будет действовать первым номером. Мбаппе, Олисе и Усман Дембеле должны устроить такую круговерть, что парагвайцам придется лишь отбиваться.
При этом команда Дешама не зря считается едва ли не фаворитом чемпионата мира. Плюс «трехцветные» заметно разыгрались, да и кто остановит набравшего блестящую форму Мбаппе?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа Парагвая — в 17.00.
То, что отличиться сумеют только французы, букмекеры предлагают рассмотреть за 1.66, а вот на то, что забьют обе команды, можно поставить за 2.30.
Прогноз: Французы шикарно атакуют, к тому же Мбаппе мотивирован выиграть гонку бомбардиров, и явно будет нацелен на ворота соперника с первых минут матча.
Ставка: Первый гол забьёт Килиан Мбаппе за 3.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Усман Дембеле сумеет расписаться в воротах парагвайцев.
Ставка: Усман Дембеле забьёт гол за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Парагвайцы забили всего 3 мяча в 4 поединках чемпионата мира
- Французы в четырех матчах в рамках Мундиаля настреляли 13 мячей
- Килиан Мбаппе отличился 6 голами на турнире
- Парагвай еще ни разу в истории не обыгрывал французов
- В отличной форме находятся Усман Дембеле и Майкл Олисе