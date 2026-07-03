прогноз на автора первого гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 3.33

5 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Франция. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.33.

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Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы с огромным трудом пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 3-м месте в своем квартете, набрав 4 очка.

При этом Парагвай в трех матчах группового этапа забил всего два мяча. А вот в свои ворота команда пропустила четырежды. Победить удалось только турок.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда сотворила сенсацию. Пусть и в серии пенальти, но немцы были обыграны.

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До того парагвайцы подписали мировую с Австралией (0:0). Зато поединок с Турцией завершился минимальным успехом.

В трех своих последних матчах Парагвай пропустил всего один мяч. И лишь проваленный стартовый поединок с американцами (1:4) стоит особняком, но по ходу Мундиаля южноамериканцы заметно прибавляют.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: парагвайцам удалось наладить игру в обороне. Плюс команда весьма эффективна в игре вторым номером.

И уж точно парагвайцы мечтают отправить домой еще одного фаворита. Вот только голы даются команде натужно, да и французов она не побеждала еще ни разу в истории.

Франция

Турнирное положение: «Трехцветные» выглядят просто великолепно. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 9 зачетных баллов.

Причем Франция в трех турах наколотила 10 мячей в ворота соперников. Всего же «трехцветные» настреляли 13 мячей на турнире. А вот Килиан Мбаппе успел отличиться шестью забитыми мячами.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда Дидье Дешама не заметила шведов (3:0). Французы всецело доминировали на поле, а умница Мбаппе оформил дубль.

До того команда легко переиграла Норвегию (4:1). Притом, что несколько ранее «трехцветные» уверенно одолели Ирак (3:0) и Сенегал (3:1).

В своих пяти последних матчах Франция добыла 5 побед. В этих поединках команда отличилась 16 результативными ударами, пропустив в свои ворота три. Машина, не иначе!

Состояние команды: Французы на Мундиале забивают не меньше трех мячей за матч. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс Майкл Олисе оформил уже 5 ассистов.

Нет сомнений, что Франция будет действовать первым номером. Мбаппе, Олисе и Усман Дембеле должны устроить такую круговерть, что парагвайцам придется лишь отбиваться.

При этом команда Дешама не зря считается едва ли не фаворитом чемпионата мира. Плюс «трехцветные» заметно разыгрались, да и кто остановит набравшего блестящую форму Мбаппе?!

На что ставят в матче Парагвай — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Парагвай — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа Парагвая — в 17.00.

То, что отличиться сумеют только французы, букмекеры предлагают рассмотреть за 1.66, а вот на то, что забьют обе команды, можно поставить за 2.30.

Прогноз: Французы шикарно атакуют, к тому же Мбаппе мотивирован выиграть гонку бомбардиров, и явно будет нацелен на ворота соперника с первых минут матча.

3.33 Первый гол забьёт Килиан Мбаппе Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч Парагвай — Франция позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Первый гол забьёт Килиан Мбаппе за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Усман Дембеле сумеет расписаться в воротах парагвайцев.

2.40 Усман Дембеле забьёт гол Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Парагвай — Франция принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Усман Дембеле забьёт гол за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет