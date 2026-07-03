прогноз на матч ЧМ‑2026, ставка за 2.10

5 июля в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Парагвай и Франция. Начало встречи — 0:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Парагвай

Турнирное положение: на групповом этапе Парагвай занял третье место с 4 очками в группе D.

Последние матчи: в 1/8 финала Парагвай смог выстоять в основное и дополнительное время с Германией (1:1), а в серии пенальти — вообще победить. Сама встреча и пробитие 11‑метровых проходили очень драматично, и верх могла взять любая из сторон.

В группе Парагвай проиграл США (1:4), обыграл Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

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Не сыграют: травмирован Альдерете (з).

Состояние команды: прямо скажем, игра подопечных Альваро Густаво не производит какого‑то особого впечатления. Да, есть организация и несколько ярких игроков, но ничего более. Это обычный середняк мирового футбола.

Франция

Турнирное положение: на групповом этапе у Франции не было никаких проблем, она легко выиграла 3 из 3 матчей.

Последние матчи: в 1/16 финала Франция легко обыграла Швецию, полностью контролируя ход игры с первой и до последней минуты и затратив ровно столько сил, сколько необходимо. Дублем отметился Мбаппе, также отличился Баркола.

На групповом этапе были переиграны Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегия (4:1).

Не сыграет: травмирован М. Тюрам (н).

Состояние команды: по качеству футбола и составу дружину Дидье Дешама можно причислить к числу главных фаворитов мундиаля. Причём видно, что команда прибавляет с каждым матчем и ещё способна прибавить в случае необходимости, в том числе и за счёт замен.

На что ставят в матче Парагвай — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Парагвай — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2017 году Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче (5:0).

В 2014‑м между ними была ничья в товарищеской игре (1:1).

В 2008 году тоже был мирный исход (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Парагвая дают 16,5, на Францию — 1,20, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: сейчас это сборные абсолютно разного уровня, и если Франция сыграет хотя бы на 80 % своих возможностей, то будет разгром и лёгкая победа со стороны трёхцветных, а везти Парагваю постоянно не может.

2.10 Победа Франции с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Парагвай — Франция принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Основная ставка: победа Франции с форой −2 за 2,10.

Прогноз: нынешняя Франция точно не Германия, она не будет сюсюкаться и перекатывать мяч туда‑сюда, а сразу обрушит вал атак с первых минут, чтобы не тратить много сил, так как предстоят более серьёзные игры. Да и Мбаппе не помешает забить ещё пару голов.

2.36 Франция выиграет с форой -1 за 2,36 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч Парагвай — Франция принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Дополнительная ставка: Франция выиграет первый тайм с форой −1 за 2,36.