5 июля в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Парагвай и Франция. Начало встречи — 0:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Парагвай
Турнирное положение: на групповом этапе Парагвай занял третье место с 4 очками в группе D.
Последние матчи: в 1/8 финала Парагвай смог выстоять в основное и дополнительное время с Германией (1:1), а в серии пенальти — вообще победить. Сама встреча и пробитие 11‑метровых проходили очень драматично, и верх могла взять любая из сторон.
В группе Парагвай проиграл США (1:4), обыграл Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).
Не сыграют: травмирован Альдерете (з).
Состояние команды: прямо скажем, игра подопечных Альваро Густаво не производит какого‑то особого впечатления. Да, есть организация и несколько ярких игроков, но ничего более. Это обычный середняк мирового футбола.
Франция
Турнирное положение: на групповом этапе у Франции не было никаких проблем, она легко выиграла 3 из 3 матчей.
Последние матчи: в 1/16 финала Франция легко обыграла Швецию, полностью контролируя ход игры с первой и до последней минуты и затратив ровно столько сил, сколько необходимо. Дублем отметился Мбаппе, также отличился Баркола.
На групповом этапе были переиграны Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегия (4:1).
Не сыграет: травмирован М. Тюрам (н).
Состояние команды: по качеству футбола и составу дружину Дидье Дешама можно причислить к числу главных фаворитов мундиаля. Причём видно, что команда прибавляет с каждым матчем и ещё способна прибавить в случае необходимости, в том числе и за счёт замен.
Статистика для ставок
- В 2017 году Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче (5:0).
- В 2014‑м между ними была ничья в товарищеской игре (1:1).
- В 2008 году тоже был мирный исход (0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Парагвая дают 16,5, на Францию — 1,20, ничью букмекеры оценивают в 6,80.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.
Прогноз: сейчас это сборные абсолютно разного уровня, и если Франция сыграет хотя бы на 80 % своих возможностей, то будет разгром и лёгкая победа со стороны трёхцветных, а везти Парагваю постоянно не может.
Основная ставка: победа Франции с форой −2 за 2,10.
Прогноз: нынешняя Франция точно не Германия, она не будет сюсюкаться и перекатывать мяч туда‑сюда, а сразу обрушит вал атак с первых минут, чтобы не тратить много сил, так как предстоят более серьёзные игры. Да и Мбаппе не помешает забить ещё пару голов.
Дополнительная ставка: Франция выиграет первый тайм с форой −1 за 2,36.