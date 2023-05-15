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    Трансферный дайджест. 9-15 мая

    Силва и Гюндоган уйдут из «Манчестер Сити», Мората и Менди сменят команды, Райс пойдет на повышение

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Бернарду Силва

    «Манчестер Сити», полузащитник, 28 лет

    Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Le Parisien, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижане видят в португальце идеальную замену для Лионеля Месси, который, скорее всего, покинет команду.

    Сообщается, что именно трансфер Силвы является для руководства «ПСЖ» целью номер один.

    Бернарду Силва
    globallookpress.com

    Ранее также была информация, что Бернарду хочет видеть в своих рядах каталонская «Барселона», поэтому вполне может быть за игрока сборной Португалии развернется настоящая борьба.

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    • В текущем сезоне Бернарду Силва провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

    Наш прогноз: Силва покинет «Манчестер Сити».

    Ким Мин Джэ

    «Наполи», защитник, 26 лет

    На защитника «Наполи» Ким Мин Джэ претендуют сразу несколько топ-команд.

    ВВС информирует своих читателей о том, что 26-летний оборонец, который стал чемпионом Италии, входит в список интересов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

    Ким Мин Джэ
    globallookpress.com

    Сообщается, что именно эти английские команды и поведут борьбу за 26-летнего игрока сборной Южной Кореи.

    В тоже время, в «Наполи» готовы расстаться с игроком, однако хотят получить за него не менее 50 миллионов евро. Сам игрок хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед».

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    • В текущем сезоне Ким Мин Джэ провел 42 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

    Наш прогноз: Ким Мин Джэ переберется в одну из английских команд.

    Илкай Гюндоган

    «Манчестер Сити», полузащитник, 32 года

    Будущее полузащитника «Манчестера Сити» Илкая Гюндогана все еще не определено.

    На хавбека сборной Германии продолжает претендовать «Барселона», информирует Marca. Каталонцы пытаются сделать все, чтобы оформить трансфер футболиста.

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    • В тоже время, «Манчестер Сити» намерен сохранить игрока в своих рядах. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что футболист останется в команде.

    Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года, после чего он может стать свободным агентом.

    Илкай Гюндоган
    globallookpress.com

    Переговоры относительно продления контракт между Гюндоганом и «Манчестер Сити» продолжаются.

    Наш прогноз: Гюндоган перейдет в «Барселону».

    Ферлан Менди

    «Реал», защитник, 27 лет

    Защитнику «Реалу» Ферлану Менди сказали подыскивать новое место в работы. В мадридском коллективе оборонец особо не нужен

    The Mirror информирует, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал». Сумма потенциальной сделки между сторонами составит 20 миллионов евро.

    Ферлан Менди
    globallookpress.com

    Сообщается, что «канониры» намерены в самое ближайшее время обратиться в клуб из Мадрида относительно трансфера оборонца.

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    В текущем сезоне Ферлан Менди сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: Менди перейдет в «Арсенал».

    Альваро Мората

    «Атлетико», нападающий, 30 лет

    Форвард «Атлетико» Альваро Мората близок к смене клубной прописки во время летнего трансферного окна.

    Goal информирует, что 30-летний испанец может продолжить карьеру в «Милане». Руководство миланского клуба заинтересовано в подписании футболиста, у которого есть опыт игры в Серии А, а он ранее выступал за «Ювентус».

    Альваро Мората
    globallookpress.com

    Ранее также была информация, что в услугах Мораты заинтересованы «Барселона» и тот «Ювентус». Футболисту предстоит сделать выбор.

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    В текущем сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

    Наш прогноз: Мората точно покинет «Атлетико».

    Деклан Райс

    «Вест Хэм», полузащитник, 24 года

    Английский хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс с большой долей вероятности сменит команду во время летнего трансферного окна.

    По информации The Guardian, на 24-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». Борьбу манкунианцам за полузащитника навяжет лондонский «Арсенал».

    Деклан Райс
    globallookpress.com

    Сообщается, что на данный момент именно «канониры» являются фаворитами в борьбе за игрока.

    Также источник информирует, что тот факт, что Райс покинет «Вест Хэм» вопрос практически решенный.

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    • В текущем сезоне Райс провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

    Наш прогноз: Райс точно покинут «Вест Хэм».

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