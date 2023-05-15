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    ЛЧ. Холанн против Бензема на «Этихаде», второй раунд миланского дерби

    Обзор предстоящих ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

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    «Реал» — «Манчестер Сити»
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    «Реал» — «Манчестер Сити»
    16 и 17 мая в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/2 финала. В обоих противостояниях интрига еще жива, хотя в первой встрече «Интер» и сделал серьезную заявку на победу в миланском еврокубковом дерби.

    «Интер» — «Милан»

    16 мая, 22:00 мск


    Первый матч: «Милан» — «Интер» 0:2

    В миланском дерби после первого матча определился серьезный фаворит — уже к 11-й минуте «Интер» вел 2:0, а к 15-й минуте мог снять все вопросы об исходе противостояния, если бы Хакан Чалханоглу не пробил в штангу.

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    • Второй тайм встречи получился более сбалансированным, моменты были у обеих команд, хотя «нерадзурри» и создали их больше — голкипер Майк Меньян отразил опасные удары авторов голов Генриха Мхитаряна и Эдина Джеко в каждом из таймов.

    Главной проблемой «Милана», ошеломленного таким агрессивным началом матча в исполнении соседей, стало отсутствие травмированного Рафаэла Леау. Без него «россонери» нанесли только два удара в створ.

    Но если бы Сандро Тонали, который также проверил на прочность каркас ворот «нерадзурри», был чуть точнее, к ответному матчу подопечные Стефано Пиоли подходили в куда лучшем настроении.

    «Милан» — «Интер»
    globallookpress.com

    Леау уже восстановился после повреждения приводящей мышцы и может сыграть ключевую роль в камбэке «россонери». Португалец стал главным героем единственной победы «Милана» над «Интером» в этом сезоне, оформив дубль и отдав голевую передачу на Оливье Жиру.

    С другой стороны, «Интер» выиграл три последних миланских дерби всухую, а всего в этой Лиге чемпионов в активе команды уже семь матчей «на ноль», что является рекордом команды в турнире. «Нерадзурри» выиграли 18 из 19 двухматчевых противостояний, когда стартовали победой на выезде.

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    • В последнем матче Серии А «Интер» дома обыграл «Сассуоло» (4:0) и победная серия «нерадзурри» во всех турнирах увеличилась до семи матчей.

    А вот «Милан» одержал всего четыре победы в последних 15 матчах во всех турнирах — в прошедший уик-энд Серии А «россонери» на выезде проиграли «Специи» (0:2).

    Прогнозы экспертов Livesport.ru на ответной матч итальянской дуэли можно найти по ссылкам: здесь и тут.

    «Манчестер Сити» — «Реал»

    17 мая, 22:00 мск


    Первый матч: «Реал» — «Манчестер Сити» 1:1

    Английский клуб на «Сантьяго Бернабеу» тоже начал с места в карьер, прибрав мяч к ногам и осадив ворота Тибо Куртуа. Но «Реал», в отличие от «Милана», не запаниковал, а бельгийский вратарь блестяще себя проявил, отразив опасные удары Кевина Де Брёйне и Родри.

    После этого мадридцы постепенно выровняли игру, постаравшись нейтрализовать атакующую угрозу «Сити» — Рюдигер и Алаба своей плотной опекой практически выключили из игры Эрлинга Холанна, а Дани Крвахаль как мог изводил Джека Грилиша, пусть порой и с применением довольно грязных приемов.

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    • Гол забитый Винисиусом Жуниором в первом тайме добавил хозяевам еще больше уверенности, но подопечные Пепа Гвардиолы показали, что сильны командной игрой, а талантливых исполнителей у них хватает и без норвежского бомбардира — Де Брёйне блеснул индивидуальным мастерством.

    После ничьей в первой встрече можно считать, что у «Сити» есть небольшое преимущество — им предстоит играть на домашнем стадионе, где «горожане» не проигрывают на протяжении вот уже 14 матчей при разнице голов 49:7 в свою пользу. Два последних поединка Лиги чемпионов с «Реалом» на «Этихаде» манчестерский клуб выиграл.

    При этом нельзя списывать «Реал» со счетом — «сливочные» всегда сильнее проводят ответную встречу в двухматчевом противостоянии. «Сити» вел с общим счетом 5:3 до 90-й минуты прошлогоднего ответного полуфинала, но затем дважды пропустил от мадридцев в основное время, а потом еще раз в дополнительное.

    «Реал» — «Ман Сити»
    globallookpress.com

    Испанский клуб в последнем туре Ла Лиги обыграл «Хетафе» (1:0), не только обеспечив себе попадание в четверку лучших за четыре тура до конца турнира, но и дав отдохнуть восьми игрокам основы. К тому же в строй вернулись Эдер Милатао и Ферлан Менди. Дисквалифицированный Милитао был большой потерей для «Реала» в первом матче, но теперь его скорость, опыт и игра головой помогут мадридцам.

    «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном» (2:0) тоже устроил небольшую ротацию, а поражение «Арсенала» от «Брайтона» практически гарантировало «горожанам» чемпионство, так что к матчу с «Реалом» они подойдут на позитиве. С другой стороны, психологическое напряжение вызванное борьбой за требл только нарастает.

    Прогнозы на это противостояние можно найти тут.

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    Что дальше?

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Победитель полуфинала «Интер» — «Милан» будет номинальным гостем в финале.

    Это домашний стадион сборной Турции, который расположен в районе Башакшехир и был открыт в 2002 году. Его вместимость — 75 тысяч зрителей.

    Стамбульская арена была изначально построена, чтобы поддержать заявку Турции на проведение Олимпийских игр-2008.

    Стадион «Ататюрк»
    globallookpress.com

    В 2005 году арена уже принимала финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом», который обрел легендарный статус и стал известен как «Чудо в Стамбуле».

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

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