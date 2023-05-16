«Интер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» по всем статьям переиграл «Милан» (2:0). Теперь ему достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один гол.

Нынешний сезон в Серии А для «нерадзурри» проходит не столь продуктивно. Выше 2-го места уже не подняться, а сейчас команда находится на 3-й позиции.

Коэффициенты матча Интер — Милан 1X2Новым игрокам 2.053.303.85Бонус$9500

Отрыв от пятой строчки, которую занимают как раз нынешние соперники и непримиримые соседи по городу, составляет пять очков, поэтому клуб имеет высокие шансы попасть в главный еврокубок через чемпионат.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Коллектив выиграл семь последних поединков кряду и не проигрывает восемь встреч подряд, поэтому его оппонентам будет сложно пробиться в финал.

«Милан»

«Милану» необходимо выигрывать с разницей в два гола, чтобы по крайней мере перевести игру в дополнительное время.

Подопечные Пиоли сейчас находятся на пятом месте в таблице Серии А. Отставание от заветной зоны Лиги чемпионов, как уже говорилось выше, равно пяти очкам.

В минувшем туре «Милан» потерпел поражение от «Специи» (0:2) на выезде и это вторая неудача кряду во всех турнирах, если учитывать первый матч полуфинала Лиги чемпионов против соседей по городу.

Коллектив одержал лишь одну победу в последних пяти поединках во всех турнирах, так что такая форма точно не говорит в пользу номинальных гостей грядущей встречи.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Милана» оценивается в 3,77, ничья — в 3,43.

Хозяева поля выиграли семь последних матчей кряду во всех турнирах

Поэтому наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет за 2,07.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь «Милан» приложит большие усилия, чтобы отыграться, но текущая форма «Интера» сулит ему хорошие шансы в атаке.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Милан» за 5.00.