Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт

Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мячи забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Ответная игра состоится 16 мая. Во втором полуфинале встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

«Милан» был потрясен масштабом матча

Автор The Guardian Джонатан Лью отмечает агрессивное начало встречи в исполнении «Интера», которое и определило результат всего матча.

«После тишины последовал взрыв. Это была самая крупная игра, которую этот город видел за последние два десятилетия, и если и было определенное сдерживание эмоций после финального свистка, то только из-за знания того, что на следующей неделе игра будет еще круче.

Тем не менее, после 90 минут у нас есть явный фаворит: несовершенный, но бесстрашный "Интер" Симоне Индзаги, который добился успеха в поразительном дебютном рывке, а затем стиснул зубы и сдерживал своих заклятых соперников в атмосфере, которая сбивала с ног.

Даже на их родной территории это была выездная игра для "Интера", и, поскольку предматчевая нервозность уступила место открытой враждебности, они продемонстрировали выступление, достойное любого другого клуба в недавней европейской истории.

Эдин Джеко и Генрих Мхитарян записали на свой счет голы, но на самом деле это был триумф лидерства: не столько самого Индзаги, сколько ведущих игроков, которые выполняли свою работу, выигрывали дуэли, и на шестом чувстве прокладывали себе дорогу сквозь игра, к которой не могли подготовить никакие предматчевые командные разговоры или тренировки.

Для "Милана" единственное маленькое утешение в том, что еще возможность спасти этот полуфинал. Это клуб с богатым наследием Кубка европейских чемпионов, который играл не покладая рук, чтобы достичь этого результата, и укрепит себя, чтобы сделать то же самое в следующий вторник.

Но наступает момент, когда традиции и институциональная память сталкиваются с бескомпромиссной необходимостью, знаете ли, возможности выбить мяч из своей штрафной площади. И на каком-то уровне, возможно, "Милан" был просто дезориентирован масштабом мероприятия, потрясен шумом, выбит из зоны комфорта».

В бой идут одни старики

Автор The Telegraph Люк Эдвардс выделяет авторов голов «Интера», напоминая об их прошлом в АПЛ.

«Если лучшие дни итальянского клубного футбола якобы остались позади, то это было напоминанием о том, что класс неизменен, поскольку две стареющие бывшие звезды английской Премьер-лиги сделали "Интер" лидером этого захватывающего полуфинала Лиги чемпионов.

В последний раз, когда "Интер" и "Милан" встречались в еврокубках, еще в 2005 году, матч был прерван после того, как фанаты "Интера" бросили на поле петарды. На этот раз единственную пиротехнику представили игроки "нерадзурри", так как Эдин Джеко и Генрих Мхитарян, которым в сумме 71 год, забили голы в первые 10 минут первого матча.

Отличный вечер, чтобы заново пережить былую славу во многих смыслах. Имея на счету 10 европейских кубков, великий соперник "Милана" когда-то блистал на этом турнире, как Дензел Вашингтон выступает на киноэкране — со стилем, развязностью и размахом. Это было их турнир.

Но не было ни одного итальянского победителя Лиги чемпионов с тех пор, как Жозе Моуринью провел мастер-класс по контратакующему футболу в 2010 году. Возможно, это было величайшее достижение португальца, наряду с потрясающим триумфом "Порту" в Лиге чемпионов шестью годами ранее.

Даже тогда успех "Интера" противоречил европейской тенденции. Итальянский клубный футбол, когда-то принадлежавший к аристократии континента, провел большую часть последнего десятилетия, выглядя так, будто их отправили в дом престарелых.

Этот полуфинал был долгожданным возвращением к известности, напоминание об истории, которую нельзя игнорировать. Если это был полуфинал, который казался шагом назад во времени, в ушедшую эпоху, возможно, было уместно, что именно двое ветеранов "Интера" вывели его вперед на раннем этапе матча. В свои 37 лет Эдин Джеко уже не может так стремительно передвигаться по полю, как раньше, но бывший нападающий "Манчестер Сити" по-прежнему силен, а качество техники с возрастом не снижается.

"Интер", возможно, был гостевой командой на своем стадионе, но они заставили замолчать болельщиков хозяев, когда Джеко поборолся с крайним защитником Давиде Калабрией, чтобы отправить свой неудержимый залп в верхний угол. Удар был нанесен с первого углового, и они также забили в своей первой опасной атаке с игры, после разрезающего паса, который закончился тем, что 34-летний бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян нанес удар мимо Майка Меньяна.

"Милан", так гордившийся своей оборонительной репутацией в этом турнире, был в замешательстве, и через 15 минут состязание почти закончилось, когда Хакан Чалханоглу нанес восхитительный, резкий удар по внутренней части штанги — мяч отлетел в поле, а не в сетку».

«Милану» не хватало искры Леау

Автор ESPN Джеймс Олли не оставляет без внимания отсутствие главной атакующей звезды «Милана», и то как это отсутствие обеднило игру команды.

«Рафаэл Леау не попал в состав из-за проблем с мышцами, но "Милан" попытался вызвать его дух, объявив всего за несколько часов до начала матча, что португальская звезда положил конец многомесячным спекуляциям, подписав новый пятилетний контракт. Перед Алексисом Салемакерсом стояла непростая задача заменить Леау, который в этом сезоне забил 13 голов и сделал 10 передач во всех турнирах.

Был момент незадолго до перерыва, который олицетворял игру Салемакерса. Подхватив мяч на левом фланге, он протащил его вглубь поля, дергая то в одну, то в другую сторону, но в тот момент, когда ему нужно было произвести конечный результат, он подарил мяч Дензелу Дюмфрису.

Стоны на трибунах сказали все. Леау, в какой-то момент, засняли обхватившим голову руками на боковой линии во время жаркого первого тайма, в котором "Милан" изо всех сил пытался создать устойчивую атакующую угрозу воротам соперника.

Хотя во втором тайме они стали лучше, поразив штангу после удара Сандро Тонали сразу после часовой отметки, Салемакерс к этому моменту уже был заменен. Отсутствие успеха в атаке было не только его виной, но это выступление только подчеркивало — если это было необходимо — насколько отчаянно "Милан" будет пытаться вернуть Леау в форму к ответному матчу на следующей неделе».

Винтажная связка нападающих

Автор The Athletic Себ Стаффорд-Блур восхищен действиями атакующей связки игроков «Интера».

«Если вам больше 30 лет, вы знаете, что центрфорварды должны играть парами. За исключением того, что на самом деле они больше не делают этого, после того, как второй нападающий был принесен в жертву богам владения мячом и контроля в защите.

Какая же это радость — Джеко и Лаутаро: классическая комбинация, которая отлично показала себя в этом сезоне под руководством Индзаги, и которую, к сожалению для себя, "Милан" нашел в идеальной гармонии.

Они не сильно контрастируют друг с другом. Они не Майкл Оуэн и Эмиль Хески или Деннис Бергкамп и Иэн Райт. Скорее, они дополняют друг друга в том смысле, что отражают способности друг друга: они пересекаются.

Перед игрой Мартинеса спросили о партнерстве, и он прекрасно описал, почему против них так трудно защищаться. "С Эдином мы внимательно следим друг за другом и приспосабливаемся в зависимости от ситуации. Я многому учусь у них обоих (Джеко и Лукаку)".

Другими словами, их роли изменчивы. Это проявилось в последнем миланском дерби, в котором "Интер" выиграл со счетом 1:0 ударом головой с близкого расстояния со стандарта.

Можно было бы предположить, что забил Джеко, но это был Мартинес — и это характеризует, насколько сложно должно быть играть против них. Они могут как завершать, так и творить, и двигать мяч. Это делает их кошмаром для защитников.

Вклад Джеко в первые два гола уже раскрыт, но наблюдайте, как играл Мартинес во время построения атаки, приведшей ко второму голу. Когда Димарко прострелил через штрафную, а босниец направляется к ближней штанге, чтобы увести за собой защитников, Мартинес на самом деле смотрит на него, а не на мяч.

Он был достаточно осведомлен, чтобы знать, что Мхитарян занимает хорошую позицию позади него, но достаточно быстр, чтобы осознать нарушение защитных порядков, которое вызвал Джеко, а также достаточно умен, чтобы извлечь из этого выгоду с помощью небольшого финта.

Это было объявлено "тоже полуфиналом"; афтепати для тех, кому не хватило встречи "Реала" и "Манчестер Сити". Ну не после такого первого матча. В каком-то смысле это был ретроспективный футбол — возвращение в другую эпоху, — но это была игра, которая по праву заслуживает места в полуфинале Лиги чемпионов».

Победитель: Симоне Индзаги

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Интера» попал в первую категорию.

«Индзаги заранее заявил, что это было не просто дерби, это было Дерби с большой буквы, и тренер "Интера" принял несколько очень больших решений перед самой важной игрой в своей карьере. К его огромной чести, он сделал все правильно.

Во-первых, было бы огромным искушением выпустить Ромелу Лукаку вместе с Лаутаро, учитывая отличное взаимопонимание пары на поле и за его пределами, а также недавнее возрождение здоровяка бельгийца. Тем не менее, Индзаги выбрал Джеко, который был великолепен в разгроме "Вероны" со счетом 6: 0 на прошлой неделе, и боснийский ветеран подтвердил правильность выбора, забив решающий первый гол.

Тренер также удачно обновил полузащиту. Марсело Брозович долгое время был человеком, который заставлял механизм "Интера" работать, но его форма в этом сезоне была нестабильной, поэтому Индзаги выбрал бывшего плеймейкера "Милана" Хакана Чалханоглу в качестве опорного полузащитника, а Генрих Мхитарян находился слева от него.

Опять же, они оказались гениальным выбором: специалист по стандартам Хакан подал угловой, с которого Джеко открыл счет, прежде чем Мхитарян удвоил преимущество "Интера". Несмотря на то, что он выиграл Суперкубок Италии, разгромив "Милан" со счетом 3:0, и вывел "Интер" в финал Кубка Италии в этом месяце, Индзаги в этом сезоне столкнулся с большим количеством критики, в первую очередь из-за их раздражающе нестабильной формы в лиге.

На самом деле нет никакой гарантии, что он все еще будет на "Сан-Сиро" в следующем сезоне — Индзаги также, как говорят, недоволен тем, как с ним обращаются, — но если ему удастся привезти "Интер" в Стамбул, он определенно уйдет с высоко поднятой головой. и его репутация восстановлена».