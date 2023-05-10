ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Меньян, Пикфорд и еще пять вратарей для «МЮ»

    Похоже, «Манчестер Юнайтед» пора искать замену для Давида Де Хеа

    Футбол Манчестер Юнайтед Брентфорд Ноттингем Форест Порту Милан Валенсия Андерлехт Эвертон Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Майк МеньянМеньян, Пикфорд и еще пять вратарей для «МЮ» «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу» «Ювентус» — «Интер»Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе
  • 16:40
    • Павлюченкова легко пробилась во второй круг турнира в Риме, где сыграет со Свентек
  • 14:22
    • РПЛ. Стали известны арбитры на матчи 27-го тура
    Все новости спорта
    Майк Меньян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майк Меньян
    Будущее Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» находится в подвешенном состоянии после провального матча с «Вест Хэмом». Все идет к тому, что «красным дьяволам» все-таки придется искать нового вратаря, пишет GOAL.
    Нет никаких сомнений, что наследие Де Хеа в «МЮ» находится в безопасности: за 12 лет он превратился из робкого юноши в одного из лучших голкиперов мира.

    Тем не менее, несмотря на это, сейчас, в основном, говорят о его катастрофической игре в матче против «Севильи» в четвертьфинале Лиги Европы. Здесь можно было увидеть все недостатки в его игре. Очевидно, что ошибки Давида обходятся клубу слишком дорого.

    Вскоре после этого неуверенные действия Де Хеа стали причиной поражения от «Вест Хэма». И теперь «МЮ» рискует финишировать топ-4 АПЛ и пролететь мимо Лиги чемпионов. Эрин тен Хаг публично поддержал испанца, но в дальнейшем он вряд ли захочет доверять ему только за былые заслуги.

    Де Хеа далеко не всегда соответствует требованиями современного футбола, в котором голкипер, как и любой другой игрок, должен уметь работать с мячом.

    Контракт Де Хеа рассчитан до конца текущего сезона, и периодически пишут о том, что клуб может продлить с ним соглашение. Но вполне вероятно, то этого не произойдет.

    В общем, вот список вратарей, на которых «МЮ» стоит обратить внимание.

    Диогу Кошта

    Одним из возможных сменщиков Де Хеа на «Олд Траффорд» считают вратаря «Порту» Диогу Кошту. И не так уж сложно догадаться, почему выбор может быть сделан именно в его пользу.

    Диогу Кошта
    globallookpress.com

    Кошта славится своим умением играть с мячом и делать дальние забросы за спины защитникам.

    Кроме того, 23-летний голкипер может спокойно отдать передачу как левой, так и правой ногой. А это значит, что у него нет никакого дискомфорта, когда он находится под прессингом.

  • Смесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию
  • Итальянец стал одним из самых востребованных тренеров предстоящего лета
  • 04/05/2023

    • Что касается его вратарских способностей, Кошта может похвастаться отличной реакцией и уверенными действиями в штрафной площади. В этом сезоне он провел 35 матчей и более чем в половине из них не пропустил ни одного мяча.

    Но надо понимать, что за него придется заплатить внушительную сумму. Поговаривают, что «Порту» потребует за Кошту не менее 66 миллионов фунтов.

    Майк Меньян

    Заполучить этого парня будет невероятно сложно, но, если такая возможность представится, «МЮ» должен ухватиться за нее обеими руками.

    Майк Меньян
    globallookpress.com

    Меньян быстро стал одним из лидеров «Милана», а с недавних пор он еще и основной вратарь сборной Франции.

    Помимо шикарной реакции, француз может похвастаться способностью отдать классный пас в начале атаки. Обычно, это свойственно центральным защитникам.

    Это будет дорогостоящая и сложная сделка. В «Милане» Меньян не только успел выиграть Скудетто, но и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Без него «россонери» не могли бы даже мечтать о таких достижениях.

    Переход Меньяна мог бы решить вратарскую проблему в «МЮ», но договориться с «Миланом» будет невероятно тяжело. И есть ощущение, что Майк пока не горит желанием менять команду.

    Гиорги Мамардашвили

    А это еще один из тех, кого называют одним из преемников Де Хеа в «МЮ».

    Мамардашвили, подписавший контракт с «Валенсией» в 2021 году, с тех пор добился внушительного прогресса.

    Гиорги Мамардашвили
    globallookpress.com

    Гиорги регулярно демонстрирует, что у него есть все качества, чтобы стать элитным голкипером.

    Конечно, еще есть над чем работать, но очевидно, что 22-летний грузинский вратарь в ближайшем будущем будет среди лучших и самых востребованных игроков его амплуа.

  • Это эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы?
  • Есть только два варианта, которые могут угрожать доминированию манчестерского клуба
  • 28/04/2023

    • Хотя к нему есть интерес со стороны «Челси», перспектива стать первым номером «МЮ» может перевесить все остальные варианты продолжения карьеры. К слову, «МЮ» подписал Де Хеа, когда ему было всего лишь 20 лет. Так то вряд ли здесь стоит обращать внимание на возраст Мамардашвили.

    Джордан Пикфорд

    Есть подозрение, что уход Пикфорда из терпящего бедствие «Эвертона» — всего лишь вопрос времени.

    Джордан Пикфорд
    globallookpress.com

    Учитывая давление, которое оказывает на него серьезный прогресс Аарона Рамсдейла, Пикфорду не остается ничего другого, как перейти в другой клуб, чтобы регулярно играть на высшем уровне, в том числе в еврокубках. Иначе он может потерять статус основного голкипера сборной Англии.

    Несмотря на периодические сбои, Пикфорду все-таки удалось стать вратарем, который может похвастаться набором всех необходимых качеств для современного голкипера.

  • Топ-10 самых позорных поражений в истории АПЛ
  • Десять матчей, которые навсегда вошли в историю английской Премьер-лиги
  • 25/04/2023

    • В матчах сборной Англии можно заметить, что Пикфорд гораздо более уверен в себе, когда рядом с ним находятся топовые защитники. В большом клубе он точно не потеряется.

    И да, еще один важный нюанс. У Джордана огромный опыт в АПЛ. Поэтому «МЮ» действительно надо задуматься о приобретении Пикфорда, которому уже давно пора бежать из «Эвертона».

    Барт Вербрюгген

    В свои 20 лет Барт провел невероятный сезон в составе «Андерлехта».

    Вербрюгген — типичный современный вратарь, который умеет отдавать как дальние, так и короткие передачи.

    Барт Вербрюгген
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что «Андерлехт» в последнее время демонстрирует не лучшие результаты, Барту удалось провести 10 «сухих» матчей.

    Возможно, его возраст следует рассматривать как сдерживающий фактор, но в бельгийском клубе считают, что он демонстрирует не по годам уверенную игру, будто за его плечами уже 300 матчей на самом высоком уровне.

    Вербрюггена уже вызывали в первую сборную Нидерландов, и вполне вероятно, что он сможет плодотворно работать под руководством тен Хага в «МЮ».

    Давид Райя

    Менее чем за два сезона Райя превратился в одного из лучших вратарей АПЛ. Как ни странно, здесь он чувствует себя как рыба в воде. Подписание испанца стало большой удачей «Брентфорда».

    Давид Райя
    globallookpress.com

    Умение Давида играть с мячом отмечал даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    «Иногда вратарь может играть под десятым номером. Он сделал несколько невероятных передач. Это именно то, что нужно, когда вы играете против нас», — сказал Клопп после сумасшедшего матча против «Брентфорда» (3:3).

  • Де Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • Этим летом «Манчестер Юнайтед» нужно срочно найти еще одного классного игрока в центр полузащиты
  • 24/04/2023

    • Кроме того, Райя обладает классной реакцией. Другой вопрос, хватит ли ему опыта, чтобы играть в таком большом клубе, как «МЮ».

    «Брентфорд» оценивает 27-летнего вратаря в 40 миллионов фунтов. Но так как он не спешит продлевать контракт с клубом, цена наверняка будет меньше.

    Дин Хендерсон

    «МЮ» вполне мог бы избежать некоторых провалов, если бы искал замену Де Хеа у себя, а не где-то на стороне.

    Дин Хендерсон
    globallookpress.com

    Дин Хендерсон оставил хорошее впечатление в матчах за «Ноттингем Форест» в первой половине сезона. Сюда Дин перешел на правах аренды, понимая, что на «Олд Траффорд» ему пока не готовы доверять.

    В январе Хендерсон получил травму, из-за чего клубу пришлось подписать Кейлора Наваса, который сразу же стал основным. Похоже, летом ему суждено вернуться в «МЮ».

    У Хендерсона шесть «сухих» матчей за «Ноттингем Форест», который, как известно, продолжает бороться за выживание. Но самое главное, что у него есть качества, на которые будет обращать внимание тен Хаг при поиске нового вратаря.

    «МЮ» пора уже предоставить Хендерсону шанс стать первым номером. Он действительно способен играть на таком уровне.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андрееску
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Умбер — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры