Меньян, Пикфорд и еще пять вратарей для «МЮ»

Нет никаких сомнений, что наследие Де Хеа в «МЮ» находится в безопасности: за 12 лет он превратился из робкого юноши в одного из лучших голкиперов мира.

Тем не менее, несмотря на это, сейчас, в основном, говорят о его катастрофической игре в матче против «Севильи» в четвертьфинале Лиги Европы. Здесь можно было увидеть все недостатки в его игре. Очевидно, что ошибки Давида обходятся клубу слишком дорого.

Вскоре после этого неуверенные действия Де Хеа стали причиной поражения от «Вест Хэма». И теперь «МЮ» рискует финишировать топ-4 АПЛ и пролететь мимо Лиги чемпионов. Эрин тен Хаг публично поддержал испанца, но в дальнейшем он вряд ли захочет доверять ему только за былые заслуги.

Де Хеа далеко не всегда соответствует требованиями современного футбола, в котором голкипер, как и любой другой игрок, должен уметь работать с мячом.

Контракт Де Хеа рассчитан до конца текущего сезона, и периодически пишут о том, что клуб может продлить с ним соглашение. Но вполне вероятно, то этого не произойдет.

В общем, вот список вратарей, на которых «МЮ» стоит обратить внимание.

Диогу Кошта

Одним из возможных сменщиков Де Хеа на «Олд Траффорд» считают вратаря «Порту» Диогу Кошту. И не так уж сложно догадаться, почему выбор может быть сделан именно в его пользу.

Диогу Кошта globallookpress.com

Кошта славится своим умением играть с мячом и делать дальние забросы за спины защитникам.

Кроме того, 23-летний голкипер может спокойно отдать передачу как левой, так и правой ногой. А это значит, что у него нет никакого дискомфорта, когда он находится под прессингом.

Что касается его вратарских способностей, Кошта может похвастаться отличной реакцией и уверенными действиями в штрафной площади. В этом сезоне он провел 35 матчей и более чем в половине из них не пропустил ни одного мяча.

Но надо понимать, что за него придется заплатить внушительную сумму. Поговаривают, что «Порту» потребует за Кошту не менее 66 миллионов фунтов.

Майк Меньян

Заполучить этого парня будет невероятно сложно, но, если такая возможность представится, «МЮ» должен ухватиться за нее обеими руками.

Майк Меньян globallookpress.com

Меньян быстро стал одним из лидеров «Милана», а с недавних пор он еще и основной вратарь сборной Франции.

Помимо шикарной реакции, француз может похвастаться способностью отдать классный пас в начале атаки. Обычно, это свойственно центральным защитникам.

Это будет дорогостоящая и сложная сделка. В «Милане» Меньян не только успел выиграть Скудетто, но и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Без него «россонери» не могли бы даже мечтать о таких достижениях.

Переход Меньяна мог бы решить вратарскую проблему в «МЮ», но договориться с «Миланом» будет невероятно тяжело. И есть ощущение, что Майк пока не горит желанием менять команду.

Гиорги Мамардашвили

А это еще один из тех, кого называют одним из преемников Де Хеа в «МЮ».

Мамардашвили, подписавший контракт с «Валенсией» в 2021 году, с тех пор добился внушительного прогресса.

Гиорги Мамардашвили globallookpress.com

Гиорги регулярно демонстрирует, что у него есть все качества, чтобы стать элитным голкипером.

Конечно, еще есть над чем работать, но очевидно, что 22-летний грузинский вратарь в ближайшем будущем будет среди лучших и самых востребованных игроков его амплуа.

Хотя к нему есть интерес со стороны «Челси», перспектива стать первым номером «МЮ» может перевесить все остальные варианты продолжения карьеры. К слову, «МЮ» подписал Де Хеа, когда ему было всего лишь 20 лет. Так то вряд ли здесь стоит обращать внимание на возраст Мамардашвили.

Джордан Пикфорд

Есть подозрение, что уход Пикфорда из терпящего бедствие «Эвертона» — всего лишь вопрос времени.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

Учитывая давление, которое оказывает на него серьезный прогресс Аарона Рамсдейла, Пикфорду не остается ничего другого, как перейти в другой клуб, чтобы регулярно играть на высшем уровне, в том числе в еврокубках. Иначе он может потерять статус основного голкипера сборной Англии.

Несмотря на периодические сбои, Пикфорду все-таки удалось стать вратарем, который может похвастаться набором всех необходимых качеств для современного голкипера.

В матчах сборной Англии можно заметить, что Пикфорд гораздо более уверен в себе, когда рядом с ним находятся топовые защитники. В большом клубе он точно не потеряется.

И да, еще один важный нюанс. У Джордана огромный опыт в АПЛ. Поэтому «МЮ» действительно надо задуматься о приобретении Пикфорда, которому уже давно пора бежать из «Эвертона».

Барт Вербрюгген

В свои 20 лет Барт провел невероятный сезон в составе «Андерлехта».

Вербрюгген — типичный современный вратарь, который умеет отдавать как дальние, так и короткие передачи.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

Несмотря на то, что «Андерлехт» в последнее время демонстрирует не лучшие результаты, Барту удалось провести 10 «сухих» матчей.

Возможно, его возраст следует рассматривать как сдерживающий фактор, но в бельгийском клубе считают, что он демонстрирует не по годам уверенную игру, будто за его плечами уже 300 матчей на самом высоком уровне.

Вербрюггена уже вызывали в первую сборную Нидерландов, и вполне вероятно, что он сможет плодотворно работать под руководством тен Хага в «МЮ».

Давид Райя

Менее чем за два сезона Райя превратился в одного из лучших вратарей АПЛ. Как ни странно, здесь он чувствует себя как рыба в воде. Подписание испанца стало большой удачей «Брентфорда».

Давид Райя globallookpress.com

Умение Давида играть с мячом отмечал даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Иногда вратарь может играть под десятым номером. Он сделал несколько невероятных передач. Это именно то, что нужно, когда вы играете против нас», — сказал Клопп после сумасшедшего матча против «Брентфорда» (3:3).

Кроме того, Райя обладает классной реакцией. Другой вопрос, хватит ли ему опыта, чтобы играть в таком большом клубе, как «МЮ».

«Брентфорд» оценивает 27-летнего вратаря в 40 миллионов фунтов. Но так как он не спешит продлевать контракт с клубом, цена наверняка будет меньше.

Дин Хендерсон

«МЮ» вполне мог бы избежать некоторых провалов, если бы искал замену Де Хеа у себя, а не где-то на стороне.

Дин Хендерсон globallookpress.com

Дин Хендерсон оставил хорошее впечатление в матчах за «Ноттингем Форест» в первой половине сезона. Сюда Дин перешел на правах аренды, понимая, что на «Олд Траффорд» ему пока не готовы доверять.

В январе Хендерсон получил травму, из-за чего клубу пришлось подписать Кейлора Наваса, который сразу же стал основным. Похоже, летом ему суждено вернуться в «МЮ».

У Хендерсона шесть «сухих» матчей за «Ноттингем Форест», который, как известно, продолжает бороться за выживание. Но самое главное, что у него есть качества, на которые будет обращать внимание тен Хаг при поиске нового вратаря.

«МЮ» пора уже предоставить Хендерсону шанс стать первым номером. Он действительно способен играть на таком уровне.