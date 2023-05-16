«Интер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» находится на 3 месте в турнирной таблице Серии А. Причем команда имеет столько же очков, сколько у идущего вторым «Ювентуса».

Вот только с надежностью тылов у команды есть сложности. В 35 матчах Серии А в воротах «Интера» побывало 37 мячей.

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В своем предыдущем поединке команда Симоне Индзаги победила. «Интер» на своем поле уверенно разобрался с «Сассуоло» (4:2).

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Состав «Ромы» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, и лишь защитник Милан Шкриньяр давненько находится в лазарете.

«Интер» наверняка не будет играть лишь по счету. В первой встрече команда Симоне Индзаги уверенно одолела земляков (0:2).

«Милан»

«Милан» проводит крайне неоднозначный сезон. Нынешнее 5 место в Серии А вряд ли потянет на успешный результат.

Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 35 матчах итальянского чемпионата в воротах «Милана» побывал уже 41 мяч.

Свой последний поединок «россонери» откровенно провалили. «Милан» сенсационно уступил борцу за выживание «Специи» (2:0).

В кадровом плане у «Милана» не все так безоблачно. Правда, лидеры команды на месте, да и мотивация исправиться за последние неудачи присутствует.

Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть в атаке. «Россонери» вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.05.

На викторию «Милана» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, и явно будут пытаться быстро подобрать ключи к воротам оппонента .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Проход «Милана» за 13.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.