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    «Интер» — «Милан». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Интер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 16 Мая 2023 года
    Интер
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    •  Интер 22:00 Милан Милан
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    «Интер»

    «Интер» находится на 3 месте в турнирной таблице Серии А. Причем команда имеет столько же очков, сколько у идущего вторым «Ювентуса».

    Вот только с надежностью тылов у команды есть сложности. В 35 матчах Серии А в воротах «Интера» побывало 37 мячей.

    Коэффициенты матча Интер — Милан

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    В своем предыдущем поединке команда Симоне Индзаги победила. «Интер» на своем поле уверенно разобрался с «Сассуоло» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состав «Ромы» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, и лишь защитник Милан Шкриньяр давненько находится в лазарете.

    «Интер» наверняка не будет играть лишь по счету. В первой встрече команда Симоне Индзаги уверенно одолела земляков (0:2).

    «Милан»

    «Милан» проводит крайне неоднозначный сезон. Нынешнее 5 место в Серии А вряд ли потянет на успешный результат.

    Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 35 матчах итальянского чемпионата в воротах «Милана» побывал уже 41 мяч.

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    • Свой последний поединок «россонери» откровенно провалили. «Милан» сенсационно уступил борцу за выживание «Специи» (2:0).

    В кадровом плане у «Милана» не все так безоблачно. Правда, лидеры команды на месте, да и мотивация исправиться за последние неудачи присутствует.

    Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть в атаке. «Россонери» вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Милана» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.25.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, и явно будут пытаться быстро подобрать ключи к воротам оппонента.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Проход «Милана» за 13.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер обеспечен!
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