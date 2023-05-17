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    «Манчестер Сити» ждет разочарование?

    «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов 17 мая 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 17 Мая 2023 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» уверенно мчится к чемпионству в АПЛ. Впрочем, и о мечте выиграть Лигу чемпионов команда не забывает.

    В кадровом плане у англичан относительный порядок. Все сильнейшие исполнители в строю, а Эрлинг Холанн продолжает феерить.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид

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  • 1.604.505.50Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда Хосепа Гвардиолы победила. «Манчестер Сити» на выезде учинил разгром «Эвертону» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке англичане добились ничьей на выезде (1:1). Так что теперь команде Гвардиолы все карты в руки.

    «Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Фактор наличия в составе такого мастера, как Холанн, может стать определяющим.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид проводит крайне неоднозначный сезон. В Примере «сливочные» сражаются лишь за 2 место, да и очки теряют регулярно.

    Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 34 матчах испанского чемпионата в воротах «Реала» побывало уже 32 мяча.

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    • Свой последний поединок команда Карло Анчелотти выиграла. «Реал» Мадрид минимально одолел «Хетафе».

    В кадровом плане у испанцев не все так безоблачно. Травмированы лидер атак Карим Бензема, Родриго и Давид Алаба.

    Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть в атаке. Мадридцы явно не намерены отсиживаться в тылах, несмотря на потерю Бензема.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Реала» Мадрид дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

    Мадридцы — опытнейшие бойцы на уровне Лиги чемпионов, чем вполне способны воспользоваться в очередной раз.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» ждет разочарование?
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