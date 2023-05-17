«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно мчится к чемпионству в АПЛ. Впрочем, и о мечте выиграть Лигу чемпионов команда не забывает.
В кадровом плане у англичан относительный порядок. Все сильнейшие исполнители в строю, а Эрлинг Холанн продолжает феерить.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид
В своем предыдущем поединке команда Хосепа Гвардиолы победила. «Манчестер Сити» на выезде учинил разгром «Эвертону» (0:3).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке англичане добились ничьей на выезде (1:1). Так что теперь команде Гвардиолы все карты в руки.
«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Фактор наличия в составе такого мастера, как Холанн, может стать определяющим.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид проводит крайне неоднозначный сезон. В Примере «сливочные» сражаются лишь за 2 место, да и очки теряют регулярно.
Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 34 матчах испанского чемпионата в воротах «Реала» побывало уже 32 мяча.
Свой последний поединок команда Карло Анчелотти выиграла. «Реал» Мадрид минимально одолел «Хетафе».
В кадровом плане у испанцев не все так безоблачно. Травмированы лидер атак Карим Бензема, Родриго и Давид Алаба.
Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть в атаке. Мадридцы явно не намерены отсиживаться в тылах, несмотря на потерю Бензема.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.60.
На викторию «Реала» Мадрид дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.