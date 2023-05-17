«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно мчится к чемпионству в АПЛ. Впрочем, и о мечте выиграть Лигу чемпионов команда не забывает.

В кадровом плане у англичан относительный порядок. Все сильнейшие исполнители в строю, а Эрлинг Холанн продолжает феерить.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 1.604.505.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда Хосепа Гвардиолы победила. «Манчестер Сити» на выезде учинил разгром «Эвертону» (0:3).

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В первом поединке англичане добились ничьей на выезде (1:1). Так что теперь команде Гвардиолы все карты в руки.

«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Фактор наличия в составе такого мастера, как Холанн, может стать определяющим.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид проводит крайне неоднозначный сезон. В Примере «сливочные» сражаются лишь за 2 место, да и очки теряют регулярно.

Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 34 матчах испанского чемпионата в воротах «Реала» побывало уже 32 мяча.

Свой последний поединок команда Карло Анчелотти выиграла. «Реал» Мадрид минимально одолел «Хетафе».

В кадровом плане у испанцев не все так безоблачно. Травмированы лидер атак Карим Бензема, Родриго и Давид Алаба.

Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть в атаке. Мадридцы явно не намерены отсиживаться в тылах, несмотря на потерю Бензема.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.60.

На викторию «Реала» Мадрид дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

Мадридцы — опытнейшие бойцы на уровне Лиги чемпионов , чем вполне способны воспользоваться в очередной раз.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.