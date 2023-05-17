«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» увез из Мадрида ничью 1:1 после первого матча, но от этого необходимость побеждать, пусть и на своем поле, никуда не исчезла.
Многие были уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы, но и такой результат для гостевой игры можно считать успехом. Соперник тоже показал классный футбол.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид
Клуб прочно обосновался на первой строчке АПЛ, обойдя «Арсенал». Отрыв от единственного преследователя составляет четыре очка и при этом у «Горожан» есть еще игра в запасе, в случае победы в которой они станут чемпионом Англии.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Коллектив не знает поражений 22 поединка кряду во всех турнирах при 18 победах и четырех ничьих, поэтому он имеет более предпочтительные шансы на выход в финал.
«Реал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда не смогла добиться победы. «Реал» в домашних стенах расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1), так что теперь ему нужно побежать на выезде.
Нынешний сезон для «Сливочных» проходит не столь продуктивно. Чемпионский титул они уже проиграли, тогда как есть риск поражения в борьбе с «Атлетико» за второе место.
Отметим традиционно сильную атаку мадридцев. В 34 матчах чемпионата Испании дружина Карло Анчелотти настреляла уже 70 мячей. На таком же высоком уровне нападение клуба и в Лиге чемпионов.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что ему будет непросто выиграть на «Этихад».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Реала» оценивается в 5,13, ничья — в 4,40.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,28.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в последних 12 победных матчах хозяев был тотал больше 2,5 голов.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид за 5.25.