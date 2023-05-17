«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» увез из Мадрида ничью 1:1 после первого матча, но от этого необходимость побеждать, пусть и на своем поле, никуда не исчезла.

Многие были уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы, но и такой результат для гостевой игры можно считать успехом. Соперник тоже показал классный футбол.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 1.604.505.50Бонус$9500

Клуб прочно обосновался на первой строчке АПЛ, обойдя «Арсенал». Отрыв от единственного преследователя составляет четыре очка и при этом у «Горожан» есть еще игра в запасе, в случае победы в которой они станут чемпионом Англии.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Коллектив не знает поражений 22 поединка кряду во всех турнирах при 18 победах и четырех ничьих, поэтому он имеет более предпочтительные шансы на выход в финал.

«Реал»

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда не смогла добиться победы. «Реал» в домашних стенах расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1), так что теперь ему нужно побежать на выезде.

Нынешний сезон для «Сливочных» проходит не столь продуктивно. Чемпионский титул они уже проиграли, тогда как есть риск поражения в борьбе с «Атлетико» за второе место.

Отметим традиционно сильную атаку мадридцев. В 34 матчах чемпионата Испании дружина Карло Анчелотти настреляла уже 70 мячей. На таком же высоком уровне нападение клуба и в Лиге чемпионов.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что ему будет непросто выиграть на «Этихад».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Реала» оценивается в 5,13, ничья — в 4,40.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,28.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в последних 12 победных матчах хозяев был тотал больше 2,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид за 5.25.