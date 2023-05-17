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    Сможет ли «Реал» остановить «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Реал». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал»
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    «Сити» увез ничью из Мадрида
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 17 Мая 2023 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» увез из Мадрида ничью 1:1 после первого матча, но от этого необходимость побеждать, пусть и на своем поле, никуда не исчезла.

    Многие были уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы, но и такой результат для гостевой игры можно считать успехом. Соперник тоже показал классный футбол.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид

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  • 1.604.505.50Бонус$9500
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    Клуб прочно обосновался на первой строчке АПЛ, обойдя «Арсенал». Отрыв от единственного преследователя составляет четыре очка и при этом у «Горожан» есть еще игра в запасе, в случае победы в которой они станут чемпионом Англии.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив не знает поражений 22 поединка кряду во всех турнирах при 18 победах и четырех ничьих, поэтому он имеет более предпочтительные шансы на выход в финал.

    «Реал»

    В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда не смогла добиться победы. «Реал» в домашних стенах расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1), так что теперь ему нужно побежать на выезде.

    Нынешний сезон для «Сливочных» проходит не столь продуктивно. Чемпионский титул они уже проиграли, тогда как есть риск поражения в борьбе с «Атлетико» за второе место.

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    • Отметим традиционно сильную атаку мадридцев. В 34 матчах чемпионата Испании дружина Карло Анчелотти настреляла уже 70 мячей. На таком же высоком уровне нападение клуба и в Лиге чемпионов.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что ему будет непросто выиграть на «Этихад».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Реала» оценивается в 5,13, ничья — в 4,40.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,28.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в последних 12 победных матчах хозяев был тотал больше 2,5 голов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид за 5.25.

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    «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» остановить «Манчестер Сити»?
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