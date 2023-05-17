Легенда миланского дерби. Лаутаро Мартинес вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов

«Интер» на своем поле победил «Милан» (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Единственный мяч на 74‑й минуте встречи забил Лаутаро Мартинес. В первом матче «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. По сумме двух встреч (3:0) команда Симоне Индзаги вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира «Интер» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал», которые проведут ответную игру 17 мая в Англии.

Битва двух пенсионеров

Автор Daily Mail Крэйг Хоуп отмечает полное превосходство «Интера» над соперником, но считает, что миланцы будут неконкурентоспособны в финале.

«Итак этот город все же черно-синий. Подходящие цвета, учитывая взбучку, которую "Интер" устроил своим соперникам на пути к финалу. "Милан" — избитый, в синяках и с приспущенным флагом — представлял собой жалкое зрелище на этом этапе соревнования лучших клубов мира.

Это было не столько Катеначчо от победителей, великое старое искусство итальянской защиты, сколько вандализм в адрес соперника, который не был достаточно хорош, чтобы забить.

Что касается "Интера", то они сделали то, что должны были, и, удерживая преимущество 2:0 , добытое в первом матче, обеспечили себе победу, когда Лаутаро Мартинес забил за 16 минут до финального свистка. Сильно аплодировать тут нечему, учитывая, насколько плохи были их противники.

Ибо здесь, под разрывами петард, полуфинал Лиги чемпионов был таковым только по названию и атмосфере. Поднимающийся дым казался символом безнадежных надежд "Милана" на выход в финал в Стамбуле. Если бы только этот огонь горел под красно-черными футболками. Им нужно было как минимум два гола, чтобы сравнять счет. Им не удалось нанести даже два удара в створ.

УЕФА можно сразу вручить трофей победителю второго полуфинала, который пройдет в Манчестере. Эта встреча в Милане вряд ли ознаменовала возрождение итальянского футбола. В конце концов, это было больше похоже на вечеринку для двух пенсионеров в доме престарелых.

Лучшая надежда "Интера" на участие в этом соревновании в следующем сезоне — удержать третью позицию в Серии А. Шансы на то, что они обыграют "Манчестер Сити" или "Реал Мадрид", практически равны нулю. Разве что они внезапно назначат Жозе Моуринью, чтобы он повторил свой успех 2010 года.

Можно аплодировать им за то, что они зашли так далеко, но победа над "Миланом" не является ориентиром. По правде говоря, противостояние было выиграно на прошлой неделе».

«Милан» не знал, что делать с мячом

Автор The Guardian Джонатан Лью не впечатлен игрой «россонери» в ответном матче, подводящим черту под неудачным сезоном команды Стефано Пиоли.

«Команда Симоне Индзаги, вероятно, выйдет в финал 3 июня как один из наименее популярных претендентов на победу в Лиге чемпионов в новейшей истории. И с точки зрения англичан, возможно, есть тенденция смотреть свысока на их постаревшую и иссохшую коллекцию балласта АПЛ и удивляться, как они зашли так далеко.

Но в них есть и настоящая убежденность, и настоящее качество: люди из мастерства и стали, которые на протяжении 180 минут просто были увереннее, принимали более смелые решения, создавали решающие моменты, когда они требовались. "Милан", напротив, разочаровал: команда с 57% владения мячом, но без малейшего представления, что с этим делать, команда со слишком большим количеством довесков в составе и слишком малым количеством лидеров.

Возвращение Рафаэля Леау дало "Милану" не только робкие атаки на левом фланге, но и надежду на то, что на этот раз все может быть иначе. Конечно, "Интер", казалось, особенно опасался угрозы, исходящей от Леау и Тео Эрнандеса на этом фланге, поэтому Дензел Дюмфрис был немного более избирательным в своих рывках вперед, а Маттео Дармианом в центре защиты, также быстро сокращал. Только на 38-й минуте Леау впервые увидел шанс на гол, обогнав Дармиана и нанеся удар мимо дальней штанги Андре Онаны.

Крах первого тайма прошлой недели продолжал висеть над противостоянием, обе стороны чувствовали важность следующего гола. В том первом тайме у "Интера" было несколько полумоментов и один очень хороший шанс у "Милана": Онана отразил слабый удар Браима Диаса после того, как Сандро Тонали прорвался слева. Помимо этого было много подобного: "Милан" атакует без необходимой скорости или воображения, чтобы побеспокоить хорошо натренированную оборону "Интера", в составе которой ветеран Франческо Ачерби — бывший игрок "Милана", перешивший рак — был восхитителен.

И когда "Интер" получил мяч, поле для них как будто раскрылось так, как не открылось для их соперников. Они не изменились, но в этой гибкой, пластичной схеме 3-5-2 они могут быть очень разными. Здесь Николо Барелла играл более агрессивно, чем в первом матче, совершая поздние заходы в штрафную, пытаясь зацепиться за вторые мячи Мартинеса и Эдина Джеко. Но именно Джеко воспользовался лучшим шансом "Интера" в этом тайме, исполнив штрафной и вынудив Майка Меньяна блестяще выбить мяч из ворот.

На боковой линии Стефано Пиоли, безукоризненно одетый в костюм и кроссовки, как человек, собирающийся бежать домой с работы, злился на несправедливость всего происходящего. Это была удручающий сезон для "Милана": их защита титула в Серии А закончилась после зимнего перерыва, и теперь даже попадание в четверку лучших выглядит как слабая надежда. Этот полуфинал представлял его последний шанс спасти остатки сезона, и теперь он тоже начал ускользать от него».

«Интер» не будет мальчиком для битья в финале

Автор The Telegraph Майк Маграт хвалит «нерадзурри» и считает, что они доставят проблем любому сопернику в финале Лиги чемпионов.

«Франческо Ачерби мельком взглянул на своего соперника, а то, что последовало точно отображало это столкновения между двумя великими миланскими соперниками. Шипы итальянского защитника-ветерана обрушились на подъем стопы Сандро Тонали и оставили его в агонии.

35-летний Ачерби хорошо разбирается в грязной игре, и его руки сразу были подняты вверх. Чистая случайность, сказал он рефери Клеману Тюрпену, которого одурачил центральный защитник, который гордится тем, что ходит на грани фола, играя в обороне. Каждому наблюдателю на "Сан-Сиро" было ясно, что он легко отделался. В иной раз это вполне могло быть красной карточкой.

Вот с чем столкнется "Манчестер Сити" через несколько недель на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, если они победят "Реал Мадрид". Ачерби будет в центре защиты из трех человек, которые наслаждаются борьбой. Когда Ачерби заблокировал навес Рафаэля Леау, толпа приветствовала его так, как будто он забил гол.

Тот, кто встретится с миланским "Интером" 10 июня, должен будет пробивать себе путь, чтобы пройти эту команду, которая будет аутсайдером в финале, но позаботится о своих шансах. Их центральные защитники играют жестко и атлетично, но у нападающих тоже есть скорость. Ведя 2:0 после первого матча, именно Лаутаро Мартинес вывел счет за пределы досягаемости "Милана", забив гол за 17 минут до конца основного времени.

Его удар был организован Ромелу Лукаку, который вышел со скамейки запасных, но, должно быть, стремился попасть в старт в финале, хотя его соперником за место является Эдин Джеко, который так хорошо знает "Сити" со времен своего пребывания в клубе и все еще выглядит бодрячком в 37.

Откуда еще будут исходить угрозы? Дензел Дюмфрис динамичен на правом фланге и атакует с умом. Неудивительно, что клубы Премьер-лиги верят, что он может проявить себя в Англии. А в лице Хакана Чалханоглу и Николо Бареллы есть центральные полузащитники, которые умеют находить пространство и пасовать в самых важных зонах».

«Интер» повзрослел

Автор ESPN Габриэль Маркотти хвалит команду Симоне Индзаги за уверенную игру в ответной встрече с «Миланом».

«И вдруг они повзрослели; освободились от неуверенности, сомнений и комплексов неполноценности, которые так часто сводили их с ума. Победа миланского "Интера" над "Миланом" со счетом 1:0 означает общую победу со счетом 3:0 над их соседями и открывает дверь в финал Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле 10 июня. Это также показывает, как этот клуб, чья история неудачных решений , невынужденных ошибок, психодрамы, хаоса и упущенных возможностей выгравирована в его ДНК — может вырасти в нечто большее, чем сумма его частей, и действительно играть с уверенностью и контролем.

Последняя часть имеет значение. Потому что даже когда "Интер" был действительно хорош в прошлом, даже когда они выигрывали требл под руководством Жозе Моуринью и были намного лучше — как с точки зрения таланта, так и с точки зрения исполнения — они редко демонстрировали такую уверенность в себе, какую показали в этой кампании Лиги чемпионов.

Именно здесь критики и педанты укажут, что победители требла-2010 столкнулись с соперником более высокого калибра в плей-офф — "Челси" в 1/8 финала, "Барселона" в полуфинале, а затем "Бавария" в финале — тогда как этот "Интер" выбил "Порту" (на нервах), "Бенфику" и спотыкающийся "Милан" и фактически не встречался с первоклассным соперником до финала. Совершенно верно, но дело не в том, что "Интер" хорош. Речь идет о том, что "Интер" старается изо всех сил, относится к бородавкам так, как если бы они были родинки, маскирует слабости умом и не переживает каждую неизбежную неудачу, как если бы она была предвестником гибели. Другими словами, речь идет о зрелости.

На двенадцатой минуте матча вторника на "Сан-Сиро" Тео Эрнандес вырвал мяч у Николо Бареллы, оставив полузащитника "Интера" распростертым на газоне, а 60 000 фанатов "нерадзурри" на трибунах кричали о фоле. Все закончилось тем, что Сандро Тонали обыграл Генриха Мхитаряна, ворвался в штрафную и выдал отличный пас на Браима Диаса в район одиннадцатиметровой отметки. Это выглядело как гол, который было труднее не забить, чем забить, но арендованный у "Реала" игрок каким-то образом пробил не той ногой, и мяч безобидно прилетел в руки вратарю "Интера" Андре Онана.

Сине-черное большинство на трибунах стадиона вздохнуло с облегчением, прежде чем начать беспокоиться о том, что это будет признаком грядущих событий, что "Милан" будет разрывать их в клочья вот так весь вечер.

Сине-черные на поле? Совсем другая история. Они восприняли это спокойно и продолжали играть в свой футбол. Может быть, все они читали книгу Экхарта Толле "Сила момента сейчас". Может быть, тренер Симоне Индзаги произнес выдержки из нее в своей речи перед игрой: "Вы не можете изменить прошлое, потому что его уже нет, вы не можете повлиять на будущее, потому что оно еще не наступило, все, что вы действительно делаете, — это формируете свое настоящее". В любом случае, это был единственный удар в створ, который "Милан" записал на свой счет за всю ночь.

Фактически, "Интер" ограничил соперников всего пятью ударами в целом, в то же время сам щедро совершая попытки (всего 15) и выигрывая битву ожидаемых голов (xG) (0,91 против 0,54) по пути. В этом было все зрелище и хореография дерби, но напряжение на поле, казалось, в первую очередь легло на плечи "Милана". Что, в некотором смысле, странно, учитывая клише, что когда вы проигрываете 0:2 и отыгрываетесь, вам почти нечего терять. В то время как для "Интера" страх ошибиться так близко к финишу был бы повторением их векового сценария».

Победитель: Лаутаро Мартинес

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Интера» попал в первую категорию.

«Это просто должен был быть он. "Милан" проделал достойную работу, чтобы заставить Лаутаро замолчать в первом матче на прошлой неделе, но он намеревался сказать свое слово в какой-то момент. Действительно, с момента своего первого дерби в марте 2019 года ни один игрок не забил больше голов против "россонери".

Сейчас это восемь из 13 матчей против "Милана", а его последняя попытка была завершена всего за 16 минут до конца, что полностью убило противостояние, которое "гости" и так не могли возродить.

По правде говоря, это была не самая лучшая игра вратаря со стороны обычно блестящего Майка Меньяна, который был переигран на ближней штанге из-за довольно слабой попытки отразить удар Лаутаро правой рукой.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Но Лаутаро явно было все равно. Его статус легенды миланского дерби теперь вполне стабилен, что лишний раз подтвердило то, как он праздновал победу с обожающим его фанатским сектором».