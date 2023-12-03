Маэстро полузащиты. Трент спас «Ливерпуль» в триллере с семью голами на «Энфилде»

«Ливерпуль» победил «Фулхэм» (4:3) в домашнем матче 14‑го тура чемпионата Англии по футболу. В составе «Ливерпуля», которому удалось отыграться в концовке второго тайма со счета 2:3, мячи забили Трент Александер‑Арнольд, Алексис Макалистер и Ватару Эндо. У «Фулхэма» отличились Гарри Уилсон, Кенни Тете и Бобби Рид. Вратарь гостей Бернд Лено на 20‑й минуте срезал мяч в собственные ворота. «Ливерпуль» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» едва не выпал из титульной гонки

Автор Daily Mail Льюис Стил отмечает, что мерсисайдцы во многом сами поставили себя в непростую ситуацию, слабой игрой в обороне.

«Команды не могут выиграть титул к Рождеству, но они, безусловно, могут его потерять. В течение семи минут мерсисайдцам, казалось бы, грозило шокирующее поражение от "Фулхэма", который едва не стал первой командой, выигравшей на "Энфилде" в лиге после "Лидса" в октябре 2022 года.

Если бы команда Марко Силвы продолжила побеждать, "Ливерпуль" отстал бы на четыре очка от лидера "Арсенала" перед сложным праздничным периодом, в котором команда Юргена Клоппа сыграет восемь игр с этих выходных до "боксинг дэй".

Дважды "Ливерпуль" лидировал и дважды терял преимущество после того, как его неосторожные ошибки позволили "Фулхэму" вернуться в игру, а затем "дачники" почувствовали запах крови и едва не совершили один из лучших захватов очков в истории Премьер-лиги.

Но два гола менее чем за две минуты, забитые Ватару Эндо и Трентом Александром-Арнольдом, повергли "Энфилд" в полный хаос и сохранили домашнюю статистику в этом сезоне: сыграли 11, выиграли 11. Они не проигрывали здесь ни в одном соревновании со времен, когда "Реал" Мадрид обыграл их в феврале.

"Ливерпуль" владел мячом 65 процентов в первом тайме, который длился более 56 минут, но их доминирование и ловкая атакующая игра были подорваны неряшливой, а иногда и беспорядочной игрой в обороне и выступлением голкипера соперника на другом конце поля.

Большое количество добавленного времени было вызвано длительным перерывом после серьезной травмы головы вратаря "Фулхэма" Бернда Лено, который продолжил игру после случайного удара Луиса Диаса, в результате которого Мохамед Салах забил гол, который не засчитали из-за офсайда.

Но только немецкий вратарь снова разогрелся после пяти минут лечения, как его оглушила пушка Трента Александера-Арнольда. Защитник не оставил Лено никаких шансов, поскольку он реализовал штрафной удар с 26 ярдов от перекладины, что стало его вторым голом в таком же количестве игр лиги.

После того, как один выпускник академии "Ливерпуля" вывел "красных" вперед, другой отбросил их назад. Гарри Уилсон, который играл за "Ливерпуль" от команды игроков до 9 лет до первой команды, прокрался в штрафную и сравнял счет за "Фулхэм", первым же ударом, который прошел через ноги Куивина Келлехера».

«Фулхэм» был так близок к сенсации

Автор ВВС Джо Риндл хвалит игру гостей, которая едва не помогла им увести сенсационную победу из Мерсисайда.

«"Фулхэм" традиционно не очень хорошо играет в Ливерпуле. "Дачники" выиграли только два из последних 36 визитов перед воскресным матчем и никогда раньше не забивали более одного гола в Премьер-лиге на "Энфилде".

И все же до потрясающей победы оставалось три минуты плюс добавленное время. Бывший нападающий "Ливерпуля" Уилсон сравнял счет в пользу гостей в первой атаке своей команды, замкнув прострел Антони Робинсона.

Второй гол "Фулхэму" был засчитан только после длительного просмотра записи видеопомощником арбитра. Рауль Хименес подал угловой на Тете, который отправил мяч в сетку. Первоначально удар был зафиксирован как офсайд, но в конечном итоге это решение было отменено.

Задержка, вызванная решением видеопомощника судьи, а также ранее полученная травма головы вратаря "Фулхэма" Лено означали, что к первому тайму было добавлено 12 минут дополнительного времени.

И "Фулхэм" показал, наверное, свой лучший футбол в это дополнительное время, казалось добавив третий гол, когда Тим Рим, который в конечном итоге слишком рано рассчитал время и оказался в офсайде, сыграл на добивании после того, как Келлехер хорошо справился с ударом головой Жоау Пальиньи.

Выдержав большое давление "Ливерпуля" во втором тайме, "Фулхэм" сделал поздний прорыв вперед, и Виллиан объединился с вышедшим на замену Де Кордова-Ридом, нанеся удар головой после его прострела. Но команда Марко Силвы не смогла удержаться, и они продолжают ждать первой выездной победы в Премьер-лиге после победы над "Эвертоном" в первом туре».

Салах и Нуньес не забили

Автор The Guardian Уилл Анвин не оставляет без внимание количество моментов, которые во втором тайме не реализовали хозяева.

«В начале второго тайма Мохамед Салах сделал пас на Дарвина Нуньеса, который носил новую прическу, заплетя волосы в косичку, но его выстрел подрезкой попал в перекладину, сбив капли дождя. Уругваец почувствовал потребность в большей поддержке со стороны болельщиков и поднял руки к Копу. Тот же дуэт вскоре объединился, когда Салах смягчил пас Доминика Собосслаи переведя его через защиту на Нуньеса, но тот смог лишь пробить мимо ворот.

Дальность паса Александра-Арнольда и тот факт, что "Ливерпуль" выглядел уязвимым на правом фланге, привели к тому, что он был переведен в центр полузащиты, а Джо Гомес вышел на позицию крайнего защитник, когда Клопп заменил Собослая и МакАллистера. Коди Гакпо присоединился к Александру-Арнольду в центре поля, и игра открылась.

"Фулхэм" играл на контратаках, и снова, несмотря на изменения, именно правый фланг "Ливерпуля" вызвал у них проблемы. Виллиану предоставили возможность отобрать мяч, чтобы Том Карини сделал навес на дальнюю штангу, где его товарищ по замене Де Кордова-Рид взмыл над Костасом Цимикасом и отправил мяч в сетку, впервые выведя "Фулхэм" вперед в счете.

Салах, который был на расстоянии одного шага от своего 200-го гола за "Ливерпуле", должен был сравнять счет, когда угловой был парирован прямо на него, но, в отличие от своих соперников, он не смог забить с шести ярдов, нанеся удар с лета выше перекладины. Ему не о чем было волноваться, когда Эндо выскочил на край штрафной и нанес удар в верхний угол после передачи Салаха.

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Казалось правильным, последнее слово останется за Александром-Арнольдом. Навес Нуньеса был неудачно вынесен на игрока сборной Англии, который на 88-й минуте пробил точно с 18 ярдов, устроив настоящий хаос на поле и трибунах. Это был славный конец славного матча».

«Эффект Манчестер Сити»

Автор The Telegraph Крис Баскомб размышляет о том, насколько ожесточенной стала борьба за чемпионство в эпоху доминирования команды Пепа Гвардиолы.

«Трент Александер-Арнольд вызвал сцены, более обычные для борьбы за титул. Тренерский штаб выскочил на поле, на трибунах царило безумие, а игроки "Ливерпуля" массово праздновали у углового флажка Копа, зная, что нет более приятного изменения импульса, чем вырвать победу из поражения.

Такие сильные эмоции ожидаются после позднего возвращения в безумной игре, но это еще не все, что касается команды Юргена Клоппа. Назовите это эффектом "Манчестер Сити". "Арсенал" уже оккупировал эту территорию в этой кампании, осознавая, насколько ценна каждая победа в эпоху, когда результат меньше 90 очков определяет вас как "почти молодец".

Теперь, впервые в этом сезоне на "Энфилде", "Ливерпуль" сначала был почти в отчаянии, а затем впал в эйфорию, задаваясь вопросом, сыграет ли свою роль этот момент в 38-м туре. Если бы они потеряли два очка или проиграли "Фулхэму", к чему все шло, поскольку до конца основного времени осталось три минуты, некрологи в память об их борьбе за титул в этом году уже писались бы, преждевременно это или нет. По крайней мере, если бы не удалось сыграть вничью на прошлой неделе с "Манчестер Сити", это подорвало бы уверенность в себе.

Катализатором перепада настроения стала одна минута и 19 секунд между сравнявщим счетом и победным голом, когда "Ливерпуль" на глазах у зрителей предотвратил то, что могло бы стать лишь вторым поражением Клоппа в лиге на "Энфилде" за 104 матча.

Бобби Де Кордова-Рид поставил "Фулхэм" на грань монументальной победы, забив головой на 80-й минуте. Подавайте сигнал для кавалерийской атаки: хаотичной, беспощадный и в конечном итоге разрушительной.

Вышедший на замену Ватару Эндо сравнял счет, став вторым игроком "Ливерпуля", который попал в верхний угол ворот Бернда Лено, прежде чем Александр-Арнольд добавил блеска к своей виртуозной игре, ударив победителя в следующей атаке. "Ливерпулю" это нужно было, чтобы доказать, что у них есть силы. оставаться в борьбе

После 10 предыдущих матчей на "Энфилде", в которых победы подряд были обычным делом, болельщики хозяев рисковали попасть в ловушку, напоминая театралов, ожидающих, что каждое представление будет следовать хорошо отрепетированному сценарию. Приходите, выиграйте с преимуществом как минимум в два гола, подтвердите еще один рекорд Мохамеда Салаха и нежно аплодируйте всем.

Это была невероятная страсть прошлого: "Энфилд", наконец, проснулся и оценил новую команду, которая до сих пор убеждает сомневающихся в том, что она может оставаться на первом месте».

Трент Александер-Арнольд — маэстро полузащиты «Ливерпуля»

Автор Sky Sports Джо Спред хвалит тактические решения наставника «Ливерпуля» и отдает должное главному герою матча, забившему первый и последний мячи.

«Поскольку "Ливерпуль" стремился забить победный гол в концовке, Юрген Клопп вызвал удивление своим решением выпустить Ватару Эндо вместо Райана Гравенберха. Но идея замены восьмого номера опорным полузащитником была ясна. Трент Александер-Арнольд, который уже был переведен на эту опорную роль, теперь мог свободно играть в качестве выдвинутого вперед полузащитника.

То, что Клопп стремился освободить Александра-Арнольда от его обязанностей по защите, когда "Ливерпулю" требовался гол, было показательным. Теперь ясно, что, наряду с Мохамедом Салахом, именно правый защитник делает атаку сильнее.

Дин Эштон, выступая на Sky Sports News, сказал: "Несправедливо сравнивать его со Стивеном Джеррардом, но Джеррард действительно начал с позиции глубоко в опорной зоне и по мере развития своей карьеры продвигался все дальше по полю. Я не понимаю, почему Трент не может иметь аналогичное влияние".

Александру-Арнольду не повезло, что его штрафной удар был записан как автогол Бернда Лено, но он добился того, что его имя появилось в протоколе, нанеся удар в стиле Джеррарда, который обеспечил очки по мере того, как оставались считанные секунды. Замены Клоппа принесли свои плоды».

Почему «Ливерпуль» выглядел таким слабым в обороне?

У автора The Athletic Грегга Эванса есть вопросы к защите мерсисайдцев и к стражу ворот, замещающему травмированного Алиссона.

«Несмотря на весь драматизм камбэка, в оборонительной игре "Ливерпуля" мало что нравилось, особенно в первом тайме, поскольку они слишком легко позволяли себя вскрывать и особенно плохо действовали при стандартных положениях.

План игры "Фулхэма" — ограничить атаки "Ливерпуля" и играть на контратаках — сработал хорошо, поскольку они были безжалостны в обеих штрафных и проигрывали только ошеломляющим ударами с дальней дистанции. Клопп знал, чего ожидать перед игрой, и похвалил организацию "Фулхэма", но, похоже, она все равно застала его команду врасплох.

Неужели они скучали по доминирующему присутствию травмированного Алиссона? Временами мне казалось именно так. В мире не так много лучших стражей ворот, чем надежный бразилец, и Куивин Келлехер, о котором Клопп говорил на этой неделе, определенно не был так уверен в себе, как человек, которого он заменил.

Уилсон пробил через ноги Келлехера, а затем игрок сборной Ирландии не справился с задачей, пропустив слабый удар Тете, нанесенный с углового. Вряд ли Келлехера можно винить в третьем голе "Фулхэма": Костас Цимикас позволил Бобби Де Кордова-Риду перелезть через него и кивком забить с близкого расстояния.

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Но хотя он сам по себе остается талантливым вратарем, Клопп нуждается в возвращении своего номер один раньше или позже. Чтобы еще больше усилить общее ощущение хаоса, Джоэл Матип пополнил растущий список травм, когда его удалили в середине второго тайма».