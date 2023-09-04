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    Трансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября

    «Галатасарай» усиливается, де Хеа в поиске команды, Погба и Жоржиньо могут сменить место работы

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Донни ван де Бек

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек так и не смог пока что найти себе новую команду. Сейчас вариантов у 26-летнего хавбека осталось не так и много.

    По информации Daily Mail, игрока центра поля хочет подписать «Галатасарай», который готов взять футболиста в аренду. Первое предложение в 1,17 миллиона евро манкунианцы отклонили.

    Донн ван де Бек
    globallookpress.com

    Ранее ван де Бек мог перейти в «Реал Сосьедад» и «Рому», которые интересовались ним, однако сейчас данный переход уже невозможен.

    Также известно, что Донни точно не горит желанием оставаться в «Манчестер Юнайтед», поскольку он не нужен наставнику команды Эрику тен Хагу.

    Ван де Бек играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. На его счету 60 матчей, два гола и две голевые передачи.

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    • Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.

    Наш прогноз: ван де Бек перейдет в «Галатасарай».

    Поль Погба

    «Ювентус», полузащитник, 30 лет

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может покинуть команду уже в ближайшее время.

    По данным Gazzetta dello Sport, 30-летнего француза хотят видеть в своей команде саудовские «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Они могут начат переговоры о подписании хавбека в ближайшее время.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    Команды еще могут подписать хавбека, так как трансферное окно в Саудовской Аравии остается открытым.

    В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей.

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    • В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел две встречи, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между Погба и «старой синьорой» истекает в конце июня 2026 года.

    Наш прогноз: Погба останется в «Ювентусе».

    Танги Ндомбеле

    «Тоттенхэм», полузащитник, 26 лет

    Французский хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, вероятнее всего, покинут лондонскую команду и отправится в Турцию.

    Фабрицио Романо сообщает о том, что трансфер 26-летнего полузащитника в «Галатасарай» уже согласован.

    Танги Ндомбеле
    globallookpress.com

    По информации источника, арендное соглашение будет подписано на один год и будет включать в себя опцию выкупа. Футболист должен вскоре вылететь в Стамбул.

    В прошлом сезоне Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. Ранее он также успел поиграть за «Лион» и «Амьен».

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    • В текущем сезоне английской Премьер-лиги Танги на поле не появлялся.

    Наш прогноз: Ндомбеле продолжит карьеру в «Галатасарае».

    Вильсон Изидор

    «Локомотив», нападающий, 23 года

    Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор желает покинуть московский клуб как можно скорее. Нападающий уже уведомил клуб о своем решение.

    23-летний футболист самовольно покинул расположение клуба и теперь не хочет возвращаться в Россию. Причиной этому является то, что игрока не отпустили в «Метц» и «Марсель».

    Вильсон Изидор
    globallookpress.com

    Поиски новой команды для Изидора продолжаются. Он может продолжить карьеру в Греции, Сербии и Турции.

    По информации «Матч ТВ», железнодорожники ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу Изидора.

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    • Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

    Наш прогноз: Изидор точно не останется в «Локомотиве».

    Давид де Хеа

    свободный агент, вратарь, 32 года

    Испанский вратарь Давид де Хеа продолжает оставаться без команды. 32-летний голкипер стал свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

    Страж ворот отказался переходить в «Интер», который проявлял интерес к футболисту. Также у игрока сорвались варианты с трансферами в «Реал» и «Баварию».

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    По информации Marca, де Хеа может перебраться в саудовский «Аль-Наср», однако сам вратарь хотел бы остаться в Европы. На Ближнем Востоке ему предлагают зарплату в размере 250 тысяч фунтов в неделю (13 млн фунтов или 15 млн евро в год).

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    Сообщается, что Давид продолжает индивидуально тренироваться и ждет развития событий. Он может перейти в любую команду, поскольку является свободным агентом.

    Давид де Хеа
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне де Хеа пропустил 61 мяч в 58 матчах, сыграв при этом 25 раз на ноль.

    Наш прогноз: де Хеа будет играть в европейском топ-клубе.

    Жоржиньо

    «Арсенал», полузащитник, 31 год

    Итальянский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо все еще может сменить команду «прямо сейчас».

    Daily Express проинформировал, что в услугах 31-летнего игрока центра поля заинтересован «Фенербахче». Стамбульский клуб предпримет попытку приобрести игрока сборной Италии до закрытия трансферного окна в Турции.

    Жоржиньо
    globallookpress.com

    Сообщается, что «Арсенал» не против отпустить полузащитника, однако все будет зависеть от предложения турецкого коллектива.

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    • Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» в январе 2023 года за 11,3 млн евро. В текущем сезоне уроженец Бразилии провел на поле лишь 18 минут за «Арсенал».

    Наш прогноз: Жоржиньо останется в «Арсенале».

    Николя Пепе

    «Арсенал», нападающий, 28 лет

    Нападающий «Арсенала» Николя Пепе в самое ближайшее время покинет лондонский коллектив.

    По информации L'Equipe, 28-летний форвард оказался не нужен «канонирам» и переходит в «Бешикташ». Игрок сборной Кот-д’Ивуара проходит медицинское обследование в Париже перед переходом в турецкий гранд.

    Николя Пепе
    globallookpress.com

    Минувший сезон Пепе провел в аренде в «Ницце» и забил за нее шесть мячей в 19 матчах Лиги 1.

    В текущем сезоне Николя на поле не появлялся.

    Наш прогноз: Пепе перейдет в «Бешикташ».

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