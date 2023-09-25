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    Серия А. Милан в топе и новая осечка чемпиона

    Итоги 5-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Эмполи» — «Интер»
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    «Эмполи» — «Интер»
    «Интер» и «Милан» увеличивают отрыв от преследователей. «Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, а чемпион «Наполи» продолжает скатываться в турнирной таблице. Чем еще запомнился 5-й тур итальянского первенства, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Милан» поднялся на второе место в чемпионате Италии, после того как «Ювентус» допустил осечку. Сама же «Старая синьора» опустилась на 4-ю строчку, пропустив вперёд себя «Лечче», который занял третье место.

    Календарь и таблица Серии А

    Действующий чемпион «Наполи» потерял несколько позиций и расположился на 7-м месте, пропустив вперёд себя «Фиорентину» (5 место) и «Аталанту» (6 место).

    Миланский тандем

    В лидерах итальянской Серии А два миланских клуба. Пять побед на старте одержал «Интер», «нерадзурри» с минимальным счетом на выезде переиграл «Эмполи» (1:0).

    Победный гол в составе «Интера» на 51-й минуте матча забил Федерико Димарко. Таким образом действующий лидер итальянского первенства набрал 15 очков из 15 возможных.

    Рафаэль Леао, игрок «Милана»
    globallookpress.com

    На второй строчке идет «Милан», у которого 12 пунктов. В рамках 5-го тура чемпионата Италии «россонери» выиграли у «Вероны» (1:0). Три очка миланскому коллективу принес точный удар Рафаэля Леао на 8-й минуте поединка.

    Осечка Турина

    4 место в турнирной таблице занимает «Ювентус», у туринского клуба набрано 10 баллов. Для команды 5-й тур получился неудачным. На выезде «Юве» проиграл «Сассуоло» со счетом 2:4.

    Несмотря на проигрыш, в составе «Старой синьоры» отметим гол в исполнении Федерико Кьеза и автогол Матиаса Виньи.

    Игра неаполитанцев

    Действующий чемпион «Наполи» не может выиграть в третьем матче подряд. На этот раз неаполитанцы не смогли взломать оборону «Болоньи» (0:0).

  • Серия А. «Интер» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 4-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 19/09/2023

    • Ранее «адзурри» сыграли вничью с «Дженоа» (2:2) и проиграли «Лацио» (1:2). Таким образом «Наполи» растерял много очков на старте сезона. После 5 туров у чемпиона 8 пунктов и 7 место в турнирной таблице.

    Что дальше?

    На этой неделе в итальянском чемпионате пройдут матчи 6-го и 7-го туров.

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    Во вторник, 26 сентября в Серии А стартует 6-й игровой день. Откроет программу тура матч команд из первой четвёрки: «Ювентус» примет «Лечче».

    Все прогнозы на Серию А

    27 сентября «Милан» отправится в гости к «Кальяри», а «Интер» примет «Сассуоло». Чемпион «Наполи» свой матч проведет дома против «Удинезе».

    Матчи 7-го тура чемпионата Италии запланированы на 30 сентября — 2 октября.

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