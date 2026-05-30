Забить сумеют не все?

прогноз на финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, ставка за 2.00

31 мая в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Толука» и «Тигрес». Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Толука — Тигрес с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Толука»

Турнирное положение: «Алые» уверенно вышли в финал. Команда по сумме двух встреч переиграла «Лос-Анджелес».

При этом «Толука» вылетела в 1/4 финала плей-офф чемпионата Мексики. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алые» уступили «Пачуке» (0:2).

До того команда учинила разгром «Лос-Анджелесу» (4:0). А вот первый поединок с «Пачукой» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «Толука» разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Алые» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Толука» традиционно сложно противостоит «Тигресу». В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

«Тигрес»

Турнирное положение: «Тигры» вполне уверенно пробились в финал. Команда дважды переиграла «Нэшвилл».

Причем «Тигрес» неудачно выступил в своём чемпионате. Команда в четвертьфинале плей-офф вылетела от «Гвадалахары».

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Гвадалахаре» (0:2).

До того команда минимально одолела «Нэшвилл». А вот чуть ранее она расправилась с «Гвадалахарой» (3:1).

При этом «Тигрес» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тигры» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.

При этом «Тигрес» имеет не особо надежные тылы. Команда пропускает в среднем один мяч за матч.

Команда в двух последних очных поединках лишь один раз поразила ворота «Толуки». А вот последняя виктория над «алыми» случилась полгода назад.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Толука» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Алые» выглядят монолитнее соперника, не преуспевающего в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00

