«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 9 очков.

А вот атакует «Реал» Мадрид традиционно неплохо. В 25 матчах своего чемпионата «сливочные» отличились 50 голами.

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В своем последнем поединке мадридцы добыли 3 очка. Дома команда Карло Анчелотти сломила сопротивление «Эспаньола» (3:1).

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В первом поединке мадридцы буквально разнесли соперника (2:5). Так что в этом матче испанцы вполне могут включить режим энергосбережения.

Быть может, Анчелотти даст шанс кому-то из молодежи. Например, перспективному Серхио Аррибасу.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате мерсисайдцы находятся на скромном 6 месте в таблице.

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа минимально уступила «Борнмуту».

В этом поединке от англичан можно ожидать острых атак. Чудо мерсисайдцы могут не совершить, но хлопнуть дверью напоследок вполне способны.

«Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Мохаммед Салах и компания намерены отомстить сопернику за досадную оплеуху в первом матче.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.38.

На викторию «Ливерпуля» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.94.

Гостям кровь из носу нужно активно атаковать , чем они и займутся с первых минут встречи.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.90. Для остальных — более умеренный прогноз.