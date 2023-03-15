«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 9 очков.
А вот атакует «Реал» Мадрид традиционно неплохо. В 25 матчах своего чемпионата «сливочные» отличились 50 голами.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Ливерпуль
В своем последнем поединке мадридцы добыли 3 очка. Дома команда Карло Анчелотти сломила сопротивление «Эспаньола» (3:1).
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В первом поединке мадридцы буквально разнесли соперника (2:5). Так что в этом матче испанцы вполне могут включить режим энергосбережения.
Быть может, Анчелотти даст шанс кому-то из молодежи. Например, перспективному Серхио Аррибасу.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате мерсисайдцы находятся на скромном 6 месте в таблице.
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа минимально уступила «Борнмуту».
В этом поединке от англичан можно ожидать острых атак. Чудо мерсисайдцы могут не совершить, но хлопнуть дверью напоследок вполне способны.
«Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Мохаммед Салах и компания намерены отомстить сопернику за досадную оплеуху в первом матче.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.38.
На викторию «Ливерпуля» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.94.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.90. Для остальных — более умеренный прогноз.