«Манчестер Сити»
Ничья 1:1 в первом поединке на выезде не оставляет «Манчестер Сити» других перспектив на выход в четвертьфинал, кроме победы.
Команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в АПЛ. «Горожане» на два очка отстают от лидера «Арсенала», у которого есть игра в запасе.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг
Да и с атакой у команды все отлично. В 27 поединках команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 67 мячей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В предыдущих восьми играх во всех турнирах манкунианцы не знают поражений при победах в четырех последних матчах, а значит хозяева — явный фаворит.
«Лейпциг»
В силу отсутствия правила выездного гола результативная ничья на своем поле позволяет «Лейпцигу» в ответном поединке никуда не спешить и играть вторым номером.
«Лейпциг» находится в верхней части турнирной таблицы в Бундеслиге. «Лейпциг» занимает 3-е место, которое обеспечивает команде выход в групповой этап Лиги чемпионов.
«Быки» теоретически могут побороться за 1-ю строчку в чемпионате, но для этого необходимо выигрывать в каждом матче. Отрыв от «Баварии» составляет 7 баллов.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах, так что сопернику будет нелегко сломить его сопротивление.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Лейпцига» оценивается в 7,60, ничья — в 5,20.
В 10 из 15 последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм за 1,93, ведь хозяева выиграли к перерыву в трех из четырех последних матчей.