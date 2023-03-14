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    Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?

    «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
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    «Манчестер Сити» сыграл вничью в первом матче
    14 марта в Манчестере местный «Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 14 Марта 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Манчестер Сити»

    Ничья 1:1 в первом поединке на выезде не оставляет «Манчестер Сити» других перспектив на выход в четвертьфинал, кроме победы.

    Команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в АПЛ. «Горожане» на два очка отстают от лидера «Арсенала», у которого есть игра в запасе.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг

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    Да и с атакой у команды все отлично. В 27 поединках команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 67 мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предыдущих восьми играх во всех турнирах манкунианцы не знают поражений при победах в четырех последних матчах, а значит хозяева — явный фаворит.

    «Лейпциг»

    В силу отсутствия правила выездного гола результативная ничья на своем поле позволяет «Лейпцигу» в ответном поединке никуда не спешить и играть вторым номером.

    «Лейпциг» находится в верхней части турнирной таблицы в Бундеслиге. «Лейпциг» занимает 3-е место, которое обеспечивает команде выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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    • «Быки» теоретически могут побороться за 1-ю строчку в чемпионате, но для этого необходимо выигрывать в каждом матче. Отрыв от «Баварии» составляет 7 баллов.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах, так что сопернику будет нелегко сломить его сопротивление.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Лейпцига» оценивается в 7,60, ничья — в 5,20.

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    В 10 из 15 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм за 1,93, ведь хозяева выиграли к перерыву в трех из четырех последних матчей.

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    «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
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