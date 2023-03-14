14 марта в Манчестере местный «Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Ничья 1:1 в первом поединке на выезде не оставляет «Манчестер Сити» других перспектив на выход в четвертьфинал, кроме победы.

Команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в АПЛ. «Горожане» на два очка отстают от лидера «Арсенала», у которого есть игра в запасе.

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Да и с атакой у команды все отлично. В 27 поединках команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 67 мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В предыдущих восьми играх во всех турнирах манкунианцы не знают поражений при победах в четырех последних матчах, а значит хозяева — явный фаворит.

«Лейпциг»

В силу отсутствия правила выездного гола результативная ничья на своем поле позволяет «Лейпцигу» в ответном поединке никуда не спешить и играть вторым номером.

«Лейпциг» находится в верхней части турнирной таблицы в Бундеслиге. «Лейпциг» занимает 3-е место, которое обеспечивает команде выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Быки» теоретически могут побороться за 1-ю строчку в чемпионате, но для этого необходимо выигрывать в каждом матче. Отрыв от «Баварии» составляет 7 баллов.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах, так что сопернику будет нелегко сломить его сопротивление.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Лейпцига» оценивается в 7,60, ничья — в 5,20.

В 10 из 15 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм за 1,93, ведь хозяева выиграли к перерыву в трех из четырех последних матчей.