«Порту»
«Порту» потерпел поражение от «Интера» 0:1 в первом матче на выезде, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.
Хозяева нынешний сезон проводят не столь уверенно. В португальской лиге «Драконы» отстают от извечного конкурента «Бенфики».
Коэффициенты матча Порту — Интер
«Порту» занимает вторую позицию в чемпионате с отставанием в пять очков от лиссабонцев, у которых еще есть матч в запасе. Словом, шансы на успешную защиту титула невысоки.
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В последних двух играх клуб выиграл, так что находится в неплохой форме для того, чтобы отыграться.
«Интер»
Минимальная победа в первом матче позволяет «Интеру» сыграть даже вничью в ответном поединке, чтобы протий в четвертьфинал.
«Интер» находится на второй строчке, набрав в 26-ти матчах 50 очков. Отставание от «Наполи» составляет 18 очков.
Полбеды, что «нерадзурри» явно не борются за чемпионство, главное то, что они рискуют не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, пятый «Милан» догоняет земляков по потерянным очкам.
В предыдущих трех матчах клуб потерпел два поражения, включая последний тур Серии А, так что гостям будет нелегко пройти «Порту».
Прогноз и ставки
Букмекеры не видят фаворита, поскольку коэффициент на победу каждой из команд оценивается в 2,70, ничья — в 3,45.
В девяти из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет в основное время за 2,70.
Еще один вариант ставки — «Порту» забьет до 54-й минуты за 1,86, ведь хозяева делали это в трех последних матчах.