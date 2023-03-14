14 марта в Порту местный «Порту» примет «Интер» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Порту» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» потерпел поражение от «Интера» 0:1 в первом матче на выезде, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

Хозяева нынешний сезон проводят не столь уверенно. В португальской лиге «Драконы» отстают от извечного конкурента «Бенфики».

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«Порту» занимает вторую позицию в чемпионате с отставанием в пять очков от лиссабонцев, у которых еще есть матч в запасе. Словом, шансы на успешную защиту титула невысоки.

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В последних двух играх клуб выиграл, так что находится в неплохой форме для того, чтобы отыграться.

«Интер»

Минимальная победа в первом матче позволяет «Интеру» сыграть даже вничью в ответном поединке, чтобы протий в четвертьфинал.

«Интер» находится на второй строчке, набрав в 26-ти матчах 50 очков. Отставание от «Наполи» составляет 18 очков.

Полбеды, что «нерадзурри» явно не борются за чемпионство, главное то, что они рискуют не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, пятый «Милан» догоняет земляков по потерянным очкам.

В предыдущих трех матчах клуб потерпел два поражения, включая последний тур Серии А, так что гостям будет нелегко пройти «Порту».

Прогноз и ставки

Букмекеры не видят фаворита, поскольку коэффициент на победу каждой из команд оценивается в 2,70, ничья — в 3,45.

В девяти из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет в основное время за 2,70.

Еще один вариант ставки — «Порту» забьет до 54-й минуты за 1,86, ведь хозяева делали это в трех последних матчах.