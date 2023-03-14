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    Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?

    «Порту» — «Интер». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Интер»
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    «Интер» выиграл первый матч 1:0
    14 марта в Порту местный «Порту» примет «Интер» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Порту» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 14 Марта 2023 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:00 Интер Интер
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    «Порту»

    «Порту» потерпел поражение от «Интера» 0:1 в первом матче на выезде, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

    Хозяева нынешний сезон проводят не столь уверенно. В португальской лиге «Драконы» отстают от извечного конкурента «Бенфики».

    Коэффициенты матча Порту — Интер

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    «Порту» занимает вторую позицию в чемпионате с отставанием в пять очков от лиссабонцев, у которых еще есть матч в запасе. Словом, шансы на успешную защиту титула невысоки.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних двух играх клуб выиграл, так что находится в неплохой форме для того, чтобы отыграться.

    «Интер»

    Минимальная победа в первом матче позволяет «Интеру» сыграть даже вничью в ответном поединке, чтобы протий в четвертьфинал.

    «Интер» находится на второй строчке, набрав в 26-ти матчах 50 очков. Отставание от «Наполи» составляет 18 очков.

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    • Полбеды, что «нерадзурри» явно не борются за чемпионство, главное то, что они рискуют не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, пятый «Милан» догоняет земляков по потерянным очкам.

    В предыдущих трех матчах клуб потерпел два поражения, включая последний тур Серии А, так что гостям будет нелегко пройти «Порту».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не видят фаворита, поскольку коэффициент на победу каждой из команд оценивается в 2,70, ничья — в 3,45.

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    В девяти из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет в основное время за 2,70.

    Еще один вариант ставки — «Порту» забьет до 54-й минуты за 1,86, ведь хозяева делали это в трех последних матчах.

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    «Порту» — «Интер»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
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