Новый Фабиньо для «Ливерпуля»? Почему опорника «Флуминенсе» Андре связывают с переходом на «Энфилд»

Очевидно, что главной целью Юргена Клоппа является Ромео Лавия, но «Саутгемптон» уже отклонил два предложения о покупке молодого бельгийского игрока.

Однако теперь выяснилось, что «Ливерпуль» также нацелился на полузащитника «Флуминенсе» Андре, либо в качестве альтернативы Лавия, либо для того, чтобы он поборолся за эту чрезвычайно важную роль перед бесспорно ненадежной четверкой защитников.

Верные болельщики с «Энфилда», очевидно, хорошо знакомы с талантами Лавия, учитывая, что бывшая звезда академии «Манчестер Сити» только что отыграл свой прорывной сезон на «Сент-Мэри», но им меньше известно об Андре, который играет в своей родной Бразилии.

Итак, насколько хорош 22-летний игрок, который уже успел провести один матч за «Селесао», и окажется ли он достойным преемником Фабиньо?

Где все началось

Андре родился в городе Альгодао, муниципалитета Ибиратайя, который не слишком известен в качестве очага бразильского футбола, учитывая его удаленное расположение во внутренних районах северного штата Баия. Ближайший клуб бразильской Серии А находится в прибрежном городе Сальвадор. Таким образом, возможностей произвести впечатление на скаутов не слишком много.

Однако Андре был замечен во время игры в качестве центрального нападающего в «Ганду» местной легендой Бейжокой, который привел его в свой бывший клуб «Баия». Он произвел мгновенное впечатление, и ему сразу же предложили присоединиться к «Флуминенсе», базирующемуся в Рио, почти в 1500 километрах от Альгодао.

Андре знал, что возможность была слишком хороша, чтобы отказаться, но ему было всего 13 лет, и ему было очень тяжело жить так далеко от своей семьи. «Первые два или три года были трудными», — позже признался он ESPN Brazil. «В конце концов, я привык к этому, потому что знал, что другого пути нет. Либо я справлюсь со своей тоской по дому, либо моя мечта закончилась».

Большой прорыв

В то время как Андре медленно, но верно начал осваиваться за пределами стадиона, его жизнь на поле легче не становилась, поскольку его перевели на роль опорного полузащитника задолго о того, как они пробился в старшую команду «Флуминенсе» в 2020 году.

У «Трехцветных» в то время был очень сильный состав. Жоао Педро и Маркос Паулу, например, в итоге оба перебрались в Европу.

В результате Андре страдал от нехватки игрового времени, особенно в первой половине сезона 2021 года под руководством нового тренера Рожера Машадо.

Андре уже собирались отдать в аренду «Ботафого», когда вмешалась судьба. Ветеран-опорник Хадсон получил серьезную травму в конце сезона, поэтому «Флуминенсе» решил оставить Андре просто для того, чтобы у них было достаточно подстраховки в центральной линии.

Постепенно он начал больше участвовать в играх первой команды и влюбил в себя болельщиков, открыв свой счет голам в Серии А победным мячом в компенсированное время в дерби против «Фламенго» в июле 2021 года — всего через четыре минуты после выхода со скамейки запасных.

«После той игры я начал завоевывать здесь свои позиции, — сказал он Globo Esporte. — Я думаю, что этот гол был нужен мне, чтобы сказать: "Я собираюсь заявить о себе здесь в профессиональном плане". Этот гол был ключевым, изменив для меня все».

Как идут дела сейчас

Гол «Фламенго», безусловно, стал определяющим моментом в карьере Андре, но то же самое можно сказать и об увольнении Машадо в августе 2021 года.

Маркао занимал его место до конца сезона, а Андре стал игроком основы по руководством бывшего опорного полузащитника, произведя такое впечатление, что был назван лучшим новичком Серии А сезона 2021 года.

Прошлый год прошел еще лучше, во многом благодаря назначению вскоре после начала сезона 2022 года главным тренером Фернандо Диниза, заменившего Абеля Брагу у руля команды. Сказать, что Диниз сыграл ключевую роль в развитии Андре, было бы огромным преуменьшением, учитывая, что он стал чем-то вроде отца для юноши.

«Диниз — исключительный человек», — сказал Андре ESPN Brasil. «Помимо того, что он отличный тренер, он еще и человек, который помог мне на поле своим отличающимся стилем игры, которого нет ни у кого здесь, в Бразилии. Это его собственная философия. Он многое привнес в мой стиль игры».

Действительно, Диниз, которого считают одним из самых прогрессивных тактиков в мировом футболе, сделал Андре опорой команды, которая доминирует во владении мячом больше, чем любая другая команда в Серии А.

В результате Андре стал делать больше касаний и делать больше успешных передач в лиге, что привело к его включению в Команду Сезона и, в конечном итоге, к тому, что он впервые сыграл за сборную Бразилии в начале этого года.

Сильные стороны

Очевидно, что Андре великолепно владеет мячом. Он быстро и эффективно обеспечивает владение мячом, предоставляя «Флуминенсе» основу, на которой они строят свои разнообразные и сложные атаки.

Что, пожалуй, больше всего впечатляет, так это то, как он ведет себя на поле. В его игре нет ни следа страха. Похоже, он не понимает термина «давление», что позволяет ему выступать на уровне, противоречащем его юному возрасту.

Неудивительно, что в прошлом сезоне бразильская пресса назвала его «21-летним ветераном». В этом смысле его совсем не будет пугать перспектива проявить себя в английской Премьер-лиге.

Действительно, на фоне предположений о вызове за сборную в прошлом году Globo спросил его, как он справится с игрой за «Селесао», и он ответил: «Независимо от места, поле зеленое, а мяч круглый — ничего не меняется». Этому парню не занимать уверенности...

Возможности для совершенствования

Андре не предлагает многого в атаке. Он определенно не представляет особой угрозы для ворот — на его счету всего три гола во всех турнирах на сегодняшний день — при этом он и не создает много моментов.

Но, в конце концов, это не его работа. Ему поручено контролировать темп игры, выигрывая мяч и доставляя его своим нападающим.

Тем не менее, одной небольшой проблемой будет его склонность к получению желтых карточек. В этом сезоне он уже получил 13 предупреждений и один раз был удален с поля, что лишний раз подчеркивает что ему нужно лучше работать над своевременностью подкатов и тем, как избегать неприятностей.

Следующий... Фабиньо?

Сравнения с его соотечественником теперь неизбежны из-за связей с «Ливерпулем», но стоит отметить, что Андре провел больше времени, наблюдая за Серхио Бускетсом, даже если он и признал, что никогда не выбирает, возможно, величайшего представителя роли «шестерки» в современном футболе, когда играет в ФИФА, потому что испанец «слишком медлителен в игре».

Однако, несмотря на то, что Андре может отличаться от Фабиньо физически и стилистически, Аллан Лима из GOAL Brasil считает, что он может добиться такого же большого успеха на «Энфилде»:

«У него определенно есть талант и темперамент, чтобы стать новым Фабиньо "Ливерпуля". На самом деле, у него есть потенциал стать еще лучшим игроком, если он сможет успешно адаптироваться к Премьер-лиге, потому что его уровень, возможно, даже выше. Андре сильный, разносторонний, может играть от штрафной до штрафной и будет только становиться лучше».

Что будет дальше?

Теперь свой шаг предстоит сделать «Ливерпулю». Как уже сообщал GOAL Brasil, «Флуминенсе» не хочет терять Андре в середине сезона. Он играет ключевую роль в тактике Диниза. В результате клуб уже отклонил предложение в размере 20 миллионов евро от лиссабонского «Спортинга», а также более крупные предложения от неназванных команд Премьер-лиги.

Так что разговоры о сделке на 20 миллионов фунтов стерлингов далеки от истины. Если «Ливерпуль» хочет его, то им придется заплатить сумму выкупа в размере 40 миллионов евро, прописанную в его контракте для зарубежных клубов, потому что «Флуминенсе» уже дал понять «красным», что они будут готовы говорить о меньшей сумме только в январе 2024 года.

Очевидно, многое будет зависеть от того, как закончатся продолжающиеся переговоры по Лавия. Но ясно, что «Ливерпулю» нужен молодой, одаренный опорный полузащитник, и Андре отвечает всем требованиям.

В самом деле, что бы ни случилось, ожидайте, что в наступающем году он станет основным игроком сборной Бразилии, временным наставником которой был назначен Диниз, пока Карло Анчелотти не возглавит ее на постоянной основе в следующем году.

Таким образом, Андре идеально подходит для того, чтобы занять место Фабиньо в стартовом составе «Селесао». Единственный вопрос сейчас заключается в том, унаследует ли он его майку и в «Ливерпуле».