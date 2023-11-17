Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?

Луис Энрике просто не смог устоять. Ему задали, с журналистской точки зрения, самый простой вопрос: является ли Килиан Мбаппе лучшим игроком в мире? Простого «да» или, возможно, более спорного «не совсем» было бы достаточно. По сути, это была возможность воздать хвалу своему звездному игроку.

И как он мог этого не сделать? Мбаппе только что оформил хет-трик в матче с «Реймсом», проведя парижан через то, что должно было быть непростым поединком, с относительной легкостью, чтобы гарантировать, что они ушли на международный перерыв на первом месте в таблице Лиги 1.

Однако у его тренера была другая точка зрения: «Я не очень доволен сегодня Килианом. Почему? Потому что тренеры такие вот странные. О голах мне нечего добавить, но я думаю, что он может больше помогать команде и по-другому. Я сказал это ему первому (до того как сказал вам), потому что это не частный разговор. Мы думаем, что Килиан — один из лучших игроков в мире. Без сомнения. Но нам нужно больше, и мы хотим, чтобы он делал для команды больше».

Если бы речь шла о любом другом клубе и, возможно, даже о любом другом игроке парижан, комментарии Луиса Энрике были бы разумными. Хотя в последние месяцы у футбола были непростые отношения с тренерами, публично высказывавшими свои претензии к своим игрокам (спросите Джейдона Санчо), объективно говоря, честность — это хорошо.

Килиан Мбаппе в матче с «Реймсом» globallookpress.com

Но это не нормальный клуб и не нормальный игрок. Мбаппе, считающийся будущим многократным обладателем Золотого мяча, провел большую часть последних трех сезонов, воюя с ПСЖ за пределами поля, и приложив при этом достаточно усилий, чтобы стать незаменимым. Он вынудил уволить как минимум одного тренера, повлиял на кадровую политику и настолько эффективно манипулировал парижанами в переговорах по контракту, что клуб был вынужден широко праздновать после того, как согласился на сделку, по которой они выплатили Мбаппе сумму, составляющую трансферный бюджет среднестатистической команды, только для того, чтобы он остался еще на пару лет.

Короче говоря, Луис Энрике ввязался в драку не с тем парнем. Мбаппе может в любую минуту принять решение уйти. Субботние комментарии уже усилили слухи о будущем Мбаппе, подстегнув разговоры о потенциальном трансфере в другой клуб этим летом, и хотя этот цирк и так бы в любом случае открылся, тренер ПСЖ, возможно, начал продавать билеты на шоу еще до того, как кто-либо был к этому готов.

Справедливая критика?

Когда дело доходит до того, на что он конкретно указывал после победы над «Реймсом», Луис Энрике прав. Мбаппе — один из лучших в мире, когда он или его команда владеет мячом. Однако, когда они играют без мяча, он фактически становится обузой.

Образ недовольного нападающего-суперзвезды, который лишний раз не пробежится, возможно, слегка преувеличен. Пассажиров в наши дни в футболе практически не существует — главным образом потому, что они больше не могут этого делать. Даже Эрлинг Холанн, наиболее очевидный соперник Мбаппе за произвольный титул «нападающего, который с наибольшей вероятностью забьет мяч в сетку в любой ситуации», готов как следует бегать за свою команду (он лидировал в Премьер-лиге по прессингу в финальной трети поля большую часть сезона 2022/23.)

Мбаппе и Луис Энрике globallookpress.com

Тем не менее, после Криштиану Роналду, Мбаппе ближе всего к стереотипной эгоистичной мегазвезде. Это было ясно в сборной Франции на чемпионате мира 2022 года, когда Дидье Дешам был вынужден переместить Мбаппе с левого фланга на центральную позицию, главным образом потому, что тот не стал отслеживать перемещения фуллбека соперников — слабость, которой воспользовались сначала сборная Англии в четвертьфинале, а затем Аргентина в финале.

Для «ПСЖ» это еще более проблематично. В социальных сетях полно вырванных из контекста скриншоты, на которых видно, как Мбаппе смотрит в другую сторону, когда мимо него пробегает защитник соперника с мячом. Есть и короткие видеоролики, в которых Мбаппе жестикулирует в адрес партнеров по команде, призывая их выполнить работу, которую он сам отказывается выполнять.

А еще есть цифры. Мбаппе — один из худших прессингующих нападающих в Европе. В матче с «Реймсом» он не сделал ни одного отбора мяча и не зарегистрировал никаких «защитных действий» (статистика, включающая отборы, перехваты и выносы мяча). Гонсалу Рамуш, играя в центре, сделал пять. Усман Дембеле на другом фланге записал на свой счет четыре. По данным FBRef, за последние 365 дней Мбаппе находился не выше 10-го процентиля по отборам, блокам и выносам мяча.

Мбаппе действительно иногда бегает. Он будет оказывать давление на защитника — при условии, что тот находится достаточно близко. И он также не полностью забивает на отслеживание соперника. Добавьте к этому тот факт, что его обычно просят оставаться высоко и поближе к флангу, чтобы проводить контратаки, и станет ясно, что его стачистика неизбежно будет искажена.

Тем не менее, между указаниями конкретно ему и общими требованиями к современным форвардам можно найти золотую середину. Мбаппе старается держаться от нее подальше.

Сложные требования

Луис Энрике исторически не проявлял особых колебаний в отстаивании своих идей. Это тренер, который без проблем указал на ухудшившуюся игру стареющего Франческо Тотти за «Рому» в 2011 году, в то время как в следующем году он публично враждовал с любимцем болельщиков Борхой Убиной в «Сельте».

В «Барселоне» он был еще более дерзким, споря (в порядке дат): с Хави, Жераром Пике, Лионелем Месси, Жорди Альбой и Неймаром. Став тренером сборной Испании, он исключил из своего первого состава Яго Аспаса, Коке и Альбу. Известно, что его первым действием в качестве главного тренера «Ла Рохи» было то, что он сводил свою команду в квест-комнату и запретил телефоны в отеле и на тренировочной площадке.

В «ПСЖ» все было так же. Он не предпринял никаких видимых усилий, чтобы удержать недовольного Неймара, которого тут же отправили в саудовский «Аль-Хиляль». Ветерана клуба Марко Верратти также отпустили, а Серхио Рамосу и Мауро Икарди, которые могли стать потенциальными отвлекающими факторами, также указали на дверь.

Соответственно, изменился и стиль игры парижан. Луис Энрике заслужил восхищение как экспертов, так и тренеров во время своего пребывания в «Барсе» за то, что поощрял «блауграну» динамично действовать без мяча. Хотя его команду в основном помнят по трио «МСН» (Месси-Суарес-Неймар), которое зажигало в Лиге чемпионов, они как следует впахивали, не владея мячом.

Привлекая в качестве помощников экспертов по статистике с академическими степенями, а не ветеранов клуба, как это обычно бывает в «Барсе», он сформировал команду, которая работала более эффективно, чем в любом предыдущем воплощении.

Мбаппе и Луис Энрике globallookpress.com

В Париже результатом его работы стала трудолюбивая команда, которая временами предпочитала трудолюбие высокому качеству игры. Упорный Мануэль Угарте оказался в стартовом составе вместо менее мобильного Данило Перейры. Фабиан Руис, более энергичный бегун, чем технически одаренный Витинья, в последние недели также получил место в стартовом составе. Эксперимент Луиса Энрике со схемой 4-2-4, хотя и вызывающей недоумение с точки зрения связной игры и плавности атаки, был вызван ее способностью выводить атакующих игроков на поле повыше, чтобы отбирать мяч.

Это не команда или схема, созданная для Мбаппе; и это не менеджер, которого пригласили, чтобы он обслуживал интересы одного игрока.

Ответ Мбаппе

Надо сказать, что Мбаппе, похоже, понимает, чего хочет его тренер. Когда его спросили о качестве его игры на выходных — еще до того, как он услышал комментарии Луиса Энрике — он высказал удивительно взвешенное суждение: «Самое главное — это иметь хорошее чувство игры. Пусть это звучит нескромно, но мне не нужно играть хорошо, чтобы забивать. Вместо этого я хочу и играть хорошо, и забивать. Моя цель — попытаться помочь своей команде как можно больше».

Его слова радикально отличались от слов того же игрока, который в соцсетях раскритиковал тактику бывшего тренера Кристофа Гальтье против тех же соперников в начале прошлого сезона и признался средствам массовой информации, что его команда не создана для победы в Лиге чемпионов.

Практически невозможно поверить, что это тот самый недовольный форвард, который публично враждовал со своим клубом, требовал ухода, а затем клялся в верности.

Мбаппе, по общему признанию, не имеет права жаловаться. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, при этом он забивает более одного гола за игру. Он не может жаловаться на отсутствие поддержки партнеров или на схему, которая лишает его моментов.

Мбаппе и Коло Муани globallookpress.com

Он также не может жаловаться на трансферы. «ПСЖ» подписал ряд французских игроков, в том числе нападающего, ставшего ему лучшим приятелем — Рандаля Коло Муани. Это было одним из тех не очень секретных требований Мбаппе, чтобы он согласился остаться в Париже два года назад.

Тот факт, что «ПСЖ» испытывает трудности в Лиге чемпионов и, возможно, может вылететь в Лигу Европы, если им не удастся выиграть обе последние встречи на групповом этапе, не вызывает особого беспокойства. Требования Мбаппе были выполнены; «ПСЖ» знает, что счастливый Мбаппе сделает все возможное, чтобы вывести их в плей-офф.

Назревает война?

Тем не менее, несмотря на всё хорошее настроение последних нескольких дней — или, по крайней мере, на отсутствие публичных разногласий — из-за этих комментариев все начинает идти наперекосяк. Примерно в это же время в прошлом году Гальтье совершил ошибку, прокомментировав слухи о Мбаппе и вызвав бурю в СМИ, которая так и не утихла. С этого момента все как бы начало рассыпаться на части, и жертвой стал Гальтье.

Остается прослеживаемая линия от «Килиану, наверное, следовало бегать побольше» до «Я хочу немедленно перейти в "Реал" Мадрид», и, возможно, именно этим все и закончится. Мбаппе фактически согласился остаться в этом году, пообещав, что, когда он уйдет в 2024 году, «ПСЖ» сможет получить солидный гонорар за его испанское приключение — при условии, что он подпишет новый контракт, который до сих пор не согласован.

А до тех пор это вопрос сохранения целостности. Луис Энрике сыграет свою роль, внедрит свой стиль и постарается не слишком раздражать Мбаппе в процессе. Тем временем Мбаппе будет играть в футбол, выполнять столько требований своего тренера, сколько пожелает, и заслужит признание, когда «ПСЖ» в конечном итоге снова выиграет чемпионство в Лиге 1.

И снова сложным вызовом станут еврокубки, где весь мир получит возможность оценивать парижский проект, окинув его беглым взглядом и комментируя язык тела Мбаппе, а также тщательно оценивая энергию, с которой его тренер дает ему пять после неутешительного результата.

Мбаппе и Энрике globallookpress.com

Всю эту сагу, пожалуй, лучше всего можно будет измерить с помощью своего рода количественной оценки того, насколько мало споров и скандалов будет вызывать Мбаппе. Месячное количество язвительных комментариев на пресс-конференции, недовольных гримас во время матча, или даже загадочных постов в соцсетях — все это может быть эффективными единицами измерения.

Если все пойдет хорошо, и Луис Энрике сможет контролировать свою суперзвезду настолько, чтобы провести достойный сезон, то «ПСЖ» добьется успеха. Но, как доказали многие тренеры, сделать это — непростая задача.

Мельница слухов возобновляет работу

Следующие шесть месяцев пребывания Мбаппе в «ПСЖ», несомненно, будут омрачены слухами и сплетнями. Когда-то затихшие разговоры о трансфере возобновились за последние две недели.

На прошлой неделе «Реал» был вынужден опубликовать заявление, в котором отрицается, что они вели закулисные переговоры с Мбаппе. Несколько дней спустя французская пресса сообщила, что «Лос-Бланкос» отказались от его покупки следующим летом. Затем, менее чем через 48 часов после того, как Луис Энрике раскритиковал игру своего звездного игрока, появилась статья, свидетельствующая о том, что «Мадрид» готов подписать игрока — при условии, что он сделает первый шаг. Напоминаем, сейчас только середина ноября...

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Однако «Реал» — не единственный клуб, замешанный в этой истории. Томасу Тухелю, ныне тренеру мюнхенской «Баварии» и бывшему объекту гнева Мбаппе во время его пребывания в «ПСЖ», задали вопрос о потенциальном переходе игрока в стан баварцев. В понедельник тренер «Баварии» саркастически заметил, что «Мбаппе будет играть за нас», прежде чем с относительной искренностью обрисовать, как это может произойти на самом деле. С тех пор немецкие таблоиды размышляют о такой возможности.

Интерес Саудовской Профессиональной лиги также нельзя исключать, особенно с учетом чемпионата мира 2034 года, к которому страна будет готовиться в течение следующего десятилетия. «ПСЖ» принял массивное предложение в 300 миллионов евро за Мбаппе от «Аль-Хиляля» во время летнего окна, что сделало бы его самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен — при том с отрывом. То, что предложение было отвергнуто самим игроком, в конечном итоге неудивительно, но вряд ли этот интерес остыл.

Добавьте сюда постоянные разговоры о сделках с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» или даже «Ньюкаслом» из Премьер-лиги, и отныне слухи со всего футбольного мира будут распространяться почти еженедельно. По крайней мере, у нас было три тихих месяца, а?

Но неизбежен ли Мадрид?

Так чем же закончится этот неизбежный вихрь контента? Что ж, это самый широкоизвестный футбольный секрет — то, что Мбаппе хочет играть за «Реал Мадрид». От появившихся детских фотографий Мбаппе с плакатами Криштиану Роналду на стене до комикса, написанного им самим, в котором рассказывается история мальчика по имени Килиан, который в конечном итоге станет звездой «Реала», Мбаппе выстроил нарратив, который когда-нибудь приведет к блестящей карьере на «Сантьяго Бернабеу».

Таким образом, решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» прошлым летом всегда казалось временным. Их постоянные попытки заставить его подписать новый контракт направлены скорее на то, чтобы гарантировать получение гонорара за его трансфер, а не отпустить его бесплатно. Все в трансферной политике Луиша Кампуша — то, что молодых игроков привлекают на позиции нападающих, — говорит о том, что на «Парк де Пренс» готовятся к существованию после ухода Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе — умный футболист и на данный момент хороший бизнесмен. Он игрок, осознающий, что у него еще много времени, чтобы достичь футбольных вершин, и что он может позволить себе остаться в своем родном городе, получить за это солидную зарплату, а затем отправиться в Мадрид, где начнутся настоящие победы.

Здесь нет никаких посредников или агентов. Мбаппе представляет себя, а его мать выступает в качестве советника. Обычно Мбаппе получает то, что хочет. «ПСЖ» также может получить выгоду: продажи футболок, спонсорские сделки и доходы от матчей, привлеченные их звездой, несомненно, являются большим плюсом, даже если им действительно нужно, чтобы он подписал этот контракт, чтобы действительно окупить его дополнительный год в команде. Помогает и то, что он дает им шанс на победу в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Лиги 1

Однако в конечном итоге они мало что могут сделать с неизбежным. Цирк начал свое представление, и критика Луиса Энрике вряд ли остановит музыку.