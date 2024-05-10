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  • 21:21
    • Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»
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    Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

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    Нападающий Килиан Мбаппе выступил с обращением, где сообщил об уходе из «ПСЖ».

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    «Всем привет, это Килиан. Я хочу поговорить с вами. Всегда говорил, что хотел бы поговорить с вами, когда придёт время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в "ПСЖ". Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном в своём официальном аккаунте в соцсети Х.

    Киллиан Мбаппе летом 2018 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». Всего за парижан сыграл 306 матчей, забил 255 мячей, отдал 108 голевых передач.

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    Известно, что 25-летний французский нападающий подписал контракт с мадридским «Реалом» до 2029 года. Скорее всего, о переходе будет объявлено после финала Лиги чемпионов.

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