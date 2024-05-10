Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

Нападающийвыступил с обращением, где сообщил об уходе из «ПСЖ».

«Всем привет, это Килиан. Я хочу поговорить с вами. Всегда говорил, что хотел бы поговорить с вами, когда придёт время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в "ПСЖ". Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном в своём официальном аккаунте в соцсети Х.

Киллиан Мбаппе летом 2018 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». Всего за парижан сыграл 306 матчей, забил 255 мячей, отдал 108 голевых передач.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Известно, что 25-летний французский нападающий подписал контракт с мадридским «Реалом» до 2029 года. Скорее всего, о переходе будет объявлено после финала Лиги чемпионов.