На флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна

Лето пролетело, и теперь нам осталось меньше недели до закрытия трансферного окна в пятницу, 30 августа. Пока что на трансферном рынке было довольно спокойно.

Прошлым летом Саудовская профессиональная лига произвела фурор, но в этот раз этот рынок значительно сократился, что оказало опосредованное влияние на активность в ведущих европейских лигах.

В результате есть длинный список игроков, которые пытались уйти из своих нынешних клубов, но обнаружили, что спроса на их услуги просто нет. Однако все может измениться в ближайшие дни.

По мере того, как трансферное окно приближается к закрытию, спортивные директора всегда действуют в спешке. Вот лишь некоторые из игроков, которые надеются, что у них еще достаточно времени, чтобы заключить сделку этим летом...

Кепа Аррисабалага («Челси»)

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Признайтесь честно, вы забыли, что самый дорогой вратарь всех времен все еще в «Челси»?

94 млн долларов, которые «синие» заплатили «Атлетику» в 2018 году за услуги Кепы, оказались шокирующе неудачной инвестицией, и этим летом испанец тренировался отдельно от основного состава команды после неудовлетворительной аренды в «Реале».

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Его зарплата делает его трансфер на постоянной основе затруднительным, но «Борнмут» изучает возможность аренды, что было бы значительным падением статуса для игрока.

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Жоау Канселу globallookpress.com

После ссоры с Пепом Гвардиолой в начале 2023 года у Канселу нет пути назад в «Ман Сити», и чемпионы Премьер-лиги стремятся навсегда вычеркнуть его из своих списков этим летом.

Изначально «Барселона» была заинтересована в возвращении португальского игрока в Испанию после его аренды в прошлом сезоне, но финансовые проблемы каталонцев означают, что теперь это не обсуждается.

Вместо этого Саудовская профессиональная лига теперь выглядит его наиболее вероятным местом назначения.

Трево Чалоба («Челси»)

Трево Чалоба globallookpress.com

Чалоба был одним из лучших игроков «Челси» во второй половине прошлого сезона, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти его от безжалостного отцепления от состава «синих».

Во-первых, воспитанник Кобхэма не попал в заявку команды на турне по США, и с тех пор он был исключен из состава основной команды и не тренировался вместе с ней.

Говорят, что несколько клубов Премьер-лиги находятся в поиске, но это печальный конец для игрока, который более чем достаточно хорош, чтобы регулярно выступать за родной клуб своего детства.

Федерико Кьеза («Ювентус»)

Федерико Кьеза globallookpress.com

Кьеза прошел путь от одного из героев сборной Италии на Евро-2020 до того, что оказался в глубоком запасе «Ювентуса» после череды травм и назначения Тьяго Мотты новым тренером «бьянконери».

Ему всего 26 лет, но нет сомнений, что фланговый нападающий может дать любой команде еще многое, и «Барселона» входит в число клубов, рассматривающих возможность его перехода в конце трансферного окна.

Бен Чилвелл («Челси»)

Бен Чилвелл globallookpress.com

Мареска не стеснялся в выражениях, когда его недавно спросили о будущем Чилвелла. «Вероятно, ему лучше уйти, чтобы получать игровое время», — сказал итальянец.

Похоже, что так и есть, когда речь заходит о судьбе бывшего игрока «Лестера» в «Челси», поскольку босс «синих» утверждает, что не видит, как Чилвелл вписывается в его тактическую систему.

«Ньюкасл» входит в число тех, кого упоминали в качестве потенциальных претендентов, но нужно действовать быстро, если игрок сборной Англии, который прошлым летом стал вице-капитаном, хочет избежать сезона, проведенного на скамейке запасных.

Кингсли Коман («Бавария»)

Кингсли Коман globallookpress.com

У «Баварии» уже и так было много крайних нападающих, доступных им до того, как Майкл Олисе перешел из «Кристал Пэласа», и, по-видимому, было решено, что теперь Коман стал лишним.

Игрок, забивший победный гол в финале Лиги чемпионов 2020 года, определенно может дать футболу еще многое в возрасте 28 лет, и, как говорят, «Барселона» рассматривает возможность аренды игрока сборной Франции.

Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»)

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Эриксену никак не удавалось полностью вписаться в команду с тех пор, как он присоединился к «Юнайтед». И теперь, когда его карьера подходит к закату, ему лучше покинуть «Олд Траффорд», чтобы завершить ее на мажорной ноте.

Воссоединение с его бывшим клубом «Аяксом» неоднократно упоминалось этим летом, и это, похоже, был бы сказочный способ положить конец его легендарной карьере.

Ансу Фати («Барселона»)

Ансу Фати globallookpress.com

Когда Фати впервые появился на сцене в возрасте 16 лет, казалось, что он находится в начале неудержимого восхождения на вершину мирового футбола.

С тех пор травмы серьезно затормозили его развитие, и после того, как он не смог возродить свою карьеру в аренде в «Брайтоне» в прошлом сезоне, «Барселона», ​​вероятно, готова отпустить его, чтобы облегчить свое финансовое бремя.

Это был бы эмоциональный уход, но это может быть просто лучшим решением для Фати.

Давид Датро Фофана («Челси»)

Давид Датро Фофана globallookpress.com

Фофана стал первым подписанием в невероятно загруженном трансферном окне «Челси» в январе 2022 года, и всегда казалось, что он будет испытывать проблемы с тем, чтобы оказать какое-либо влияние на игру «синих».

И доказательством этого стали аренды в берлинский «Унион» и «Бернли», из которых он вернулся всего с четырьмя голами в лиге.

У него явно есть определенный потенциал, но он просто не получит игрового времени, необходимого для прогресса. «Челси» открыт для того, чтобы отпустить его этим летом.

Джо Гомес («Ливерпуль»)

Джо Гомес globallookpress.com

Теперь Гомес является игроком «Ливерпуля» с самым большим стажем, но он может потерять этот статус. Игрок сборной Англии не был включен в состав «красных» на их первый матч Премьер-лиги, и в настоящее время он рассматривает свои варианты перед потенциальным летним отъездом.

Он должен привлечь несколько заинтересованных претендентов, прежде чем окно закроется, поскольку «Ньюкасл» и «Астон Вилла» уже заявили о своем интересе.

Леон Горецка («Бавария»)

Леон Горецка globallookpress.com

Горецка был довольно жестоко отцеплен новым тренером «Баварии» Венсаном Компани, который сообщил немцу, что в этом сезоне ему не дадут много игрового времени после прибытия Жоау Пальиньи из «Фулхэма».

«Ливерпуль» ищет полузащитника после неудачной попытки заполучить Мартина Зубименди, но переговоры должны быть быстрыми.

Клеман Лангле («Барселона»)

Клеман Лангле globallookpress.com

Лангле в течение последних двух сезонов был отправлен в аренду в «Тоттенхэм», а затем в «Астон Виллу» — побочный продукт финансовых маневров, которыми прославилась «Барселона».

Он пережил напряженное лето, отвергнув ряд предложений, поскольку «Барса» отчаянно пытается убрать его из фонда заработной платы.

Сообщается, что Лангле наконец-то согласовал условия с «Атлетико Мадрид», хотя пока неизвестно, будет ли его уход завершен до истечения срока.

Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»)

Джовани Ло Чельсо globallookpress.com

Ло Чельсо несколько раз был близок к тому, чтобы навсегда покинуть «Тоттенхэм», но кажется, что это лето положит конец его пребыванию в северном Лондоне.

Аргентинский игрок ранее блистал во время аренды в «Вильярреале», и возвращение в Испанию кажется наиболее вероятным исходом и на этот раз.

Адемола Лукман («Аталанта»)

Адемола Лукман globallookpress.com

Хотя Лукману не обязательно нужен трансфер, учитывая, что он является ключевой фигурой в «Аталанте», которая движется вверх и сыграет в Лиге чемпионов этого сезона, совершенно очевидно, что нигерийский вингер хочет покинуть Бергамо.

В результате Лукман был исключен из состава итальянской команды на их первый матч Серии А, и «Пари Сен-Жермен», похоже, собирается победить «Арсенал» в борьбе за бывшего игрока «Эвертона».

Ромелу Лукаку («Челси»)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Ну какое же летнее трансферное окно без спекуляций о будущем Ромелу Лукаку.

Его решение вернуться на «Стэмфорд Бридж» в 2021 году продолжает доставлять ему проблемы, поскольку «синие», по-видимому, не собираются встречать его с распростертыми объятьями после переходов в аренду в «Интер» и «Рому».

«Наполи», как ожидается, будет следующим в постоянно растущем списке клубов бельгийского игрока, хотя еще много деталей нужно уладить.

Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»)

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Мактоминей внес важный вклад в успехи «Юнайтед» за эти годы, но все больше ощущается, что его время на «Олд Траффорд» подошло к концу.

«Фулхэм» упорно добивался его подписания все лето, также в нем заинтересован «Эвертон», и шотландский игрок, несомненно, должен искать новый вызов после того, как осел в запас в прошлом сезоне.

Если придет Мануэль Угарте, как и ожидалось, игрового времени будет еще меньше.

Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд)

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

Когда-то самый перспективный игрок в немецком футболе и по-прежнему самый молодой игрок, когда-либо забивавший в Лиге чемпионов, Мукоко так и не смог проявить себя на взрослом уровне, будь то из-за травм или потери формы.

Таким образом, теперь он лишний для «Дортмунда», который подписал нападающих Серу Гирасси и Максимилиана Байера этим летом. Ранее интерес к Мукоко проявлял «Марсель», а в последнее время его связывают с «Бетисом».

Эдди Нкетиа («Арсенал»)

Эдди Нкетиа globallookpress.com

Сейчас Нкетиа 25 лет, и становится все более очевидным, что он никогда не будет постоянным игроком стартового состава в северном Лондоне.

Сообщается, что «Марсель» был близок к тому, чтобы заполучить его услуги ранее летом, но теперь эта сделка, похоже, мертва. В настоящее время трансфер в Премьер-лигу более вероятен, и «Ноттингем Форест» лидирует в гонке.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Виктор Осимхен globallookpress.com

Осимхен слишком хорош, чтобы не играть в Лиге чемпионов, и даже если приход Антонио Конте на тренерский мостик должен улучшить положение «Наполи» в этом сезоне, нигериец не может позволить себе тратить там свои лучшие годы.

Но, как он обнаружил прошлым летом, клубов, которые могут позволить себе трансферную сумму, которую просят за него, и его зарплату, довольно мало. По крайней мере, еще есть время, чтобы что-то изменить.

Джордже Петрович («Челси»)

Джордже Петрович globallookpress.com

Какие странные несколько месяцев пережил Петрович. После того, как он в прошлом сезоне сменил Роберта Санчеса на посту вратаря № 1 у Почеттино, он даже не попал на скамейку запасных против «Манчестер Сити», ему предпочли новичка Филипа Йоргенсена. Трудно судить, каков его настоящий уровень, но, учитывая его возраст, ему нужно уходить.

Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Аарон Рамсдейл globallookpress.com

Помните, как Микель Артета обрисовал идиллическую ситуацию, в которой Рамсдейл и Дэвид Райя будут по очереди носить майку первого номера — возможно, даже в одной игре? В прошлом сезоне все сложилось не совсем так, и вскоре последний стал бесспорным первым выбором.

«Канониры» предпочли бы, чтобы Рамсдейл принял свою судьбу в качестве второго вратаря, но у игрока сборной Англии, несомненно, есть более грандиозные планы относительно своей карьеры на данном этапе.

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Говорят, что «Вулверхэмптон» заинтересован в том, чтобы привезти его на «Молинью», если сделка будет заключена.

Джио Рейна («Боруссия» Дортмунд)

Джио Рейна globallookpress.com

От скандала, который окружал отсутствие выделенного ему игрового времени на чемпионате мира 2022 года, до немилости в Дортмунде и разочаровывающего периода аренды в «Ноттингем Форест», это были не лучшие 18 месяцев для Рейны.

Теперь, вернувшись в «Боруссию», он остается далеко внизу иерархии в составе под руководством нового тренера Нури Шахина и отчаянно нуждается в новом клубе, где он мог бы играть регулярно, чтобы произвести впечатление на нового тренера сборной США Почеттино в течение следующих нескольких кампаний.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Джейдон Санчо globallookpress.com

В преддверии лета Санчо, казалось, наверняка покинет «Олд Траффорд». Однако после его громкого скандала с Эриком тен Хагом в прошлом сезоне, путь обратно в первую команду, казалось, открылся, и босс «МЮ» заговорил примирительным тоном, дав ему немного игрового времени в предсезонке.

Но как только начались официальны матчи, Санчо даже не было в заявке на матчи с «Фулхэмом» и «Брайтоном». Возвращение в дортмундскую «Боруссию» кажется, имеет наибольший смысл, хотя «Челси» также был связан слухами с его трансфером, по какой-то причине.

Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»)

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Наряду с Мануэлем Угарте, Шкриньяр, как было сказано, не фигурирует в планах «ПСЖ» после всего лишь одного сезона во французской столице, поскольку Луис Энрике «режет мясо»

Словацкий центральный защитник присоединился к «ПСЖ» в качестве свободного агента прошлым летом из «Интера», так что парижане настроены получение хорошей прибыли. «Ювентус» и «Бавария», как предполагается, следят за его ситуацией.

Рахим Стерлинг («Челси»)

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Стерлинг — не первая жертва безумной трансферной политики «Челси» — и не последняя. Все слухи в предсезонке казались позитивными, а новый тренер Энцо Мареска назвал его одним из своих «самых важных игроков».

Это сделало еще более шокирующим то, что вингер был исключен из состава «Челси» на матч первого тура АПЛ — решение, которое вызвало сильное заявление из стана окружения Стерлинга.

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Пока еще не ясно, где он окажется, но ясно, что его время на «Стэмфорд Бридж» закончилось.

Киран Тирни («Арсенал»)

Киран Тирни globallookpress.com

Когда-то Тирни был практически незаменимой частью стартового состава «Арсенала». Однако теперь, похоже, «канониры» переросли его.

А учитывая рекордно высокую конкуренцию за места на позиции левого защитника игрок сборной Шотландии будет отчаянно искать способ покинуть «Эмирейтс» до закрытия трансферного окна. Однако его нынешняя травма точно не поможет ему в этом.

Айван Тоуни («Брентфорд»)

Айван Тоуни globallookpress.com

Имя Тоуни всегда было на слуху в последние несколько лет, но он никогда не чувствовал себя ближе к тому, чтобы покинуть «Брентфорд», как сейчас.

Оставшегося вне состава Томаса Франка на первый матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», Тоуни связывают с переходом в Саудовскую профессиональную лигу, и с учетом того, что его контракт истекает следующим летом, «Пчелы» будут надеяться, что спрос на него возрастет в последнюю неделю трансферного окна.

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — все они были по слухам заинтересованы в игроке в прошлом.

Киран Триппьер («Ньюкасл»)

Киран Триппьер globallookpress.com

Триппьер, возможно, был постоянным игроком стартового состава сборной Англии во время летнего чемпионата Европы, но, похоже, его время в составе «Ньюкасла» подошло к концу после того, как его сначала оставили без капитанской повязки, а затем оставили на скамейке запасных в первом матче «Сорок» в новом сезоне АПЛ против «Саутгемптона».

Таким образом, бывший защитник «Атлетико Мадрид» будет стремиться двигаться дальше, и «Эвертон» входит в число клубов, которые были связаны с его переходом на правах аренды.

Мэтт Тернер («Ноттингем Форест»)

Мэтт Тернер globallookpress.com

Как долго Тернер сможет удерживать пост первого номера сборной США, если он не будет играть в регулярных матчах, еще неизвестно, но крайне маловероятно, что он будет основным игроком при Почеттино, если останется в «Форесте», учитывая, что теперь он третий выбор при Нуну Эшпириту Санту.

Его переход из «Арсенала» прошлым летом не сработал, и теперь 30-летнему игроку нужен еще один новый старт.

Вильфрид Заа («Галатасарай»)

Вильфрид Заа globallookpress.com

Заа наконец-то смог утолить свою жажду игры в Лиге чемпионов, присоединившись к «Галатасараю» прошлым летом, но в целом это был не лучший ход для ивуарийца.

В прошлом сезоне он вышел на поле в стартовом составе всего 13 раз, и турецкие гранды были бы готовы позволить ему вернуться в Премьер-лигу, если бы поступило подходящее предложение.

«Лестер» и его бывший клуб «Кристал Пэлас» рассматривались в качестве потенциальных мест для трансфера, но его требования к зарплате могут стать проблемой.