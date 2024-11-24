Президент «Реала»: Суперлига положит конец десятилетиям монополии УЕФА

Президент мадридского «Реала»подтвердил, что продолжает работать над запуском европейской

«Я настроен более оптимистично, чем когда-либо. Могу заверить вас, что ничего не будет прежним.

Суперлига положит конец десятилетиям монополии УЕФА.

Было много давления и угроз, которые могли бы сломить кого угодно, но не нас.

Это действительно уникальная возможность запустить новую модель, более совершенную. Мы нуждаемся в этих инновациях», — приводит слова Переса Madrid Zone.

В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.