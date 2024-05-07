Румменигге о Суперлиге: «Реал» ведет войну не против УЕФА, а против неравенства

Член наблюдательного совета «Баварии»признался, что просит руководствозабыть о проекте

«У меня всегда были отличные отношения с мадридским "Реалом", особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом.

Я по-прежнему ценю и уважаю их, но я прошу их похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?

У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллиардерах, а о миллиардерах, которых АПЛ продолжает принимать с распростертыми объятиями.

Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как "Реал Мадрид" или "Бавария", это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.

И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за Премьер-лиги», — приводит слова Румменигге AS.

В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.