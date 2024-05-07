ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу»
  • 16:36
    • «Ливерпуль» может подписать двух игроков «Фейенорда»
  • 16:08
    • Санчо может перейти в «Реал»
  • 15:57
    • Мирра Андреева проиграла Бадосе на старте турнира в Риме
  • 15:51
    • Один из лидеров «Милана» готов перейти в «Баварию»
  • 15:46
    • Источник: «МЮ» не планирует увольнять тен Хага до финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Румменигге о Суперлиге: «Реал» ведет войну не против УЕФА, а против неравенства

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Европейская Суперлига Футбол Германии Футбол Испании Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал АПЛ Футбол Англии
    Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что просит руководство «Реала» забыть о проекте Европейской Суперлиги.

    Карл-Хайнц Румменигге
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карл-Хайнц Румменигге

    «У меня всегда были отличные отношения с мадридским "Реалом", особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом.

    Я по-прежнему ценю и уважаю их, но я прошу их похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?

    У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллиардерах, а о миллиардерах, которых АПЛ продолжает принимать с распростертыми объятиями.

  • Источник: Большинство европейских болельщиков поддерживают создание Суперлиги
  • Читайте по теме

    • Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как "Реал Мадрид" или "Бавария", это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.

    И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за Премьер-лиги», — приводит слова Румменигге AS.

  • Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • Разбираемся, что знаковое решение Европейского суда означает для мирового футбола
  • 22/12/2023

    • В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

    Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

    Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

    Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости постараются удивить
  • ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • ПСЖ повторно уступит немцам
  • ПСЖ — «Боруссия». Прогноз и ставки
  • 6.01
    •
  • В Мадриде ожидается результативный футбол
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры