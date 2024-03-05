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    Источник: Большинство европейских болельщиков поддерживают создание Суперлиги

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    Футбольные болельщики в Европе поддерживают идею создания Суперлиги.

    Президент «Реала» Флорентино Перес — главный инициатор создания Суперлиги
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    Президент «Реала» Флорентино Перес — главный инициатор создания Суперлиги

    По результатам опроса, проведенного компанией A22 Sports, 72 процента болельщиков поддерживают проект Европейской Суперлиги, сообщает Mundo Deportivo.

    В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

    Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

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    • Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

    Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

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    • Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

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