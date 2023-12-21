Чеферин — о Суперлиге: Надеюсь, они начнут свой турнир как можно скорее… с двумя клубами

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)прокомментировал решение Европейского суда по поводу Суперлиги.

«Мы не будем пытаться остановить инициаторов создания Суперлиги. Они могут создавать всё, что захотят. Надеюсь, они начнут свой турнир как можно скорее… с двумя клубами. Футбол не продаётся

Я видел, как в английской прессе называли Суперлигу как… Лига зомби. Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под ёлкой и начали праздновать, но потом, когда они открыли коробку, они поняли, что внутри не так уж и много всего», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».