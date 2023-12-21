Чеферин — о Суперлиге: Надеюсь, они начнут свой турнир как можно скорее… с двумя клубами

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
«Мы не будем пытаться остановить инициаторов создания Суперлиги. Они могут создавать всё, что захотят. Надеюсь, они начнут свой турнир как можно скорее… с двумя клубами. Футбол не продаётся
Я видел, как в английской прессе называли Суперлигу как… Лига зомби. Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под ёлкой и начали праздновать, но потом, когда они открыли коробку, они поняли, что внутри не так уж и много всего», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».