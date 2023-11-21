Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

Президент мадридского «Реала»по-прежнему уверен, что уже в ближайшем будущем ряд клубов станут участниками европейской

По информации Defensa Central, Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

Ключевым моментом в этом вопросе станет решение Европейского суда по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. В случае положительного вердикта глава «Реала» будет готов к реализации проекта с любым составом участников.

Ранее стало известно, что новый формат турнира предусматривает несколько дивизионов. Планируется, что в Суперлиге будут играть от 60 до 80 клубов.

Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Позже сообщалось, что Суперлигу могут запустить осенью 2024 года.