ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом»
  • 11:13
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
  • 10:41
    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Китаем
  • 10:16
    • Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ
  • 10:06
    • Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии
  • 00:43
    • Италия сыграла вничью с Украиной и пробилась на Евро
    Все новости спорта

    Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Европейская Суперлига Реал Мадрид Барселона Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Арсенал АПЛ Футбол Англии Бавария УЕФА
    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес по-прежнему уверен, что уже в ближайшем будущем ряд клубов станут участниками европейской Суперлиги.

    Флорентино Перес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флорентино Перес

    По информации Defensa Central, Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

    Ключевым моментом в этом вопросе станет решение Европейского суда по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. В случае положительного вердикта глава «Реала» будет готов к реализации проекта с любым составом участников.

    Ранее стало известно, что новый формат турнира предусматривает несколько дивизионов. Планируется, что в Суперлиге будут играть от 60 до 80 клубов.

  • Суперлига 2.0. Что предлагает перезапуск проекта?
  • Все, что нужно знать о возрождении Суперлиги и том, как на это отреагировал футбол
  • 11/02/2023

    • Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

  • Кроос: Думаю, мы увидим Суперлигу. Идея заслуживает второго шанса
  • Читайте по теме

    • УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Позже сообщалось, что Суперлигу могут запустить осенью 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» попрощается с серией без побед
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Греция — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Польша — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эстудиантес Рио-Куарто — Депортиво Майпу
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры