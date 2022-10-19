Суперлигу могут запустить осенью 2024 года

Организаторы европейскойпланируют через несколько лет провести первый розыгрыш турнира, сообщает Financial Times.

По словам генерального директора Суперлиги Бернда Райхарта, вполне реально, что проект будет запущен осенью 2024 года.

Запуск Суперлиги публично продолжают поддерживать мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

В ближайшее авторы Суперлиги намерены обсудить с европейскими клубами новый формат проекта.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».