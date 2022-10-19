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    Суперлигу могут запустить осенью 2024 года

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    Организаторы европейской Суперлиги планируют через несколько лет провести первый розыгрыш турнира, сообщает Financial Times.

    Президент «Реала» Флорентино Перес — один из главных авторов Суперлиги
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    Президент «Реала» Флорентино Перес — один из главных авторов Суперлиги

    По словам генерального директора Суперлиги Бернда Райхарта, вполне реально, что проект будет запущен осенью 2024 года.

    Запуск Суперлиги публично продолжают поддерживать мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В ближайшее авторы Суперлиги намерены обсудить с европейскими клубами новый формат проекта.

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    • Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

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    • УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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