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    Трансферный дайджест. 6 — 13 января

    Уокеру надоело в «Ман Сити», ЦСКА укрепит центр обороны бразильцем, Мармуш пойдет на повышение в АПЛ

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Омар Мармуш

    «Айнтрахт», нападающий, 25 лет

    Лидер «Айнтрахта» Омар Мармуш давно перерос уровень немецкого чемпионата, где является одной из ярчайших звезд. Следующей ступенью в его развитии будет один из клубов АПЛ.

    Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в последнее время в отношении 25-летнего египетского нападающего резко активизировался «Манчестер Сити», именно он сейчас является главным претендентом на его трансфер.

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    • По данным источника, сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни, максимум неделю, а личный контракт уже согласован.

    В текущем сезоне Мармуш сыграл за «орлов» в Бундеслиге 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 7 ассистов.

    За «Айнтрахт» нападающий играет с 2023 года, перейдя из «Вольфсбурга» в качестве свободного агента, сейчас его стоимость на Transfermarkt составляет уже 60 млн евро.

    Омар Мармуш
    globallookpress.com

    Наш прогноз: уже зимой Мармуш пойдет на повышение, «Айнтрахт» не сможет его удержать.

    Ренату Вейга

    «Челси», полузащитник, 21 год

    Молодой португальский хавбек Ренату Вейга ожидаемо не смог завоевать место в основном составе «аристократов». Летом 2024 года он перешел из швейцарского «Базеля» за 14 млн евро.

    Сейчас «Челси» активно ищет, куда его пристроить в аренду за получением игровой практики.

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    • Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, основным претендентом на 21-летнего футболиста является дортмундская «Боруссия», в которой всегда умели раскрывать молодых футболистов и доводить их до уровня топ-клубов.

    «Шмели» намерены включить в арендное соглашение право выкупа по фиксированной сумме. Сейчас сделка близка к завершению и уже скоро Вейга должен дебютировать в Бундеслиге.

    Ренату Вейга
    globallookpress.com

    В этом сезоне португалец сыграл всего 7 матчей во всех турнирах. Его трансферная цена сейчас равна 10 млн евро.

    Наш прогноз: Вейга переберется в Бундеслигу.

    Кайл Уокер

    «Манчестер Сити», защитник, 34 года

    Неожиданно основной защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер решил покинуть стан «горожан».

    Неизвестно, что его сподвигло на такой шаг. Чувство, что уже не тянет в АПЛ или желание сменить обстановку, поиграв в другом чемпионате.

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    • По данным The Telegraph, главным претендентом на 34-летнего защитника является итальянский «Милан», предлагающий контракт сроком на 2,5 года, то есть до лета 2027 года.

    Главным инициатором трансфера выступает Златан Ибрагимович, занимающий пост советника руководства «Милана». Итальянцы планируют завершить сделку в течение недели.

    Кайл Уокер
    globallookpress.com

    За «Ман Сити» Уокер выступает с 2017 года, сейчас Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

    Наш прогноз: Уокер станет футболистом «Милана».

    Гонсалу Инасиу

    «Спортинг», защитник, 23 года

    Пока новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не подписал ни одного футболиста из португальского «Спортинга».

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    По данным изданий A Bola и Maisfutebol, манкунианцы хотят усилить оборонительную линию и рассматривают в качестве кандидата 23-летнего центрального защитника Гонсалу Инасиу.

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    • Он отлично знаком Аморим по совместной работе в португальском клубе, именно при нем превратился в одного из сильнейших футболистов местного чемпионата.

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    Сумма сделки оценивается в районе 40 млн евро, Инасиу может быть взят в аренду с правом обязательного выкупа по окончании сезона.

    Гонсалу Инасио
    globallookpress.com

    Еще одним доводом в пользу будущего перехода является то, что у Инасиу и капитана «МЮ» Бруну Фернандеша один и тот же агент, давно сотрудничающий с клубом.

    Наш прогноз: если не зимой, так летом защитник переберется в «МЮ».

    Адриэлсон

    «Лион», 26 лет, защитник

    Во французский «Лион» центральный защитник Адриэлсон переходил в качестве одного из лучших игроков на своей позиции в бразильской Серии А и кандидата в национальную сборную.

    Но во Франции 26-летний защитник не заиграл, став глубоким резервистом в стане «ткачей».

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    • «Лион» намерен расстаться с Адриэлсоном, который имеет неплохую зарплату, дабы облегчить расходную ведомость, известно, что в клубе имеются серьезные финансовые проблемы.

    По данным Sport24, московский ЦСКА не прочь заполучить в свои ряды и укрепить центр обороны, где есть серьезные проблемы.

    Адриэлсон (справа)
    globallookpress.com

    Известно, что Адриэлсон внимательно рассматривает предложение армейцев и не исключает переезд в РПЛ. ЦСКА увеличил арендное предложение с правом обязательного выкупа до 5 млн евро. Первое в размере 3,5 млн евро сразу было отклонено «Лионом».

    Наш прогноз: Адриэлсон пополнит бразильскую диаспору в ЦСКА.

    Арийон Ибрагимович

    «Бавария», полузащитник, 19 лет

    Перспективный немецкий полузащитник Арийон Ибрагимович никакого отношения к знаменитому Златану, кроме фамилии не имеющий, хочет покинуть «Баварию» и набраться игровой практики.

    Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 19-летнего футболиста не против зимой взять в аренду римский «Лацио» и вписать в его соглашение право возможного выкупа в размере 8-10 млн евро.

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    • Ибрагимович имеет опыт выступления в итальянской Серии А, в прошлом сезоне он выступал там за «Фрозиноне».

    В составе этой команды он провел 18 матчей, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

    В этом сезоне за «Баварию» на счету Ибрагимовича всего один матч в Бундеслиге. На Transfermarktего цена вингера сейчас равна 4 млн евро.

    Арийон Ибрагимович
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Ибрагимовичу надо играть, поэтому зимой отправится в аренду в «Лацио».

    Тирелл Маласия

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 25 лет

    Последние два сезона карьеру голландского защитника Тирелла Маласии убили травмы, без футбола он находился в общей сложности 550 дней.

    При переходе из «Фейенорда» в 2022 году его в «Манчестер Юнайтед» рассматривали в качестве основного футболиста на позиции левого защитника, но пока не сложилось.

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    • В этом сезоне Маласия провел несколько матчей за «МЮ» при новом главном тренере Рубене Амориме, но, похоже, не убедил его, что станет футболистом основы.

    Как сообщает журналист Альфредо Педулла, голландца в качестве усиления его рассматривает итальянский «Комо», где прочное финансовое положение и проседает позиция на левом фланге обороны.

    Уже зимой 25-летний игрок может попробовать свои силы в «Комо». На Transfermarkt его цена сейчас равна 15 млн евро, а контракт действует до 2026 года.

    Тирелл Маласия
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Аморим не видит Маласию в основе, зимой он отправится в аренду или будет продан.

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