Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января

Джон Дуран

«Астон Вилла», нападающий, 21 год

В этом сезоне колумбийский нападающий Джон Дуран стал важной фигурой в составе «Астон Виллы». Если раньше он в основном был джокером, забивающим выходя на замены, то в этом году смог потеснить в основе Олли Уоткинса.

Как сообщает Football Insider, на 21-летнего Дурана положил глаз французский «ПСЖ», которому требуется усиление в центре нападения.

Парижане за Дурана готовы отдать Рандаля Коло Муани и добавить в денежном эквиваленте. Сейчас «Астон Вилла» рассматривает это предложение и решает, стоит ли его принимать.

Судьба Коло Муани, похоже, решена в «ПСЖ», а вот Дуран может превратится в одного из ведущих форвардов АПЛ. Есть ли ему смысл уходить из клуба?

Джон Дуран globallookpress.com

В этом сезоне колумбиец провел 26 матчей за свою команду во всех турнирах и забил 12 мячей.

Наш прогноз: Дуран продолжит играть в «Астон Вилле»

Абдукодир Хусанов

«Ланс», защитник, 20 лет

Центральный защитник Абдукодир Хусанов из Узбекистана является лакомым кусочком на трансферном рынке для европейских топ-клубов.

20-летний игрок совершил феноменальный прогресс и всего за два года дорос до одного из лучших игроков обороны французской Лиги 1.

В 2023 году «Ланс» купил его у белорусского «Энергетик-БГУ» всего за 100 тысяч евро, сейчас же на портале Transfermarkt он оценивается в 25 млн евро.

По данным Фабрицио Романо, Хусановым заинтересовался и «Манчестер Сити», который выстроился в очередь за «ПСЖ», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Интером», которые ранее объявили о своем интересе к защитнику.

В этом сезоне защитник сыграл за «Ланс» в чемпионате Франции 13 матчей и все в основном составе. Хусанов обладает отличной скоростью, техникой, хорошим выбором позиции. В общем, типичный центральный защитник современной формации.

Абукодир Хусанов globallookpress.com

Наш прогноз: Хусанов доиграет сезон в «Лансе», а летом пойдет на повышение.

Квинси Промес

«Дубай Юнайтед», полузащитник, 33 года

Уже в феврале Квинси Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ, где сейчас выступает за «Дубай Юнайтед». Шансы на такой исход оцениваются довольно высоко.

По данным «СЭ», таким развитием дел может воспользоваться московский «Спартак», который сразу же подпишет контракт с голландским полузащитником.

При этом условия нового контракта 33-летнего Промеса будут гораздо ниже, чем его предыдущие соглашения, что тоже устроит «Спартак».

Напомним, что голландец осужден заочно судом в Амстердаме на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года за нападение на двоюродного брата с ножом. На прошлогодних зимних сборах Промес был задержан властями ОАЭ.

Промес является легендой московского «Спартака», за красно-белых выступал с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Всего сыграл в РПЛ за команду 192 матча, забил 94 мяча и сделал 46 результативных передач.

Квинси Промес globallookpress.com

Наш прогноз: Промес это не Вагнер Лав, который мог вернуться в ЦСКА, когда захочет.

Витор Рейс

«Палмейрас», защитник, 18 лет

Центральный защитник «Палмейраса» Витор Рейс продолжает будоражить сердца европейских топ-клубов.

Об интересе к 18-летнему футболисту ранее заявили мадридский «Реал», «Челси» и «Арсенал», готовые подписать его в летнее трансферное окно.

Неожиданно в этом списке появился новый и наглый претендент — английский «Брайтон». По данным Фабрицио Романо, «Чайки» уже делали ему два предложения и сейчас близки к осуществлению сделки.

Прогнозы и ставки на футбол

На данный момент «Брайтон» предлагает 23 млн евро, тогда как «Палмейрас» настаивает на сумме в 25 млн евро. Сделка может быть осуществлена уже на днях.

Витор Рейс globallookpress.com

Английский середняк славится мощной селекционной службой в Южной Америке, умением находить молодые таланты и потом задорого перепродавать их в топ-клубы. Сейчас на Transfermarkt Витор Рейс оценивается в 14 млн евро. Он является игроком молодежной сборной Бразилии.

Наш прогноз: Рейс зимой станет игроком «Брайтона».

Адемир

«Байа», полузащитник, 29 лет

Лидер РПЛ «Краснодар» продолжает попытки усиления состава в зимнее трансферное окно в надежле выиграть золотые медали.

Сейчас «быки» нацелились на 29-летнего Адемира из клуба «Байа», обладающего великолепной скоростью и дриблингом, сообщает «Чемпионат».

По мнению руководства «Краснодара» бразильский вингер способен составить своему соотечественнику Виктору Са конкуренцию за право выходить в основе.

В прошлом сезоне Адемир провел в бразильской Серии А 31 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Адемир globallookpress.com

Рыночная цена полузащитника сейчас составляет 1,5 млн евро, а его контракт с «Байа» истекает в декабре 2015 года. Ранее Адемир выступал за «Атлетико Минейро» и «Форталезу».

Наш прогноз: Адемир зимой переберется в «Краснодар».

Давиде Фратттези

«Интер», полузащитник, 25 лет

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Давиде Фраттези интересен «Роме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Он является воспитанником «джаллоросси», но за основной состав не провел ни одного матча. В 2017 году хавбек был продан «Сассуоло», там дорос до игрока сборной Италии, а в 2023 году подписал контракт с «Интером».

25-летнего Фраттези не очень устраивает нынешняя роль в стане «нерадзурри», где он является игроком ротации и выходит на поле в основном на замену вместо Генриха Мхитаряна или Хакана Чалханоглу.

Полузащитник считает, что он достоин большего и хочет быть лидером в своем клубе. Этим и может воспользоваться «Рома», которой требуется усиление в центре полузащиты.

Давиде Фраттези globallookpress.com

Контракт Фраттези действует до лета 2028 года, а рыночная цена составляет 32 млн евро. Известно, что Симоне Иднзаги очень ценит возможности полузащитника и не намерен его отпускать из клуба. В этом сезоне хавбек сыграл 21 матч (8 в старте) во всех турнирах и забил три мяча.

Наш прогноз: Фраттези останется в «Интере», так как Мхитарян и Чалханоглу не вечны.

Дониелл Мален

«Боруссия» Д, полузащитник, 25 лет

При Нури Шахине во главе дортмундской «Боруссии» голландский вингер Дониелл Мален лишился статуса ведущего футболиста и является игроком ротации.

Такое положение дел не устраивает 25-летнего игрока, который при прошлом наставнике Эдине Терзиче был лидером «шмелей». Мален начинает задумываться об уходе из клуба.

По данным Sky Sports, предметный интерес к вингеру сейчас проявляет английская «Астон Вилла», которая хочет увеличить глубину состава и рассматривает футболиста в качестве игрока основы.

Известно, что «вилланы» предложили за Малена 18 млн евро плюс бонусы за различные достижения по ходу сезона. Дортмундская «Боруссия» хочет получить за него гораздо больше и пока отвергла это предложение. Переговоры между клубами продолжаются и идут очень плодотворно для обеих сторон.

В этом сезоне Мален сыграл всего 13 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 3 мяча, проводя в среднем около 45 минут за игру.

Дониелл Мален и Нури Шахин (главный тренер) globallookpress.com

Наш прогноз: Малену неуютно при Шахине и он покинет зимой стан «шмелей».