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    Трансферный дайджест. 24 — 30 декабря

    Кьеза хочет домой, «Спартак» нашел защитника в Испании, Данило сменит клуб в Серии А

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    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Федерико Кьеза

    «Ливерпуль», полузащитник, 27 лет

    Видимо, карьера Федерико Кьезы в АПЛ подходит к концу.

    27-летний вингер является глубоким резервистом в «Ливерпуле» и сыграл всего один матч в этом сезоне. Понятно, что такое положение дел игрока сборной Италии не может устраивать.

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    • По данным журналиста Foot Mercato Валентена Фейетта, Кьеза в зимнее трансферное окно твердо намерен вернуться в родную Серию А.

    Сейчас интерес к футболисту проявляют сразу три клуба из чемпионата Италии: «Наполи», «Интер» и «Фиорентина», которые готовы взять Кьезу в аренду.

    Федерико Кьеза
    globallookpress.com

    Напомним, прошлым летом трансфер 27-летнего игрока из «Ювентуса» обошелся «Ливерпулю» в 13 млн евро.

    Наш прогноз: Кьеза вернется в Серию А.

    Микки ван де Вен

    «Тоттенхэм», защитник, 23 года

    Голландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен является лидером обороны и демонстрирует очень качественный футбол. Без него защита «шпор» в последних матчах напоминает дырявое решето.

    Неудивительно, что 23-летний игрок попал на радары европейских топ-клубов. По данным журналиста Бена Джейкобса, главным претендентом на трансфер ван де Вена является мадридский «Реал», активно ищущий игрока на позицию центрального защитника.

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    • Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно, но, что вероятнее, это произойдет летом, так как сейчас свободных средств у «Реала» на его подписание попросту нет.

    Ситуация осложняется тем, что в контракте де Вена нет отступных, он действует до лета 2029 года, а президент «Тоттенхэма» Леви задешево никого не отпускает из своих футболистов.

    В этом сезоне из-за травм де Вен сыграл всего 9 матчей и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt он сейчас оценивается в 55 млн евро.

    Микки ван де Вен
    globallookpress.com

    Наш прогноз: по окончании сезона ван де Вен уйдет из «Тоттенхэма» в один из топ-клубов.

    Абель Бертонес

    «Осасуна», защитник, 24 года

    Московский «Спартак» продолжает активные поиски левого защитника с хорошими атакующими данными, так как игра Рябчука и Мангаша пока не убедила главного тренера Деяна Станковича.

    В поле зрения скаутов красно-белых попал игрок «Осасуны» Абель Бретонес, отлично выглядящий в этом сезоне в Примере.

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    • За 24-летнего игрока «Спартак» готов выложить 8-10 млн евро. В контракте Бретонеса есть пункт об отступных в размере 20 млн евро.

    В этом сезоне защитник сыграл 17 матчей за «Осасуну», забил два мяча. За команду из Страны Басков он выступает с лета 2024 года, его прежним клубом был «Овьедо», выступающий в Сегунде.

    Абель Бертонес
    globallookpress.com

    На портале Transfermarkt цена Бретонеса сейчас составляет 3 млн евро.

    Наш прогноз: Бретонес усилит зимой «Спартак».

    Карни Чуквуэмека

    «Челси», полузащитник, 21 год

    В лондонский «Челси» 21-летний полузащитник Карни Чуквуэмеку переходил в качестве одного из главных талантов своего поколения.

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    Трансфер хавбека из «Астон Виллы» в 2022 году обошелся «синими» в 20 млн евро.

    При новом главном тренере Энцо Марески Чуквуэмеку потерял место в обойме «Челси» и не выходит на поле в матчах АПЛ, появляясь только в Кубке Англии и Лиге конференций.

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    «Аристократы» готовы отпустить своего футболиста, но только за сумму не менее 40 млн евро. По данным инсайдера Кристиана Фалка, Чуквуэмеку хотят приобрести «Тоттенхэм» и «Фулхэм», но точно не за обозначенную «синими» сумму.

    Карни Чуквуэмека
    globallookpress.com

    Сейчас игрок оценивается в 15 млн евро на Transfermarkt. В его активе есть выступления за молодежную сборную Англии.

    Наш прогноз: Чуквуэмека зимой уйдет в аренду с правом возможного выкупа в один из клубов АПЛ.

    Сенни Ламменс

    «Антверпен», вратарь, 22 года

    22-летний голкипер Сенни Ламменс из «Антверпена» является надеждой сборной Бельгии и своей уверенной игрой заслужил право перейти в более серьезный клуб.

    Как сообщает The Telegraph, сейчас к игроку молодежной сборной Бельгии присматриваются английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», где есть проблемы с вратарской линией.

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    • В этом сезоне голкипер сыграл за «Антверпен» 20 матчей, пропустил 21 гол и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    За этот клуб Ламменс выступает с 2023 года, перейдя из второй команды «Брюгге», и в этом сезон прочно застолбил за собой место в основном составе.

    Сенни Ламменс
    globallookpress.com

    На портале Transfermarkt 22-летнего вратаря сейчас оценивают в 4,5 млн евро. За молодежную сборную Бельгии он сыграл 9 матчей.

    Наш прогноз: Ламменс летом пойдет на повышение в Бундеслигу или АПЛ.

    Данило

    «Ювентус», защитник, 33 года

    Бразильский защитник Данило больше не нужен туринскому «Ювентусу» и будет продан в зимнее трансферное окно, сообщает Relevo.

    В последние годы 33-летний игрок переквалифицировался в центрального защитника, хотя раньше играл на любом из флангов обороны.

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    • Основным претендентом на Данило сейчас является «Наполи», которому необходимо укрепить оборону универсальным футболистом и увеличить обойму игроков.

    Главным тренер неаполитанцев Антонио Конте выступает инициатором трансфера, так как ему импонирует игра бразильца.

    За «Ювентус» Данило выступает с 2019 года, всего сыграл за команду во всех турнирах 213 матчей и забил 9 мячей. Его трансфер оценивается в 4 миллиона евро.

    Данило
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Данило перейдет зимой в «Наполи».

    Нуну Мендеш

    «ПСЖ», защитник, 22 года

    Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш намерен уйти из французского клуба зимой или по окончании сезона.

    22-летний португалец отвергает все контрактные предложения и не хочет больше оставаться в стане парижан, сообщает RMC Sport.

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    • Нуну Мендеша не устраивает нынешняя заплата, он хочет существенного увеличения оклада, но клуб предлагает гораздо меньше. Также португалец верит в спортивные перспективы «ПСЖ» на международной арене и считает, что клуб вряд ли сможет выиграть ЛЧ в ближайшем будущем.

    Главным претендентом на Нуну Мендеша сейчас является английский «Манчестер Юнайтед», тренером которого является Рубен Аморим, раскрывший талант игрока в «Спортинге» и поднявший его в основу из второй команды.

    Нуну Мендеш
    globallookpress.com

    Контракт португальца действует до лета 2026 года, а «ПСЖ» не собирается отпускать его раньше окончания сезона. Цена Мендеша сейчас составляет 55 млн евро. В этом сезоне он сыграл в Лиге 1 девять игр, забил один мяч и сделал один ассист.

    Наш прогноз: летом Нуну Мендеш отправится в «МЮ».

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