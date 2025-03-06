«Бавария» уничтожила «Байер»: Кейн — главный герой, Леверкузен — в нокдауне

Мюнхен снова почувствовал себя центром силы в немецком футболе. «Бавария» не просто победила «Байер» (3:0), а показала, кто здесь главный, прервав беспроигрышную серию команды Хаби Алонсо и фактически поставив точку в этом противостоянии ещё до ответного матча.
У «Байера» не было даже шансов: всего три удара за весь матч, грубая ошибка голкипера, красная карточка и полный контроль игры со стороны мюнхенцев.
Первый гол — чистый английский стиль
Если бы кто-то включил трансляцию на 17-й минуте, не зная, что это Лига чемпионов, он бы подумал, что смотрит матч АПЛ.
Бывший вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе сместился вправо, подработал мяч и навесил в штрафную — а там бывший форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн выиграл позицию у защитника и вонзил мяч в сетку точным ударом головой.
Чистая английская классика: резкий фланговый кросс, тонкое движение нападающего и мощное завершение. Даже если бы в воротах стоял не Матей Коварж, а какой-нибудь Эдерсон, шансов взять этот удар всё равно было бы мало.
Этот гол моментально поставил «Байер» в неудобное положение: пришлось раскрываться, а это именно то, чего хотел Венсан Компани.
«Байер» попытался, но всё развалилось
У «Байера» был план: прессинг, длинные передачи, подборы и активность Флориана Вирца в финальной трети. Но план быстро дал трещину.
Вирц большую часть времени был под плотной опекой Киммиха и не мог разогнаться, а Амин Адли, который должен был создать динамику в атаке, был не готов к такой интенсивности — он провёл всего пять матчей в старте за сезон.
На этом фоне «Бавария» чувствовала себя максимально уверенно. Кейн традиционно опускался в глубину, помогая строить атаки, а на флангах зажигали Олисе и Кингсли Коман. Леверкузенцы ещё держались, но в середине второго тайма их оборона окончательно рассыпалась.
Грубая ошибка, удаление и нокаут
На 55-й минуте случился момент, который превратил матч в формальность. Голкипер «Байера» Коварж, который до этого действовал надёжно, не смог справиться с обычным навесом — мяч выскользнул у него из рук и приземлился прямо к ногам Джамала Мусиалы. Всё, что оставалось молодому полузащитнику, — спокойно закатить его в пустые ворота.
Леверкузен ещё не успел прийти в себя, как получил следующий удар. Норди Мукиеле зачем-то грубо сфолил на фланге и получил вторую жёлтую. В меньшинстве «Байер» окончательно сдулся, а «Бавария» только наращивала давление.
На 78-й минуте вышедший на замену Лерой Сане вырезал идеальный пас в штрафную, где защитник гостей Эдмонд Тапсоба не нашёл ничего лучше, чем свалить Кейна. Пенальти. Кейн сам подошёл к точке и пробил без шансов — 3:0.
Психологический удар по «Байеру»
Эта победа — не просто три гола и выход на комфортное преимущество перед ответной встречей. Это сигнал. «Бавария» снова доминирует и показывает, что все разговоры о её кризисе были преждевременными.
А вот «Байер» впервые за долгое время выглядит потерянным. Команда Алонсо, которая казалась непобедимой, за 90 минут превратилась в обычного претендента, а не фаворита. Ответная игра теперь больше похожа на формальность. Хотя чудеса прошлого сезона ещё не забылись.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Вопрос только один: сможет ли Леверкузен оправиться от этого удара и вернуть уверенность?