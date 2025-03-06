«Бавария» уничтожила «Байер»: Кейн — главный герой, Леверкузен — в нокдауне

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над леверкузенским «Байером» — 3:0.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бавария — Байер 3:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (9'), 2:0 Джамал Мусиала (54'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (75') Бавария: Мануэль Нойер (Йонас Урбиг, 58'), Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Эрик Дайер, 89'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 68'), Альфонсо Дэвис, Леон Горецка (Жоау Палинья, 89'), Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Лерой Зане, 68'), Гарри Кейн Байер: Матей Коварж, Алехандро Гримальдо (Эмилиано Буэндия, 87'), Жереми Фримпонг (Артур, 81'), Пьеро Инкапье, Марио Эрмосо, Жонатан Та, Норди Мукиэле, Амин Адли (Эдмон Тапсоба, 68'), Флориан Вирц (Патрик Шик, 81'), Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака (Алейш Гарсия, 81') Предупреждения: Конрад Лаймер (39'), Норди Мукиэле (39'), Леон Горецка (51'), Норди Мукиэле (62'), Эдмон Тапсоба (73'), Жонатан Та (75')

Мюнхен снова почувствовал себя центром силы в немецком футболе. «Бавария» не просто победила «Байер» (3:0), а показала, кто здесь главный, прервав беспроигрышную серию команды Хаби Алонсо и фактически поставив точку в этом противостоянии ещё до ответного матча.

У «Байера» не было даже шансов: всего три удара за весь матч, грубая ошибка голкипера, красная карточка и полный контроль игры со стороны мюнхенцев.

Первый гол — чистый английский стиль

Если бы кто-то включил трансляцию на 17-й минуте, не зная, что это Лига чемпионов, он бы подумал, что смотрит матч АПЛ.

Бывший вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе сместился вправо, подработал мяч и навесил в штрафную — а там бывший форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн выиграл позицию у защитника и вонзил мяч в сетку точным ударом головой.

«Бавария» — «Байер» globallookpress.com

Чистая английская классика: резкий фланговый кросс, тонкое движение нападающего и мощное завершение. Даже если бы в воротах стоял не Матей Коварж, а какой-нибудь Эдерсон, шансов взять этот удар всё равно было бы мало.

Этот гол моментально поставил «Байер» в неудобное положение: пришлось раскрываться, а это именно то, чего хотел Венсан Компани.

«Байер» попытался, но всё развалилось

У «Байера» был план: прессинг, длинные передачи, подборы и активность Флориана Вирца в финальной трети. Но план быстро дал трещину.

Вирц большую часть времени был под плотной опекой Киммиха и не мог разогнаться, а Амин Адли, который должен был создать динамику в атаке, был не готов к такой интенсивности — он провёл всего пять матчей в старте за сезон.

«Бавария» — «Байер» globallookpress.com

На этом фоне «Бавария» чувствовала себя максимально уверенно. Кейн традиционно опускался в глубину, помогая строить атаки, а на флангах зажигали Олисе и Кингсли Коман. Леверкузенцы ещё держались, но в середине второго тайма их оборона окончательно рассыпалась.

Грубая ошибка, удаление и нокаут

На 55-й минуте случился момент, который превратил матч в формальность. Голкипер «Байера» Коварж, который до этого действовал надёжно, не смог справиться с обычным навесом — мяч выскользнул у него из рук и приземлился прямо к ногам Джамала Мусиалы. Всё, что оставалось молодому полузащитнику, — спокойно закатить его в пустые ворота.

«Бавария» — «Байер» globallookpress.com

Леверкузен ещё не успел прийти в себя, как получил следующий удар. Норди Мукиеле зачем-то грубо сфолил на фланге и получил вторую жёлтую. В меньшинстве «Байер» окончательно сдулся, а «Бавария» только наращивала давление.

«Бавария» — «Байер» globallookpress.com

На 78-й минуте вышедший на замену Лерой Сане вырезал идеальный пас в штрафную, где защитник гостей Эдмонд Тапсоба не нашёл ничего лучше, чем свалить Кейна. Пенальти. Кейн сам подошёл к точке и пробил без шансов — 3:0.

Психологический удар по «Байеру»

Эта победа — не просто три гола и выход на комфортное преимущество перед ответной встречей. Это сигнал. «Бавария» снова доминирует и показывает, что все разговоры о её кризисе были преждевременными.

«Бавария» — «Байер» globallookpress.com

А вот «Байер» впервые за долгое время выглядит потерянным. Команда Алонсо, которая казалась непобедимой, за 90 минут превратилась в обычного претендента, а не фаворита. Ответная игра теперь больше похожа на формальность. Хотя чудеса прошлого сезона ещё не забылись.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вопрос только один: сможет ли Леверкузен оправиться от этого удара и вернуть уверенность?