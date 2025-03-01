«Бетис» наказал «Реал». Иско прибил бывший клуб, «сливочные» теряют важные очки

Встреча на стадионе «Бенито Вильямарин» закончилась болезненным поражением для команды Карло Анчелотти.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Реал Мадрид 2:1 Голы: 0:1 Браим Диас (10'), 1:1 Джонни Кардозо (34'), 2:1 Иско (пенальти) (54') Бетис: Адриан, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 80'), Марк Бартра, Диего Льоренте, Рикардо Родригес, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира (Натан, 90'), Иско, Антони, Jesus Rodriguez Caraballo (Эсекьель Авила, 71'), Cucho Hernandez (Седрик Бакамбу, 80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 85'), Давид Алаба (Эдуардо Камавинжа, 59'), Антонио Рюдигер, Браим Диас (Арда Гюлер, 59'), Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе (Эндрик, 75'), Винисиус Жуниор, Родриго, Лукас Васкес Предупреждения: Браим Диас (32'), Антонио Рюдигер (53'), Давид Алаба (57'), Иско (81'), Эсекьель Авила (82'), Винисиус Жуниор (86'), Серхи Альтмира (90')

«Реал» начал мощно и быстро открыл счёт усилиями Браима Диаса, но затем отдал инициативу и позволил хозяевам перехватить контроль над игрой.

Решающий вклад в победу «Бетиса» внёс Иско: его угловой помог Джонни Кардосо сравнять счёт, а затем сам хавбек реализовал пенальти, похоронив надежды мадридцев на спасение.

Стремительный старт «Реала»

Мадридцы не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на 10-й минуте повели в счёте. Килиан Мбаппе разрезающим пасом нашёл Ферлана Менди, который прострелил на Браима Диаса — испанцу оставалось лишь подставить ногу.

«Бетис» — «Реал» globallookpress.com

Однако забитый гол не помог «Реалу» завладеть преимуществом. Напротив, команда Анчелотти постепенно сбавила обороты, а «Бетис» почувствовал уверенность. Долгое время андалусийцы не могли пробить Куртуа, но нашли слабое место в обороне гостей — стандарты.

«Бетис» — «Реал» x.com/RealBetis

На 35-й минуте Иско подал угловой, и защитники «Реала» просто забыли про Джонни Кардосо. Полузащитник «Бетиса» без сопротивления пробил головой, отправив мяч в угол ворот. В концовке тайма Кардосо мог сделать дубль, но Куртуа в блестящем прыжке вытащил его второй удар.

Фатальный пенальти — беззубый «Реал»

Начало второго тайма стало кошмаром для гостей. Уже на 49-й минуте Антонио Рюдигер сбил Хесуса Родригеса в штрафной — арбитр без раздумий указал на точку. К мячу подошёл Иско, и бывший мадридист уверенно отправил мяч в угол. Отмечал он этот гол, радуясь вовсю.

После этого «Бетис» уверенно держал игру под контролем. В середине второго тайма Кучо Эрнандес мог окончательно добить «Реал», но в упор пробил мимо.

«Бетис» — «Реал» globallookpress.com

Карло Анчелотти попытался встряхнуть команду заменами. На 75-й минуте он выпустил Винисиуса Жуниора и молодого Эндрика, который недавно отличился в Кубке Испании. Однако «Бетис» грамотно оборонялся, а голкипер Адриан надёжно справлялся со всеми ударами гостей.

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Единственный опасный момент у «Реала» случился на 84-й минуте — это был всего второй удар в створ с момента гола Диаса! Но Адриан потащил дальний выстрел Винисиуса, не позволив гостям сравнять счёт.

Иско снова в порядке, «Реал» готовится к дерби

«Реал» остался на втором месте с 54 очками, но теперь может пропустить вперёд «Барселону» и «Атлетико», если те выиграют свои матчи. Анчелотти придётся срочно приводить команду в порядок перед дерби с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица испанской Примеры

А «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки, поднявшись на шестую строчку. Ключевую роль в этом рывке играет Иско, который переживает вторую молодость в родной Андалусии.