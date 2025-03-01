«Бетис» наказал «Реал». Иско прибил бывший клуб, «сливочные» теряют важные очки

«Реал» начал мощно и быстро открыл счёт усилиями Браима Диаса, но затем отдал инициативу и позволил хозяевам перехватить контроль над игрой.
Решающий вклад в победу «Бетиса» внёс Иско: его угловой помог Джонни Кардосо сравнять счёт, а затем сам хавбек реализовал пенальти, похоронив надежды мадридцев на спасение.
Стремительный старт «Реала»
Мадридцы не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на 10-й минуте повели в счёте. Килиан Мбаппе разрезающим пасом нашёл Ферлана Менди, который прострелил на Браима Диаса — испанцу оставалось лишь подставить ногу.
Однако забитый гол не помог «Реалу» завладеть преимуществом. Напротив, команда Анчелотти постепенно сбавила обороты, а «Бетис» почувствовал уверенность. Долгое время андалусийцы не могли пробить Куртуа, но нашли слабое место в обороне гостей — стандарты.
На 35-й минуте Иско подал угловой, и защитники «Реала» просто забыли про Джонни Кардосо. Полузащитник «Бетиса» без сопротивления пробил головой, отправив мяч в угол ворот. В концовке тайма Кардосо мог сделать дубль, но Куртуа в блестящем прыжке вытащил его второй удар.
Фатальный пенальти — беззубый «Реал»
Начало второго тайма стало кошмаром для гостей. Уже на 49-й минуте Антонио Рюдигер сбил Хесуса Родригеса в штрафной — арбитр без раздумий указал на точку. К мячу подошёл Иско, и бывший мадридист уверенно отправил мяч в угол. Отмечал он этот гол, радуясь вовсю.
После этого «Бетис» уверенно держал игру под контролем. В середине второго тайма Кучо Эрнандес мог окончательно добить «Реал», но в упор пробил мимо.
Карло Анчелотти попытался встряхнуть команду заменами. На 75-й минуте он выпустил Винисиуса Жуниора и молодого Эндрика, который недавно отличился в Кубке Испании. Однако «Бетис» грамотно оборонялся, а голкипер Адриан надёжно справлялся со всеми ударами гостей.
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Единственный опасный момент у «Реала» случился на 84-й минуте — это был всего второй удар в створ с момента гола Диаса! Но Адриан потащил дальний выстрел Винисиуса, не позволив гостям сравнять счёт.
Иско снова в порядке, «Реал» готовится к дерби
«Реал» остался на втором месте с 54 очками, но теперь может пропустить вперёд «Барселону» и «Атлетико», если те выиграют свои матчи. Анчелотти придётся срочно приводить команду в порядок перед дерби с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Календарь и таблица испанской Примеры
А «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки, поднявшись на шестую строчку. Ключевую роль в этом рывке играет Иско, который переживает вторую молодость в родной Андалусии.