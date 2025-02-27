«Реал» увез победу из Сан-Себастьяна: гол Эндрика и геройство Лунина приближают мадридцев к финалу

«Реал Мадрид» сделал первый шаг к финалу Кубка Испании, одержав минимальную победу (1:0) в гостевом полуфинальном матче против «Реал Сосьедада». Единственный гол в матче забил Эндрик, который воплотил в жизнь гениальный пас Джуда Беллингема. Однако ключевую роль в успехе гостей сыграл Андрей Лунин, несколько раз спасавший свою команду от неприятностей. Ответная встреча состоится 1 апреля на «Сантьяго Бернабеу», где решится судьба путевки в финал.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Эндрик (19') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Наиф Агер (Ариц Элустондо, 77'), Айэн Муньос (Хави Лопес, 84'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич (Пабло Марин, 64'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 77'), Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 64') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Арда Гюлер (Родриго, 84'), Эдуардо Камавинжа (Ферлан Менди, 88'), Даниель Себальос, Орельен Чуаэми, Эндрик (Давид Алаба, 72'), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 84'), Raul Asencio (Лукас Васкес, 46') Предупреждения: Raul Asencio (45 + 1'), Лукас Васкес (86')

Стремительное начало от «Сосьедада» и хладнокровие «Реала»

С первых минут «Реал Сосьедад» дал понять, что не собирается отсиживаться в обороне. Подопечные Имманола Альгуасиля включили высокий прессинг, вынуждая мадридцев ошибаться при выходе из обороны.

Особенно активен был Такефуса Кубо, стремившийся наказать свою бывшую команду (за которую, правда, он так и не сыграл). Уже на 5-й минуте он здорово разыграл «стенку» с Браисом Мендесом и мощно пробил в ближний угол — Андрей Лунин был начеку и отвел угрозу.

Мадридцы отвечали эпизодическими атаками, но контроль мяча оставался за хозяевами. Однако их проблемы с реализацией вскоре аукнулись. Как только «Сосьедад» слегка ослабил хватку, «Реал» нанес классический укол на контратаке.

На 19-й минуте Джуд Беллингем исполнил великолепный заброс через полполя, точно в ноги Эндрику. 17-летний бразилец продемонстрировал потрясающий первый контакт с мячом, а затем вторым касанием пробил внешней стороной стопы низом в дальний угол — Алекс Ремиро не успел среагировать. Четвертый гол Эндрика в текущем розыгрыше Кубка!

Пропущенный мяч не сбил настрой «Сосьедада», и под занавес первого тайма хозяева снова устроили штурм ворот Лунина. Оярсабаль и Барренечеа били с убойных позиций, но украинский голкипер продолжал держать оборону.

В одном из эпизодов «Реал» даже оказался под угрозой пропущенного пенальти, но главный арбитр встречи не увидел нарушения в борьбе Чуамени с Субименди в штрафной.

Штанга Эндрика, сэйвы Лунина и борьба за финал

Второй тайм начался с быстрого обмена ударами: Оярсабаль опасно пробил головой после подачи Кубо, но Лунин намертво забрал мяч. Спустя пару минут «Реал» мог удвоить преимущество — Эндрик вышел на ударную позицию и мощно зарядил в перекладину.

В середине тайма Карло Анчелотти освежил игру и провёл ротацию, выпустив Лукаса Васкеса и Дани Себальоса, что немного изменило динамику игры. Васкес почти сразу отметился острым моментом, сместившись с фланга и пробив чуть выше ворот. Впрочем, к этому моменту «Реал» уже полностью контролировал ход встречи, методично разрушая все попытки «Сосьедада» организовать давление.

Главный шанс сравнять счет хозяева получили за 10 минут до конца основного времени, когда мяч после удара Мендеса изменил направление от рикошета и полетел в угол — Лунин в последний момент успел среагировать, совершив один из главных сэйвов матча.

Финальный штурм «Сосьедада» получился сумбурным: мадридская защита, ведомая Рюдигером и Чуамени, просто не оставила пространства для атак. В итоге «Реал» уверенно довел матч до победы, сделав серьезную заявку на выход в финал.

Шансы перед ответной встречей

«Сосьедад» теперь стоит перед сложной задачей — выиграть на «Сантьяго Бернабеу», где он побеждал в последний раз еще в сезоне 2019/20. Однако в кубковых матчах все возможно, тем более что в этом розыгрыше «Сосьедад» уже выбил «Атлетик» и «Сельту».

«Реал», в свою очередь, продолжает семиматчевую беспроигрышную серию и стремится к 21-му Кубку Испании в истории.

В другом полуфинале «Барселона» и «Атлетико» выдали сумасшедшие 4:4, оставив интригу перед ответной встречей.

Впереди — 1 апреля, где на «Бернабеу» решится судьба путевки в финал.