Голливуд в Барселоне: 4:4 в матче «Барсы» и «Атлетико», который захочется пересмотреть

Сверхзвуковой старт «Атлетико»
Для Диего Симеоне эта игра начиналась идеально. «Атлетико» забил уже на первой минуте! Хулиан Альварес оказался в нужное время в нужном месте, замкнув передачу Гризманна — 0:1.
Через пять минут мадридцы удвоили преимущество. Жюль Кунде, начав матч в роли антигероя, подарил мяч Альваресу, который шикарным пасом вывел Антуана Гризманна один на один. Француз воспользовался моментом, пробил Щенсного — 0:2.
На трибунах стало заметно тише: поклонники «Барсы» не привыкли к такому началу. Но если кто-то думал, что каталонцы сломаются, он явно недооценил команду Ханси Флика.
Две минуты — два гола. «Барса» включается
Пропустив дважды, «Барселона» завладела мячом и начала создавать моменты. На 19-й минуте Педри воспользовался пасом Кунде и отправил мяч в сетку — 1:2.
Буквально через минуту юный Пау Кубарси записал на свой счет первый гол за «Барсу», замкнув подачу с углового — 2:2! Олимпийский стадион взорвался — команда Флика вернулась в игру, а гости выглядели ошарашенными.
«Барса» не остановилась: еще до перерыва каталонцы перевернули все с ног на голову. На 41-й минуте Иньиго Мартинес после подачи снова наказал мадридцев за небрежную игру в обороне — 3:2.
Символический гол Левандовского и надежда для «Атлетико»
Во втором тайме «Барселона» немного сбавила обороты, играя на удержание. Но, как оказалось, это был лишь обманчивый покой перед бурей.
На 74-й минуте 16-летний Ламин Ямаль совершил сольный проход по флангу, разобрался с защитником и выкатил мяч под удар Левандовскому. Поляк, начавший матч на скамейке, забил свой 14-й гол в сезоне — 4:2. Казалось, что этим все закончится.
Но «Атлетико» под руководством Симеоне — это команда, которая сражается до конца. На 84-й минуте Маркос Льоренте воспользовался небольшим хаосом у ворот Щенсного и сократил разницу — 4:3.
А в добавленное время случилась развязка в стиле голливудского боевика. Когда «Барса» уже готовилась праздновать победу, Александр Сёрлот повторил свой декабрьский подвиг.
Тогда он забил победный гол на этом же стадионе, а теперь снова наказал каталонцев за расслабленность в обороне — 4:4!
Что дальше?
Первый полуфинал Кубка Испании превратился в хаотичную перестрелку, которая оставляет больше вопросов, чем ответов. Что ждет нас во втором матче? Ответ узнаем 2 апреля, когда команды сыграют в Мадриде.
А до этого? 16 марта «Барселона» и «Атлетико» встретятся в Ла Лиге. Если этот матч хотя бы наполовину будет таким же зрелищным, как сегодняшний — нас ждет очередной блокбастер.