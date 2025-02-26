Голливуд в Барселоне: 4:4 в матче «Барсы» и «Атлетико», который захочется пересмотреть

Футбол бывает прагматичным, бывает тактическим, а иногда он просто срывает с цепи здравый смысл и превращается в безумное шоу. Именно такой матч устроили «Барселона» и «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании. Восемь голов, два камбэка, драматичная развязка на последних секундах — 4:4, и, кажется, ни одна из команд не знает, как ей к этому относиться.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Барселона — Атлетико 4:4 Голы: 0:1 Хулиан Альварес (1'), 0:2 Антуан Гризманн (6'), 1:2 Педри (19'), 2:2 Пау Кубарси (21'), 3:2 Иньиго Мартинес (41'), 4:2 Роберт Левандовски (74'), 4:3 Маркос Льоренте (84'), 4:4 Александр Сёрлот (90 + 3') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Даниэль Ольмо (Гави, 68'), Педри (Фермин Лопес, 85'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас (Эрик Гарсия, 85'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 68') Атлетико: Хуан Муссо, Хавьер Галан (Самуэл Лино, 55'), Клеман Лангле, Конор Галлахер (Науэль Молина, 60'), Пабло Барриос, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 68'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 68'), Джулиано Симеоне (Рейнилду, 55'), Хосе Хименес Предупреждения: Хавьер Галан (16'), Diego Simeone (70'), Хосе Хименес (82'), Пабло Барриос (88'), Александр Сёрлот (90 + 1')

Сверхзвуковой старт «Атлетико»

Для Диего Симеоне эта игра начиналась идеально. «Атлетико» забил уже на первой минуте! Хулиан Альварес оказался в нужное время в нужном месте, замкнув передачу Гризманна — 0:1.

Через пять минут мадридцы удвоили преимущество. Жюль Кунде, начав матч в роли антигероя, подарил мяч Альваресу, который шикарным пасом вывел Антуана Гризманна один на один. Француз воспользовался моментом, пробил Щенсного — 0:2.

«Барселона» — «Атлетико» globallookpress.com

На трибунах стало заметно тише: поклонники «Барсы» не привыкли к такому началу. Но если кто-то думал, что каталонцы сломаются, он явно недооценил команду Ханси Флика.

Две минуты — два гола. «Барса» включается

Пропустив дважды, «Барселона» завладела мячом и начала создавать моменты. На 19-й минуте Педри воспользовался пасом Кунде и отправил мяч в сетку — 1:2.

Буквально через минуту юный Пау Кубарси записал на свой счет первый гол за «Барсу», замкнув подачу с углового — 2:2! Олимпийский стадион взорвался — команда Флика вернулась в игру, а гости выглядели ошарашенными.

«Барселона» — «Атлетико» globallookpress.com

«Барса» не остановилась: еще до перерыва каталонцы перевернули все с ног на голову. На 41-й минуте Иньиго Мартинес после подачи снова наказал мадридцев за небрежную игру в обороне — 3:2.

Символический гол Левандовского и надежда для «Атлетико»

Во втором тайме «Барселона» немного сбавила обороты, играя на удержание. Но, как оказалось, это был лишь обманчивый покой перед бурей.

На 74-й минуте 16-летний Ламин Ямаль совершил сольный проход по флангу, разобрался с защитником и выкатил мяч под удар Левандовскому. Поляк, начавший матч на скамейке, забил свой 14-й гол в сезоне — 4:2. Казалось, что этим все закончится.

«Барселона» — «Атлетико» globallookpress.com

Но «Атлетико» под руководством Симеоне — это команда, которая сражается до конца. На 84-й минуте Маркос Льоренте воспользовался небольшим хаосом у ворот Щенсного и сократил разницу — 4:3.

А в добавленное время случилась развязка в стиле голливудского боевика. Когда «Барса» уже готовилась праздновать победу, Александр Сёрлот повторил свой декабрьский подвиг.

«Барселона» — «Атлетико» globallookpress.com

Тогда он забил победный гол на этом же стадионе, а теперь снова наказал каталонцев за расслабленность в обороне — 4:4!

Что дальше?

Первый полуфинал Кубка Испании превратился в хаотичную перестрелку, которая оставляет больше вопросов, чем ответов. Что ждет нас во втором матче? Ответ узнаем 2 апреля, когда команды сыграют в Мадриде.

Прогнозы и ставки на футбол

А до этого? 16 марта «Барселона» и «Атлетико» встретятся в Ла Лиге. Если этот матч хотя бы наполовину будет таким же зрелищным, как сегодняшний — нас ждет очередной блокбастер.