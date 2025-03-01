«Наполи» дома не отдал победу «Интеру», чемпионская гонка закипает

Встреча на стадионе Диего Армандо Марадоны получилась напряженной: «Интер» был близок к победе после филигранного штрафного Федерико Димарко, но под самый занавес «Наполи» дожал соперника, и гол Филипа Биллинга оставил неаполитанцев в борьбе за Скудетто.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Интер 1:1 Голы: 0:1 Федерико Димарко (22'), 1:1 Филип Биллинг (87') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 83'), Билли Гилмор (Филип Биллинг, 79'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 83'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Ноа Окафор, 77') Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко (Бенжамен Павар, 51'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 80'), Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 80'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 51'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Хоакин Корреа, 65') Предупреждения: Simone Inzaghi (72'), Никита Контини (89')

Разведка, мастерство Димарко, нервный первый тайм

С первых минут было заметно, что обе команды ощущают важность матча. «Интер» не хотел форсировать события, понимая, что ничья сохраняет за ним первую строчку, а «Наполи» старался не рисковать, чтобы не нарваться на опасные контратаки.

Первые удары по воротам были скорее пробными — на 17-й минуте Скотт Мактоминей в касание замкнул скидку Лукаку, но отправил мяч прямо в руки Хозепу Мартинесу.

«Наполи» — «Интер» globallookpress.com

Спустя пару минут шотландец столкнулся в штрафной с Дензелом Дюмфрисом после подачи Федерико Димарко, но арбитр справедливо не стал назначать пенальти.

А затем — магия Димарко. На 22-й минуте «Интер» получил право на штрафной в 25 метрах от ворот. Итальянец подступил к мячу, сделал пару шагов и закрутил его в девятку — так, что Алекс Мерет даже не дёрнулся. Этот гол стал для «Интера» первым со штрафного за более чем два года, а для Димарко — очередным шедевром.

«Наполи» — «Интер» globallookpress.com

Пропустив, «Наполи» активизировался. Лучший момент упустил Распадори: он попытался пробить в падении через себя, но удар пришёлся в защитника «Интера». Лукаку, наконец-то получивший возможность для удара, отправил мяч в сетку, но с внешней стороны.

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А перед самым перерывом «Интер» едва не удвоил счёт: Димарко вновь оказался в ударной позиции, но в этот раз мяч прошёл рядом со штангой.

Потери «Интера» и нарастающее давление «Наполи»

Второй тайм начался с проблем для «Интера». На 51-й минуте Димарко и Чалханоглу получили повреждения и не смогли продолжить игру. Индзаги выпустил вместо них Бенжамена Павара и Петра Зелиньского, но без Димарко команда потеряла свою главную креативную силу.

«Наполи» — «Интер» globallookpress.com

«Наполи» почувствовал момент и начал поддавливать. Сначала Станислав Лоботка мощно пробил с линии штрафной, но Мартинес перевёл мяч на угловой. Затем уже Мактоминей приложился издали — голкипер «Интера» снова был на месте.

Индзаги попытался сбить темп заменами: на 65-й минуте убрал Маркуса Тюрама, выпустив Хоакина Корреа, чтобы освежить атаку. Но Конте был настроен агрессивнее: на 77-й минуте он бросил в бой Ноа Окафора, а через пару минут — Биллинга вместо Билли Гилмора.

Гол Биллинга и огненная концовка

«Интер» слишком глубоко сел в оборону, и за это был наказан. На 87-й минуте Лоботка и Мактоминей разыграли быструю стенку, словак ворвался в штрафную и катнул мяч вдоль ворот. Биллинг пробил в касание, Мартинес отбил, а на добивании датчанин не промахнулся — 1:1!

«Наполи» — «Интер» globallookpress.com

Стадион взорвался, «Наполи» пошёл дожимать. На 90+5 минуте Нгонге пробил низом, но мяч, зацепив Франческо Ачерби, стал удобным для Мартинеса.

Что дальше?

«Интер» остаётся первым, но его преимущество минимально. «Наполи» доказал, что не боится вообще ничего, а теперь давление на команду Индзаги будет только расти.

Календарь и таблица Серии А

Впереди ещё 11 туров, и с такой борьбой можно ждать сюрпризов в каждой игре.