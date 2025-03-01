«Наполи» дома не отдал победу «Интеру», чемпионская гонка закипает

Разведка, мастерство Димарко, нервный первый тайм
С первых минут было заметно, что обе команды ощущают важность матча. «Интер» не хотел форсировать события, понимая, что ничья сохраняет за ним первую строчку, а «Наполи» старался не рисковать, чтобы не нарваться на опасные контратаки.
Первые удары по воротам были скорее пробными — на 17-й минуте Скотт Мактоминей в касание замкнул скидку Лукаку, но отправил мяч прямо в руки Хозепу Мартинесу.
Спустя пару минут шотландец столкнулся в штрафной с Дензелом Дюмфрисом после подачи Федерико Димарко, но арбитр справедливо не стал назначать пенальти.
А затем — магия Димарко. На 22-й минуте «Интер» получил право на штрафной в 25 метрах от ворот. Итальянец подступил к мячу, сделал пару шагов и закрутил его в девятку — так, что Алекс Мерет даже не дёрнулся. Этот гол стал для «Интера» первым со штрафного за более чем два года, а для Димарко — очередным шедевром.
Пропустив, «Наполи» активизировался. Лучший момент упустил Распадори: он попытался пробить в падении через себя, но удар пришёлся в защитника «Интера». Лукаку, наконец-то получивший возможность для удара, отправил мяч в сетку, но с внешней стороны.
А перед самым перерывом «Интер» едва не удвоил счёт: Димарко вновь оказался в ударной позиции, но в этот раз мяч прошёл рядом со штангой.
Потери «Интера» и нарастающее давление «Наполи»
Второй тайм начался с проблем для «Интера». На 51-й минуте Димарко и Чалханоглу получили повреждения и не смогли продолжить игру. Индзаги выпустил вместо них Бенжамена Павара и Петра Зелиньского, но без Димарко команда потеряла свою главную креативную силу.
«Наполи» почувствовал момент и начал поддавливать. Сначала Станислав Лоботка мощно пробил с линии штрафной, но Мартинес перевёл мяч на угловой. Затем уже Мактоминей приложился издали — голкипер «Интера» снова был на месте.
Индзаги попытался сбить темп заменами: на 65-й минуте убрал Маркуса Тюрама, выпустив Хоакина Корреа, чтобы освежить атаку. Но Конте был настроен агрессивнее: на 77-й минуте он бросил в бой Ноа Окафора, а через пару минут — Биллинга вместо Билли Гилмора.
Гол Биллинга и огненная концовка
«Интер» слишком глубоко сел в оборону, и за это был наказан. На 87-й минуте Лоботка и Мактоминей разыграли быструю стенку, словак ворвался в штрафную и катнул мяч вдоль ворот. Биллинг пробил в касание, Мартинес отбил, а на добивании датчанин не промахнулся — 1:1!
Стадион взорвался, «Наполи» пошёл дожимать. На 90+5 минуте Нгонге пробил низом, но мяч, зацепив Франческо Ачерби, стал удобным для Мартинеса.
Что дальше?
«Интер» остаётся первым, но его преимущество минимально. «Наполи» доказал, что не боится вообще ничего, а теперь давление на команду Индзаги будет только расти.
Впереди ещё 11 туров, и с такой борьбой можно ждать сюрпризов в каждой игре.