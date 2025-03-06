«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой

Каталонцы вновь доказали, что умеют терпеть и побеждать вопреки обстоятельствам. «Барселона» осталась вдесятером уже на 22-й минуте, но всё равно выстояла в гостях против «Бенфики» (1:0) и увезла минимальное преимущество перед ответным матчем.
Единственный гол забил Рафинья, который уже второй раз в этом сезоне становится главным кошмаром для португальцев.
Кубарси подвёл, но «Барса» не сломалась
До удаления матч складывался нервно, но без явного перевеса в чью-то сторону. «Бенфика» попыталась задавить каталонцев активным началом, и уже на старте Войцеху Щенсному пришлось вытаскивать сложный удар Керема Актюркоглу. В ответной атаке мог забивать Дани Ольмо, но его попытка прошла мимо.
Всё изменилось на 22-й минуте. Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси не успел за Вангелисом Павлидисом, который убегал к воротам, и вынужден был фолить. Как последний защитник он тут же получил прямую красную карточку.
С этого момента «Барсе» пришлось играть на выживание. «Бенфика» чувствовала численное преимущество и перешла в режим постоянного давления, а каталонцы, несмотря на все сложности, не расклеились и выстроили крепкую оборону.
Щенсный наказывает «Бенфику» за расточительность
Португальцы начали второй тайм с осады штрафной «Барсы» и уже на первых минутах могли открывать счёт. Павлидис, который в январе забил каталонцам трижды, оказался в убойной позиции, но запустил мяч выше ворот.
Через минуту Щенсный блестяще спас после удара всё того же Павлидиса — и это был момент, после которого «Бенфика» могла начать сомневаться в себе. Ещё одно подтверждение, что в этом матче у неё не пойдёт.
Рафинья снова делает разницу
И вот на 61-й минуте «Барселона» разрывает сценарий матча. Рафинья подкараулил ошибку обороны «Бенфики», протащил мяч и хладнокровно пробил в угол — 1:0. Это уже его 25-й гол в сезоне, причём девятый в Лиге чемпионов.
Против «Бенфики» у него особая статистика: в январе он уже спас «Барсу» в сумасшедшем матче (5:4), забив победный гол на 96-й минуте. Теперь снова бьёт точно тогда, когда это нужно.
Пенальти, который не случился
Концовка вышла жаркой. «Бенфика» шла вперёд, подавала угловые, грузила в штрафную, но «Барса» держалась. На 82-й минуте случился момент, который мог перевернуть игру: Щенсный сбил Андреа Белотти, арбитр сразу указал на точку, но после просмотра VAR отменил пенальти из-за офсайда в начале атаки.
«Бенфика» довела матч до финального штурма, но так и не нашла способа взломать каталонскую оборону. Щенсный ещё раз выручил после удара Ренату Саншеша, а дальше «Барселона» просто грамотно сушила игру.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Каталонцы довели серию без поражений до 16 матчей во всех турнирах и теперь примут «Бенфику» на «Камп Ноу» с отличными шансами на проход. Но с Кубарси, который точно пропустит ответную встречу, Флику придётся что-то решать в центре обороны.