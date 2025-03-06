«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» — 0:1.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бенфика — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Рафаэл Диас (61') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Альваро Фернандес, Томаш Араужу (Самуэль Даль, 57'), Антониу Силва, Николас Отаменди, Фредрик Аурснес, Леандро Баррейро Мартинс (Андреа Белотти, 70'), Оркун Кёкчю (Ренату Саншеш, 84'), Керем Актюркоглу, Андреас Шельдеруп (Joao Rego, 70'), Вангелис Павлидис (Артур Кабрал, 84') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Рональд Араухо, 28'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 79'), Роберт Левандовски (Жерар Мартин, 79'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Ферран Торрес, 56'), Педри Предупреждения: Леандро Баррейро Мартинс (45'), Иньиго Мартинес (45 + 2'), Рональд Араухо (45 + 2'), Антониу Силва (45 + 5'), Альваро Фернандес (73'), Joao Rego (90 + 1') Удаление: Пау Кубарси (22')

Каталонцы вновь доказали, что умеют терпеть и побеждать вопреки обстоятельствам. «Барселона» осталась вдесятером уже на 22-й минуте, но всё равно выстояла в гостях против «Бенфики» (1:0) и увезла минимальное преимущество перед ответным матчем.

Единственный гол забил Рафинья, который уже второй раз в этом сезоне становится главным кошмаром для португальцев.

Кубарси подвёл, но «Барса» не сломалась

До удаления матч складывался нервно, но без явного перевеса в чью-то сторону. «Бенфика» попыталась задавить каталонцев активным началом, и уже на старте Войцеху Щенсному пришлось вытаскивать сложный удар Керема Актюркоглу. В ответной атаке мог забивать Дани Ольмо, но его попытка прошла мимо.

Всё изменилось на 22-й минуте. Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси не успел за Вангелисом Павлидисом, который убегал к воротам, и вынужден был фолить. Как последний защитник он тут же получил прямую красную карточку.

«Бенфика» — «Барселона» globallookpress.com

С этого момента «Барсе» пришлось играть на выживание. «Бенфика» чувствовала численное преимущество и перешла в режим постоянного давления, а каталонцы, несмотря на все сложности, не расклеились и выстроили крепкую оборону.

Щенсный наказывает «Бенфику» за расточительность

Португальцы начали второй тайм с осады штрафной «Барсы» и уже на первых минутах могли открывать счёт. Павлидис, который в январе забил каталонцам трижды, оказался в убойной позиции, но запустил мяч выше ворот.

«Бенфика» — «Барселона» globallookpress.com

Через минуту Щенсный блестяще спас после удара всё того же Павлидиса — и это был момент, после которого «Бенфика» могла начать сомневаться в себе. Ещё одно подтверждение, что в этом матче у неё не пойдёт.

Рафинья снова делает разницу

И вот на 61-й минуте «Барселона» разрывает сценарий матча. Рафинья подкараулил ошибку обороны «Бенфики», протащил мяч и хладнокровно пробил в угол — 1:0. Это уже его 25-й гол в сезоне, причём девятый в Лиге чемпионов.

«Бенфика» — «Барселона» globallookpress.com

Против «Бенфики» у него особая статистика: в январе он уже спас «Барсу» в сумасшедшем матче (5:4), забив победный гол на 96-й минуте. Теперь снова бьёт точно тогда, когда это нужно.

Пенальти, который не случился

Концовка вышла жаркой. «Бенфика» шла вперёд, подавала угловые, грузила в штрафную, но «Барса» держалась. На 82-й минуте случился момент, который мог перевернуть игру: Щенсный сбил Андреа Белотти, арбитр сразу указал на точку, но после просмотра VAR отменил пенальти из-за офсайда в начале атаки.

«Бенфика» — «Барселона» globallookpress.com

«Бенфика» довела матч до финального штурма, но так и не нашла способа взломать каталонскую оборону. Щенсный ещё раз выручил после удара Ренату Саншеша, а дальше «Барселона» просто грамотно сушила игру.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Каталонцы довели серию без поражений до 16 матчей во всех турнирах и теперь примут «Бенфику» на «Камп Ноу» с отличными шансами на проход. Но с Кубарси, который точно пропустит ответную встречу, Флику придётся что-то решать в центре обороны.