Асенсио уничтожил «Брюгге»: «Астон Вилла» уверенно вышла в четвертьфинал

Исход двухматчевого противостояния был практически предрешён ещё в Бельгии, но на «Вилла Парк» хозяева даже не думали играть в энергосберегающем режиме.
Марко Асенсио, арендованный у ПСЖ, сделал дубль и снова доказал свою ценность. Теперь ему предстоит встретиться с родным клубом в четвертьфинале.
Удаление всё решило
«Брюгге» приехал в Бирмингем с надеждой на чудо и даже неплохо начал. Максим Де Кёйпер пробил сходу, а Ханс Ванакен нанес удар головой — мимо. Но на 16-й минуте бельгийцы сами себе подписали приговор.
Эмилиано Мартинес долго оценивал ситуацию перед собой, а потом исполнил точный длинный пас в зону, куда уже мчался Маркус Рэшфорд. Кирьани Саббе не справился с эпизодом, сбил форварда и сразу увидел перед собой красную карточку. Без лишних споров отправился в раздевалку — всё было очевидно.
С этого момента «Астон Вилла» взяла игру под полный контроль. Юри Тилеманс опасно пробил со штрафного, Оли Уоткинс едва не вырвался один на один, а Рэшфорд угодил в сетку с внешней стороны. «Брюгге» держался, но численное меньшинство слишком сильно усложняло жизнь.
Рокировка Эмери и вспышка Асенсио
К перерыву Эмери понял, что этот матч уже не ускользнёт. На второй тайм он выпустил Асенсио и Леона Бейли вместо Камара и Уоткинса — и эти замены решили исход встречи.
Уже на 50-й минуте Бейли аккуратно закинул мяч в штрафную, а Асенсио не стал даже смотреть на ворота — просто развернулся и вколотил мяч в девятку. 1:0, и вопрос о победителе по сумме двух матчей снят.
Спустя несколько минут испанец мог оформить дубль, но попал в штангу. Однако голы всё равно не заставили себя долго ждать.
Матсен и Асенсио добивают бельгийцев
К 60-й минуте «Астон Вилла» окончательно дожала соперника. Организаторами второго гола стали Морган Роджерс и Бейли: они закрутили атаку, в результате которой Ян Матсен получил мяч и уверенно пробил в дальний угол — 2:0.
Но и это было не всё. На 64-й минуте Рэшфорд включил сверхзвуковую скорость, получил передачу от Роджерса и прострелил в центр штрафной. Там был всё тот же Марко Асенсио — 3:0. Возможно, ещё со времён «Реала» у испанца осталось ДНК Лиги Чемпионов.
После этого пошла серия замен, которая как бы закончила матч. Мингз, Роджерс и Кэш ушли отдыхать, а на поле появились Дисаси, Торрес и Рэмзи. Эмери спокойно наблюдал за происходящим — он уже минут 30 как знал, что его команда пройдёт дальше.
Париж ждёт
«Астон Вилла» оставила «Брюгге» позади и вышла в четвертьфинал. Теперь у Эмери — особый вызов. Он вернётся в Париж, но уже в статусе тренера команды, которая неожиданно стала грозной силой в Лиге чемпионов.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Будет ли реванш против бывшего клуба? Или «Вилла» снова удивит Европу?