Асенсио уничтожил «Брюгге»: «Астон Вилла» уверенно вышла в четвертьфинал

«Астон Вилла» продолжает своё европейское путешествие: команда Унаи Эмери без проблем разобралась с «Брюгге» (3:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Астон Вилла — Брюгге 3:0 Голы: 1:0 Марко Асенсио (50'), 2:0 Ян Матсен (57'), 3:0 Марко Асенсио (61') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Пау Торрес, 66'), Ян Матсен, Бубакар Камара (Леон Бэйли, 46'), Мэтти Кэш (Аксель Дисаси, 73'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Морган Роджерс (Джейкоб Рэмси, 66'), Маркус Рашфорд, Олли Уоткинс (Марко Асенсио, 46') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес (Саид Ромеро, 59'), Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ферран Жуджла (Густаф Нильссон, 59'), Христос Дзолис (Юго Сике, 66'), Чемсдин Талби (Michal Skoras, 59'), Ардон Ясари (Каспер Нильсен, 59') Предупреждение: Ханс Ванакен (70') Удаление: Кириани Саббе (17')

Исход двухматчевого противостояния был практически предрешён ещё в Бельгии, но на «Вилла Парк» хозяева даже не думали играть в энергосберегающем режиме.

Марко Асенсио, арендованный у ПСЖ, сделал дубль и снова доказал свою ценность. Теперь ему предстоит встретиться с родным клубом в четвертьфинале.

Удаление всё решило

«Брюгге» приехал в Бирмингем с надеждой на чудо и даже неплохо начал. Максим Де Кёйпер пробил сходу, а Ханс Ванакен нанес удар головой — мимо. Но на 16-й минуте бельгийцы сами себе подписали приговор.

Эмилиано Мартинес долго оценивал ситуацию перед собой, а потом исполнил точный длинный пас в зону, куда уже мчался Маркус Рэшфорд. Кирьани Саббе не справился с эпизодом, сбил форварда и сразу увидел перед собой красную карточку. Без лишних споров отправился в раздевалку — всё было очевидно.

«Астон Вилла» — «Брюгге» globallookpress.com

С этого момента «Астон Вилла» взяла игру под полный контроль. Юри Тилеманс опасно пробил со штрафного, Оли Уоткинс едва не вырвался один на один, а Рэшфорд угодил в сетку с внешней стороны. «Брюгге» держался, но численное меньшинство слишком сильно усложняло жизнь.

Рокировка Эмери и вспышка Асенсио

К перерыву Эмери понял, что этот матч уже не ускользнёт. На второй тайм он выпустил Асенсио и Леона Бейли вместо Камара и Уоткинса — и эти замены решили исход встречи.

Уже на 50-й минуте Бейли аккуратно закинул мяч в штрафную, а Асенсио не стал даже смотреть на ворота — просто развернулся и вколотил мяч в девятку. 1:0, и вопрос о победителе по сумме двух матчей снят.

«Астон Вилла» — «Брюгге» globallookpress.com

Спустя несколько минут испанец мог оформить дубль, но попал в штангу. Однако голы всё равно не заставили себя долго ждать.

Матсен и Асенсио добивают бельгийцев

К 60-й минуте «Астон Вилла» окончательно дожала соперника. Организаторами второго гола стали Морган Роджерс и Бейли: они закрутили атаку, в результате которой Ян Матсен получил мяч и уверенно пробил в дальний угол — 2:0.

Но и это было не всё. На 64-й минуте Рэшфорд включил сверхзвуковую скорость, получил передачу от Роджерса и прострелил в центр штрафной. Там был всё тот же Марко Асенсио — 3:0. Возможно, ещё со времён «Реала» у испанца осталось ДНК Лиги Чемпионов.

«Астон Вилла» — «Брюгге» globallookpress.com

После этого пошла серия замен, которая как бы закончила матч. Мингз, Роджерс и Кэш ушли отдыхать, а на поле появились Дисаси, Торрес и Рэмзи. Эмери спокойно наблюдал за происходящим — он уже минут 30 как знал, что его команда пройдёт дальше.

Париж ждёт

«Астон Вилла» оставила «Брюгге» позади и вышла в четвертьфинал. Теперь у Эмери — особый вызов. Он вернётся в Париж, но уже в статусе тренера команды, которая неожиданно стала грозной силой в Лиге чемпионов.

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Будет ли реванш против бывшего клуба? Или «Вилла» снова удивит Европу?