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    Сказка «Лилля» окончена. «Боруссия» вырвала победу и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Мечта французского клуба о четвертьфинале ЛЧ отложена как минимум на год

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    «Лилль» — «Боруссия»
    «Боруссия» Дортмунд прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Лилль» на его поле со счётом 2:1 и победив по сумме двух матчей (3:2). Немцы вновь доказали, что умеют выходить из сложных ситуаций, а хозяева упустили шанс впервые в истории пробиться в топ-8 турнира.
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Лилль — Боруссия Д 1:2
    Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (5'), 1:1 Эмре Джан (пенальти) (54'), 1:2 Максимилиан Байер (65') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Бенжамен Андре, Айюб Буадди (Матиас Фернандес, 74'), Реми Кабелла (Чуба Акпом, 67'), Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи, 83'), Джонатан Дэвид, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 67'), Ngal'ayel Mukau (Андре Гомеш, 83') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон (Рами Бенсебаини, 72'), Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 79'), Паскаль Грос (Салих Озкан, 85'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Максимилиан Байер (Джованни Рейна, 85'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 85'), Марсель Забитцер Предупреждения: Вальдемар Антон (32'), Паскаль Грос (51'), Тома Мёнье (52'), Ngal'ayel Mukau (83')

    Шок для «Боруссии»: грубая ошибка Кобеля

    Старт встречи оказался холодным душем для гостей. Уже на 5-й минуте защитник «Лилля» Исмаили пронёсся по флангу, сделал прострел на Джонатана Дэвида, а тот пробил низом.

    Казалось бы, простой удар — но мяч прошёл прямо между рук и ног Грегора Кобеля, сделав швейцарца главным антигероем начала матча. Вратарь, спасавший «Боруссию» в первой встрече, на этот раз сам подарил гол сопернику.

    «Лилль» — «Боруссия»
    globallookpress.com

    Подопечные Нико Ковача могли совсем развалиться, но выдержали натиск «Лилля». Кабелла не смог воспользоваться ошибкой Забитцера у штрафной, а позже Гирасси заставил блестяще поработать вратаря хозяев Шевалье.

    Тот вытащил сложный удар Гросса, а затем сотворил потрясающий двойной сейв — сначала парировал удар Брандта головой, а потом в упор отбил добивание Гирасси.

    «Лилль» — «Боруссия»
    globallookpress.com

    Перед перерывом дортмундцы продолжали штурм ворот «Лилля» — Рюэрсон был невероятно активен на фланге и создал несколько моментов, а Гросс после навеса пробил в перекладину. Немцы ушли в раздевалку с ощущением, что должны были забить, но «Лилль» держался.

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    Камбек «Боруссии»: пенальти и удар Байера

    Во втором тайме давление гостей стало невыносимым для «Лилля». Уже на 54-й минуте случился ключевой эпизод: экс-защитник дортмундцев Тома Мёнье сбил Гирасси в штрафной, и судья назначил пенальти. К точке подошёл Эмре Джан и спокойно пробил по центру — 1:1!

    После этого хозяева уже не могли отбиваться так, как раньше. «Боруссия» поймала их на скорости: Адейеми потряс перекладину, Байер сначала промахнулся из выгодной позиции, но вскоре исправился. На 65-й минуте Гирасси отдал ему мяч в штрафной, и Макси в окружении четырёх защитников выстрелил под перекладину — 2:1!

    «Лилль» — «Боруссия»
    globallookpress.com

    «Лилль» пытался отыграться, но не хватало свежести. Дэвид и Акпом били в Кобеля, а Харльдссон едва не сравнял счёт дальним ударом, но вратарь дортмундцев исправился за свою ошибку в начале игры.

    Что дальше?

    «Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ в девятый раз в истории, а Ковач избежал нервов в овертайме. Немцы показали характер и доказали, что команда умеет адаптироваться и побеждать в сложных матчах. В следующем раунде дортмундцы встретятся с «Барселоной» — испытание, которое потребует ещё более яркой игры.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А «Лилль» теперь сосредоточится на борьбе за путёвку в Лигу чемпионов через чемпионат Франции — мечта о четвертьфинале отложена как минимум на год.

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