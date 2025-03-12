Сказка «Лилля» окончена. «Боруссия» вырвала победу и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Шок для «Боруссии»: грубая ошибка Кобеля
Старт встречи оказался холодным душем для гостей. Уже на 5-й минуте защитник «Лилля» Исмаили пронёсся по флангу, сделал прострел на Джонатана Дэвида, а тот пробил низом.
Казалось бы, простой удар — но мяч прошёл прямо между рук и ног Грегора Кобеля, сделав швейцарца главным антигероем начала матча. Вратарь, спасавший «Боруссию» в первой встрече, на этот раз сам подарил гол сопернику.
Подопечные Нико Ковача могли совсем развалиться, но выдержали натиск «Лилля». Кабелла не смог воспользоваться ошибкой Забитцера у штрафной, а позже Гирасси заставил блестяще поработать вратаря хозяев Шевалье.
Тот вытащил сложный удар Гросса, а затем сотворил потрясающий двойной сейв — сначала парировал удар Брандта головой, а потом в упор отбил добивание Гирасси.
Перед перерывом дортмундцы продолжали штурм ворот «Лилля» — Рюэрсон был невероятно активен на фланге и создал несколько моментов, а Гросс после навеса пробил в перекладину. Немцы ушли в раздевалку с ощущением, что должны были забить, но «Лилль» держался.
Камбек «Боруссии»: пенальти и удар Байера
Во втором тайме давление гостей стало невыносимым для «Лилля». Уже на 54-й минуте случился ключевой эпизод: экс-защитник дортмундцев Тома Мёнье сбил Гирасси в штрафной, и судья назначил пенальти. К точке подошёл Эмре Джан и спокойно пробил по центру — 1:1!
После этого хозяева уже не могли отбиваться так, как раньше. «Боруссия» поймала их на скорости: Адейеми потряс перекладину, Байер сначала промахнулся из выгодной позиции, но вскоре исправился. На 65-й минуте Гирасси отдал ему мяч в штрафной, и Макси в окружении четырёх защитников выстрелил под перекладину — 2:1!
«Лилль» пытался отыграться, но не хватало свежести. Дэвид и Акпом били в Кобеля, а Харльдссон едва не сравнял счёт дальним ударом, но вратарь дортмундцев исправился за свою ошибку в начале игры.
Что дальше?
«Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ в девятый раз в истории, а Ковач избежал нервов в овертайме. Немцы показали характер и доказали, что команда умеет адаптироваться и побеждать в сложных матчах. В следующем раунде дортмундцы встретятся с «Барселоной» — испытание, которое потребует ещё более яркой игры.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
А «Лилль» теперь сосредоточится на борьбе за путёвку в Лигу чемпионов через чемпионат Франции — мечта о четвертьфинале отложена как минимум на год.