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    «Интер» со скрипом прошёл «Фейеноорд». Роттердамцы покидают Лигу чемпионов

    Итальянцы вновь подтвердили свой статус одного из топ-клубов Европы

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    «Интер» — «Фейеноорд»
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    «Интер» — «Фейеноорд»
    «Интер» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Фейеноорд» по сумме двух матчей (4:1). После гостевой победы 2:0 миланцы закрепили успех на «Сан-Сиро», одержав победу со счётом 2:1. «Фейеноорд» отчаянно боролся, но спорный пенальти в начале второго тайма окончательно похоронил надежды команды Робина ван Перси.
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Интер — Фейеноорд 2:1
    Голы: 1:0 Марку Тюрам (8'), 1:1 Якуб Модер (пенальти) (42'), 2:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (51') Предупреждения: Гейс Смал (45 + 2'), Кристьян Аслани (63'), Марку Тюрам (69')

    Ранний гол «Интера» и надежда перед перерывом

    «Фейеноорд» приехал в Милан с огромными кадровыми проблемами — из-за травм и дисквалификаций ван Перси не досчитался сразу 15 игроков. Наставник голландцев рискнул, выпустив в старте 18-летнего Аймена Слити, а в атаке доверился Аясэ Уэде.

    Несмотря на это, гости начали матч смело. Уже на 7-й минуте Слити нанёс опасный удар, но Ян Зоммер уверенно справился. Однако первая же позиционная атака «Интера» обернулась голом: Маркус Тюрам, прорвавшись с левого фланга, без шансов пробил в дальнюю девятку — 1:0. «Фейеноорд» снова оказался в положении догоняющего.

    «Интер» — «Фейеноорд»
    globallookpress.com

    После гола итальянцы снизили темп, позволив сопернику больше контролировать мяч. Однако особых проблем обороне «Интера» это не создало — опасные моменты возникали лишь после дальних ударов, как, например, у арендованного у «Вулверхэмптона» Уго Буэно.

    Когда казалось, что первый тайм закончится в пользу «Интера», «Фейеноорд» получил шанс вернуться в игру. В концовке 45-й минуты Якуб Модер был сбит в штрафной после контакта с Хаканом Чалханоглу.

    «Интер» — «Фейеноорд»
    globallookpress.com

    Главный арбитр Иван Кружляк сначала не отреагировал, но после просмотра VAR назначил пенальти. Сам пострадавший хладнокровно реализовал 11-метровый, отправив мяч в нижний угол — 1:1.

    Спорный пенальти и отменённое удаление

    Второй тайм начался с активности «Интера». Уже на 49-й минуте Тюрам имел шанс оформить дубль — мощный удар француза прошёл чуть выше перекладины.

    Развязка наступила на 51-й минуте. Томас Белен, пытаясь обработать мяч в своей штрафной, позволил Мехди Тареми завладеть мячом. Иранец тут же упал после лёгкого контакта с защитником, а судья указал на точку.

    «Интер» — «Фейеноорд»
    globallookpress.com

    «Фейеноорд» протестовал, но VAR не нашёл оснований отменять решение. Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, вернув «Интеру» лидерство — 2:1.

    На 69-й минуте арбитр вновь назначил пенальти в ворота «Фейеноорда» — после падения Тюрама в борьбе с Беленом. Однако VAR вмешался, и Кружляк отменил 11-метровый, увидев симуляцию. Тюрам за это получил жёлтую карточку.

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    Финальный штурм и конец кампании «Фейеноорда»

    В оставшееся время гости попытались организовать финальный штурм, но «Интер» уверенно контролировал ход игры. Самый опасный момент возник у Тюрама на 71-й минуте — француз обыграл Белена в штрафной, но с убойной позиции угодил в перекладину.

    «Интер» — «Фейеноорд»
    globallookpress.com

    «Фейеноорд» понимал, что 1:4 по сумме двух матчей — слишком много, и последние минуты прошли без особой остроты.

    Так завершилась их яркая еврокубковая кампания, в которой роттердамцы обыгрывали «Бенфику» (3:1), громили «Баварию» (3:0) и выдавали невероятный камбэк против «Манчестер Сити» (3:3). В плей-офф команда ван Перси прошла «Милан», но остановилась на стадии 1/8.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» же теперь сосредоточится на противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале. Итальянцы вновь подтверждают свой статус одного из топ-клубов Европы, а для «Фейеноорда» настало время вернуться к борьбе в чемпионате Нидерландов.

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