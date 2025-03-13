Результативная ничья не спасла ПСВ: «Арсенал» уверенно шагнул в четвертьфинал ЛЧ

«Арсенал» без проблем закрыл вопрос выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с ПСВ (2:2) в ответном матче. После разгрома в первой игре (7:1) голландцам оставалось только попытаться уйти достойно, и они справились с этой задачей. Команда Микеля Артеты сыграла расслабленно, дала отдохнуть нескольким лидерам, но всё равно контролировала игру.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Арсенал Лондон — ПСВ 2:2 Голы: 1:0 Александр Зинченко (6'), 1:1 Иван Перишич (18'), 2:1 Деклан Райс (37'), 2:2 Коухаиб Дриош (70') Предупреждения: Исак Бабади (34'), Якуб Кивёр (42'), Деклан Райс (64'), Рахим Стерлинг (90 + 3')

Быстрый старт: Зинченко включился в атаку

Хотя у «Арсенала» было огромное преимущество по сумме двух матчей, команда не собиралась просто катать мяч. Уже на 6-й минуте Александр Зинченко открыл счёт, и сделал это красиво.

Украинец, неожиданно оказавшийся на позиции атакующего полузащитника, подхватил мяч после передачи Рахима Стерлинга и аккуратно закрутил в дальний угол — 1:0.

«Арсенал» — ПСВ x.com/Arsenal

Для Зинченко этот матч был особенным: в сезоне 2016/17 он провёл год в аренде в ПСВ, а теперь не праздновал свой первый гол в Лиге чемпионов. К тому же, его положение в «Арсенале» сейчас шаткое: этим летом клуб может его продать. Так что это был шанс напомнить о себе.

ПСВ огрызнулся: Перишич уравнял шансы

ПСВ понимал, что шансов на камбэк нет, но играть на характере никто не запрещал. Команда Петера Боса постепенно начала нагнетать, и Давиду Райе пришлось несколько раз вступать в игру. Он особенно выручил после удара Коухаиба Дриоша, но ближе к получасу игры гости всё же забили.

На 18-й минуте Гус Тиль выдал пас на Ивана Перишича, и опытный хорват, который в этом матче играл в центре атаки, спокойно пробил в дальний угол — 1:1.

«Арсенал» — ПСВ x.com/Arsenal

«Арсенал» мог сразу же вернуть себе лидерство: Майлз Льюис-Скелли после рикошета попал в штангу, а затем его сбил в штрафной Адaмо Нагало. Судья эпизод проигнорировал, и на табло осталась ничья.

Стерлинг включил режим топа, но сам не забил

Этот вечер мог стать матчем-реабилитацией для Рахима Стерлинга. Его аренда в «Арсенале» из «Челси» пока не выглядит успешной, но в этот раз он напомнил, что умеет решать.

На 37-й минуте он ярко прорвался по флангу, оставил за спиной двух защитников и идеально подал на Деклана Райса. Полузащитник без проблем вколотил мяч головой — 2:1.

«Арсенал» — ПСВ x.com/Arsenal

Казалось, что Стерлинг поймал кураж. В концовке тайма он мог забить сам: Зинченко вывел его один на один, но Рахим не смог переиграть Вальтера Бенитеса.

Гол-красавец от Дриоша и сонная концовка

После перерыва «Арсенал» продолжал атаковать, но уже без особого напряга. Бен Уайт едва не увеличил счёт, но снова потащил Бенитес. А вот ПСВ своего момента дождался.

На 76-й минуте Дриош поймал Райю на ошибке и элегантно перебросил его, забив самый красивый гол матча. Этим он окончательно снял вопрос о разгроме и показал, что гордость у голландцев на месте.

«Арсенал» — ПСВ x.com/Arsenal

В последние минуты «Арсенал» мог вырвать победу, но Стерлинг не реализовал ещё один момент, а затем и вовсе схлопотал ненужную жёлтую карточку. Теперь он пропустит первый матч четвертьфинала.

У «Арсенала» — новые вызовы, у ПСВ — заслуженный отдых

Ничья 2:2 не меняла ничего: «Арсенал» уверенно прошёл дальше, а ПСВ завершил свой путь в Лиге чемпионов. Голландцы, конечно, провалили первый матч, но хотя бы ушли красиво.

«Арсенал» — ПСВ x.com/Arsenal

Теперь у Артеты новая цель — успешное выступление в четвертьфинале. В прошлом сезоне «канониры» вылетели на этой стадии, и сейчас они явно хотят пойти дальше.

Впереди матчи плей-офф, и, кажется, команде нужно переключаться на еврокубок, потому что в АПЛ борьба за титул уже совсем призрачная.