Нелогичная победа «Ливерпуля» в Париже, «Эль Иньестазо», феномен «Спартака» и еще семь главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов

Лига чемпионов по-прежнему остается самым зрелищным турниром. Иногда оборонительная тактика становится приоритетом ради победы, но чаще всего равные по силе соперники устраивают захватывающие, непредсказуемые поединки, где исход может решиться в любой момент.

Нередко явный фаворит безжалостно разбивает андердога благодаря невероятной реализации моментов, особенно на ранних стадиях турнира.

Однако самым редким явлением в Лиге чемпионов является «ограбление». Это матчи, в которых одна команда полностью доминирует с первой до последней минуты, но в итоге терпит поражение от соперника, который практически не выходил за пределы своей половины поля.

Прямо сейчас вспомним десять главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов.

«Аякс» — «Милан» 0:1 (сезон-2003/2004)

В сезоне 2002/2003 «Милан» выиграл свой шестой кубок главного турнира Европы, и многие ожидали, что команда Карло Анчелотти снова завоюет трофей.

Андрей Шевченко globallookpress.com

Однако «россонери» набрали всего семь очков в первых четырех матчах группового этапа и вынуждены были побеждать «Аякс» в гостях в пятом туре, чтобы гарантировать выход в следующий раунд.

Несмотря на серьезный кадровый кризис из-за травм, «Аякс» оказал мощное сопротивление действующим чемпионам.

Команда Рональда Кумана с первых минут взвинтила темп и создала несколько отличных моментов, включая удар головой Найджела де Йонга с близкого расстояния, после которого мяч просвистел над перекладиной.

Но «Милан» терпеливо ждал своего шанса, и в начале второго тайма Андрей Шевченко замкнул навес, забив победный мяч.

Этот гол обеспечил «россонери» выход в плей-офф. Все усилия «Аякса» оказались напрасными.

«Мы можем винить только себя — им хватило одного момента, чтобы забить», — сказал после матча защитник «Аякса» Джон Хейтинга.

«Челси» — «Барселона» 1:1 (сезон-2008/2009)

«Барселона» по праву стала победителем Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009, но мало кто станет отрицать, что в полуфинале ей оказали серьезную помощь.

Датский арбитр Том Хеннинг Эвребе стал главным героем ответного матча на «Стэмфорд Бридж», когда четыре раза отказывался назначить пенальти в пользу «Челси» после быстрого гола Майкла Эссьена. В итоге это создало идеальные условия для шокирующего финального удара.

Михаэль Баллак атакует арбитра Тома Хеннинга Эвребе globallookpress.com

Первый удар в створ «Барса» нанесла лишь на 93-й минуте, но он оказался настоящим шедевром. Андрес Иньеста великолепно пробил внешней стороной стопы и отправил мяч в самую девятку, не оставив шансов голкиперу «Челси» Илариу.

Весь состав команды Пепа Гвардиолы взорвался от радости, поскольку этот гол вывел их в финал за счет правила выездного гола.

Сразу после финального свистка Дидье Дрогба с яростью прокричал в камеру «Это позор!» и едва не начал в драку.

Но на скамейке «Барселоны» об этом никто не думал. Болельщики сразу нарекли этот эпизод «Эль Иньестазо», а сам матч стал доказательством того, что гениальность состава Гвардиолы позволяла «Барсе» оставаться в игре даже в самые сложные моменты.

«Марсель» — «Спартак» 0:1 (сезон-2010/2011)

В первый игровой день Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011 московский «Спартак» сотворил настоящий футбольный феномен: одержал победу, не нанеся ни одного удара в створ ворот.

«Спартак» против «Марселя» в ЛЧ сезона-2010/2011 globallookpress.com

«Марсель» устроил настоящую осаду штрафной гостей, пробив по воротам 27 раз. Матьё Вальбуэна и Андре Айю ни на минуту не оставляли в покое оборону красно-белых, но ворота «Спартака» оставались неприступными.

Героем матча стал голкипер Андрей Дикань, совершивший семь спасений. В компенсированное время, когда Андре-Пьер Жиньяк угодил в штангу, удача по-прежнему была на стороне «Спартака».

Однако самый невероятный эпизод произошел на 81-й минуте — «Спартак» вырвал победу благодаря автоголу Сесара Аспиликуэты.

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Бывший капитан «Челси» с ужасом схватился за голову после того, как срезал мяч в собственные ворота, оставив Стива Манданда не у дел.

Французский гранд жестоко поплатился за свою расточительность. «Это худший сценарий. Мы играли в русскую рулетку — и проиграли», — с горечью признал главный тренер «Марселя» Дидье Дешам.

«Интер» — «Трабзонспор» 0:1 (сезон-2011/2012)

«Интер» знал, как переворачивать игру и шокировать соперников, достаточно вспомнить его триумфальный путь в Лиге чемпионов в сезоне-2009/2010.

Однако два года спустя миланский клуб сам оказался жертвой сенсации в первом туре группового этапа, проиграв на своем поле «Трабзонспору».

«Трабзонспор» globallookpress.com

Матч прошел по ожидаемому сценарию: Джампаоло Паццини, Мауро Сарате и Уэсли Снейдер раз за разом упускали моменты, осаждая штрафную гостей. Но несмотря на тотальное доминирование, «Интер» так и не смог пробить турецкую оборону.

Настоящее чудо случилось в последние 15 минут, когда «Трабзонспор» шокировал трибуны «Сан-Сиро». После розыгрыша углового защитники «Интера» не смогли вынести мяч, и Ондржей Челустка хладнокровно поразил итальянские ворота.

Оставшееся время гости провели в глухой обороне, сумев выстоять и одержать историческую победу.

Итальянская пресса обрушилась с критикой на «Интер», но лучше всех по этому поводу высказался главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш: «Недостаточно просто иметь таких игроков, как Камбьяссо, Паццини и Снейдер — на поле может случиться что угодно».

«Челси» — «Барселона» 1:0 (сезон-2011/2012)

Команду «Челси» образца сезона-2011/2012 нередко называют худшим победителем в истории Лиги чемпионов. Однако у этой команды никогда не было проблем с мотивацией и желанием бороться: Роберто Ди Маттео, назначенный временным тренером после увольнения Андре Виллаш-Боаша в марте, сумел сплотить игроков и вернуть им уверенность в своих силах.

«Челси» против Лионеля Месси globallookpress.com

Под его руководством «Челси» эффектно прошел «Наполи» и «Бенфику», но в полуфинале их ждала «Барселона» во главе с Лионелем Месси. Многие были уверены, что каталонцы спокойно обыграют «синих».

Разница в классе команд стала очевидной уже в первом матче на «Стэмфорд Бридж»: «Барса» контролировала 72% владения мячом и нанесла 24 удара по воротам, в то время как «Челси» — лишь четыре.

Однако, несмотря на почти тотальное доминирование соперника, «Челси» выстоял и сумел сохранить интригу перед ответным матчем.

«Челси» обыграл «Барсу» на своем поле со счетом 1:0. Победный гол в конце первого тайма забил Дидье Дрогба, замкнувший прострел Рамиреса. Это была стремительная контратака, которая началась с отбора мяча у Месси.

В ответной встрече удача снова была на стороне команды Ди Маттео: даже оставшись вдесятером после удаления Джона Терри, «Челси» сумел удержать ничью 2:2 и пробился в финал.

Но именно та героическая победа на «Бридже» дала игрокам веру в то, что они способны победить каталонцев.

«Лилль» — «Бавария» 0:1 (сезон-2012/2013)

Команда Юппа Хайнкеса, оформившая знаменитый требл, выглядела почти безупречно в плей-офф Лиги чемпионов: Рекордмайстер уверенно прошел «Арсенал», «Ювентус» и «Барселона», после чего выиграл в финале у дортмундской «Боруссии».

Франк Рибери globallookpress.com

Однако на старте турнира «Бавария» допускала осечки — поражение 1:3 от скромного БАТЭ поставило немцев в непростое положение перед выездным матчем против «Лилля» на «Стад Пьер-Моруа».

Начало встречи сложилось удачно для гостей — Томас Мюллер уверенно реализовал пенальти. Однако, вопреки ожиданиям, «Бавария» не смогла разгромить французов.

Напротив, «Лилль» перехватил инициативу, создали несколько опасных моментов и заставил «Баварию» прижаться к своим воротам.

Во втором тайме французы продолжили атаковать, и в концовке встречи Райан Мендеш получил великолепный шанс сравнять счет. Защитники «Баварии» самоотверженно бросились под удар и не позволили мячу оказаться в воротах.

Немецкий гранд удержал победу, но Хайнкес остался недоволен, назвав свою команду «посредственной» и похвалив соперника за смелость. Этот жесткий разбор полетов оказался тем самым щелчком, который разбудил «Баварию» и запустил ее триумфальный путь к титулу.

«Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд 1:0 (сезон-2016/2017)

В сезоне-2016/2017 дортмундская «Боруссия» стала самой результативной командой группового этапа Лиги чемпионов, но в первом матче 1/8 финала против «Бенфики» на «Эштадиу да Луш» им так и не удалось пробить вратаря хозяев Эдерсона. Бразильский голкипер, который впоследствии выиграл этот турнир с «Манчестер Сити», совершил несколько ключевых сейвов, включая отраженный пенальти от Пьера-Эмерика Обамеянга.

Костас Митроглу globallookpress.com

Габонский нападающий также упустил возможность, выйдя один на один с Эдерсоном, когда «Боруссия» раз за разом вскрывала оборону «Бенфики».

Вопреки ходу игры, Костас Митроглу вывел «Бенфику» вперед на 48-й минуте, забив единственным ударом в створ после суматохи в штрафной. В оставшееся время команда Томаса Тухеля так и не смогла отыграться.

Разумеется, большая часть критики обрушилась на Обамеянга, и Тухель не стал его защищать: «Обамеянг не был полностью готов после Кубка африканских наций, и его язык тела не внушал уверенности после нереализованного пенальти».

Однако во втором матче Обамеянг реабилитировался, оформив хет-трик, благодаря которому «Боруссия» одержала разгромную победу со счетом 4:0 и спокойно вышла в следующую стадию турнира.

«Аякс» — «Бенфика» 0:1 (сезон-2021/2022)

В сезоне 2021/2022 «Аякс» и «Бенфика» выдали яркий первый матч в 1/8 финала, завершившийся со счетом 2:2. Во втором матче в Амстердаме «Аякс» доминировал, контролируя мяч и нанеся 16 ударов по воротам (в четыре раза больше, чем «Бенфика»).

«Бенфика» globallookpress.com

Антони попал в перекладину и был близок к голу после мощного удара головой. Казалось, что «Бенфика» с трудом сдерживает натиск. Однако на 76-й минуте, получив редкий штрафной на фланге, Алехандро Гримальдо навесил в штрафную, а Дарвин Нуньес переиграл вратаря «Аякса» Андре Онана.

«Бенфика» одержала победу 1:0 благодаря единственному удару в створ ворот, воспользовавшись ошибкой Онана. Капитан «Аякса» Душан Тадич не скрывал своего разочарования после матча: «Мы играли лучше соперника. "Бенфика" ничего не создала, кроме одного штрафного. Мы хотели доминировать и доминировали, но в итоге допустили одну ошибку и проиграли. Просто невероятно».

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид 0:1 (сезон-2021/2022)

Большинство из 16 побед «Реала» в Лиге чемпионов были полностью заслуженными. Но их победа над «Ливерпулем» в решающем матче в 2022 году стала настоящим «ограблением».

Команда Карло Анчелотти нанесла всего три удара против 23 у «Ливерпуля», при этом только один из них пришелся в створ, но именно он привел к победному голу Винисиуса на 59-й минуте.

Винисиус globallookpress.com

В этом эпизоде тоже не обошлось без удачи: навес Федерико Вальверде на Винисиуса подозрительно напоминал неточный удар, который, как ни странно, нашел бразильца, которому оставалось не промазать с нескольких метров.

Между тем, «Ливерпуль» выиграл бы трофей, если бы проявил хоть какую-то беспощадность в последней трети поля. Садио Мане и Мохамед Салах упустили лучшие моменты «красных», в то время как вратарь «Реала» Тибо Куртуа постоянно исправлял ошибки обороны «Реала».

Это была несправедливая победа «Мадрида». С другой стороны, «Реал» снова оказался более хладнокровным в решающий момент.

«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» 0:1 (сезон-2024/2025)

«Футбол иногда бывает несправедливым», — сказал Луис Энрике после обидного поражения от «Ливерпуля».

Испанец также заявил, что «Пари Сен-Жермен» «заметно превосходил» своего соперника в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и с этим вряд ли станут спорить даже самые ярые фанаты «Ливерпуля».

Алиссон globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» нанес 27 ударов, но так и не смог забить хотя бы один мяч. Это один из рекордных случаев в истории ЛЧ, когда команда ни разу не забила после такого количества ударов.

Главной проблемой для обороны «Ливерпуля» стали Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, которых смог остановить только Алиссон. Бразильский вратарь, совершивший девять сэйвов, спас «Ливерпуль» от разгрома.

Даже ничья 0:0 стала бы разочарованием для парижанам, учитывая их доминирование. Но в итоге команда Луиса Энрике проиграла: незадолго до финального свистка Харви Эллиот классно пробил в дальний угол после передачи от Дарвина Нуньеса.

Это был единственный удар «Ливерпуля» в створ ворот, благодаря которому они совершили ограбление века. Это признал даже Арне Слот: «Сегодня нам повезло, это ясно всем. ПСЖ был гораздо лучше».