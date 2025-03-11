«Барса» добила «Бенфику»: яркий перфоманс Ямаля и дубль Рафиньи вывели каталонцев в четвертьфинал ЛЧ

«Барселона» на своем поле обыграла «Бенфику» со счеом 3:1 и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов. В составе «Барселоны» дубль оформил Рафинья, еще мяч забил Ламин Ямаль. У «Бенфики» отличился Николас Отаменди.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Барселона — Бенфика 3:1 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (11'), 1:1 Николас Отаменди (13'), 2:1 Ламин Ямал (27'), 3:1 Рафаэл Диас (42') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес (Эрик Гарсия, 87'), Алекс Бальде, Френки де Йонг (Марк Касадо, 81'), Даниэль Ольмо (Гави, 70'), Педри, Ламин Ямал (Фермин Лопес, 81'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 70') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Joao Rego, 84'), Андреас Шельдеруп (Зеки Мохамед Амдуни, 56'), Керем Актюркоглу (Ренату Саншеш, 56'), Оркун Кёкчю (Андреа Белотти, 70'), Флорентину Луиш (Леандро Баррейро Мартинс, 70'), Фредрик Аурснес, Вангелис Павлидис Предупреждение: Антониу Силва (48')

«Барселона» вышла на поле с серьезным настроем — только на выходных матч против «Осасуны» в чемпионате был отменен из-за внезапной смерти командного врача. Несмотря на это, каталонцы не выглядели растерянными и уже с первых минут хозяева взяли мяч под контроль и быстро открыли счет.

На 11-й минуте блеснул Ламин Ямаль — 17-летний вингер сместился с правого фланга, элегантно прокинул мяч между двух защитников и выдал филигранную передачу на дальнюю штангу.

Рафинья был точен, замкнув этот пас в касание. Это уже 16-й голевой вклад бразильца в текущем сезоне ЛЧ, что делает его одним из самых продуктивных игроков турнира.

Но праздновать долго «Барса» не смогла. Уже через две минуты «Бенфика» сравняла счет. Опытный Николас Отаменди выиграл верховую борьбу после подачи углового и мощным ударом головой отправил мяч в сетку. Этот гол сделал аргентинца третьим самым возрастным автором гола в истории плей-офф ЛЧ.

Каталонцы не растерялись и продолжили оказывать давление. Роберт Левандовский проверил бдительность вратаря гостей, а затем Ямаль едва не ассистировал второй раз — его прострел прошел вдоль линии ворот, но Рафинья не успел замкнуть.

Момент Ямаля, который войдет в историю

На 27-й минуте случился ключевой эпизод матча. Ямаль, находясь в 20 метрах от ворот, сместился к центру и пробил в дальний угол. Мяч изящно закрутился и влетел в сетку, не оставив шансов вратарю.

Этот гол не только вновь вывел «Барсу» вперед, но и сделал Ямаля самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забивавшим и ассистировавшим в одном матче плей-офф (17 лет и 241 день). А в самом голе было чёткое эхо мяча юного испанца в ворота Англии на Евро.

Под занавес тайма каталонцы добили соперника. Бальде совершил отличный проход по левому флангу, вырезал передачу в штрафную, где Рафинья принял мяч, развернулся и вторым касанием отправил его в дальний угол.

Этот гол долго не подтверждали — арбитр зафиксировал фол Отаменди на линии штрафной, но после проверки VAR карточка была отменена, а гол засчитан.

Комфортная концовка и шанс Де Йонга

После перерыва «Барселона» контролировала игру и могла увеличить счет. Самый реальный момент упустил Френки де Йонг — после отличной комбинации он оказался перед пустыми воротами, но каким-то образом пробил мимо.

«Бенфика» старалась не сдаваться. Зеки Амдуни был близок к тому, чтобы вернуть интригу, но его удар головой с близкой дистанции заблокировал Жюль Кунде.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Однако на большее португальцев не хватило — оборона «Барсы» действовала надежно, а ближе к финальному свистку Ханси Флик дал отдохнуть ключевым игрокам перед важным матчем с «Атлетико».

Что дальше?

«Барселона» выходит в четвертьфинал и сыграет с победителем пары «Боруссия Д» — «Лилль». Каталонцы остаются единственной командой в Европе, не проигравшей в 2025 году (14 побед, 3 ничьи).

«Бенфика» покидает ЛЧ, продлив неудачную серию против испанских клубов — за последние 25 матчей против представителей Ла Лиги у португальцев лишь три победы.

Главная звезда матча — Ламин Ямаль. В свои 17 лет он не просто демонстрирует выдающуюся статистику, но и решает в важнейших играх. С таким уровнем игры разговоры о его будущих «Золотых мячах» уже не кажутся преждевременными.