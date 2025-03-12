«Бавария» снова разобралась с «Байером» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

«Бавария» уверенно оформила выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв «Байер» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала. Команда Венсана Компани подошла к игре с комфортным преимуществом после домашней победы 3:0 и вновь показала свое превосходство, выиграв противостояние с общим счетом 5:0.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Байер — Бавария 0:2 Голы: 0:1 Гарри Кейн (52'), 0:2 Альфонсо Дэвис (71') Предупреждения: Конрад Лаймер (8'), Кингсли Коман (10'), Марио Эрмосо (31'), Xabi Alonso (47'), Гранит Джака (52'), Патрик Шик (70'), Гарри Кейн (82'), Эмилиано Буэндия (87')

«Байер» начал активно, но «Бавария» контролировала игру

С первых минут «Байер» пытался взять инициативу в свои руки. Команда Хаби Алонсо знала, что ей необходимо атаковать, чтобы хотя бы попробовать вернуть интригу в противостояние. Однако «Бавария» быстро дала понять, что не собирается играть на удержание счета.

На 5-й минуте Джамал Мусиала красиво разобрался на фланге и прострелил в штрафную, где Гарри Кейн едва не переправил мяч в сетку. Джонатан Та успел помешать форварду, а Лукаш Градецкий сумел отбить мяч с ленточки.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

А уже на 16-й минуте Майкл Олисе пробил из-за пределов штрафной — мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

К середине тайма «Байер» слегка пришёл в себя и создал классный момент. На 37-й минуте Гранит Джака навесил в штрафную, Патрик Шик выиграл борьбу в воздухе, но пробил чуть мимо ворот. Перед самым перерывом чех вновь пробил головой, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0, и «Байер» так и не сумел создать по-настоящему опасные моменты.

Кейн забил 10-й гол в ЛЧ и окончательно убил интригу

Второй тайм начался с нервозности: уже на 47-й минуте главный тренер «Байера» Хаби Алонсо получил желтую карточку за споры с арбитром.

А вскоре «Бавария» забила первый гол. На 52-й минуте Йозуа Киммих подал штрафной, Патрик Шик неудачно попытался выбить мяч, отправив его прямо на ногу Кейну. Английский форвард спокойно переправил мяч в ворота с нескольких метров.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

Этот гол стал для него 10-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — ни один другой английский игрок не забивал столько за один сезон в истории турнира.

После пропущенного гола «Байер» еще сильнее раскрылся, оставляя свободные зоны для контратак «Баварии». Уже через несколько минут Кингсли Коман мог удваивать счет, но Градецкий спас свою команду.

Дэвис довел дело до разгрома

На 71-й минуте «Бавария» окончательно добила «Байер». Гарри Кейн нашел передачей Альфонсо Дэвиса, который в подкате переправил мяч в ворота.

И даже после этого у мюнхенцев были еще моменты. На 80-й минуте Джамал Мусиала угодил в перекладину после передачи Сержа Гнабри.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

В концовке матча «Бавария» спокойно довела игру до победы, оформив 35-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в своей истории.

Теперь команда Венсана Компани встретится с «Интером», который по сумме двух матчей обыграл «Фейеноорд». Первая игра состоится 8 апреля, ответная — через неделю.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Байера» это поражение стало третьим подряд во всех турнирах — впервые с августа 2022 года.