Алексей Андронов в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, назвал проблемы «Баварии» и «Реала», а также рассказал, какую команду хотел бы видеть в решающем поединке за трофей.

«Игра "Арсенала" против "Реала" — главное впечатление от турнира»

— Как вам ответные матчи Лиги чемпионов? Может быть какой-то результат, исход вас удивил?

— Не то чтобы сильно удивил. Но, наверное, главная неожиданность это «Арсенал». Никто точно не ожидал, что «канониры» два раза сумеют обыграть «Реал». Очень такая мощная выразительная игра в первой встрече с их стороны — пока главное впечатление от турнира. У «Арсенала» большая проблема с линией нападения, и по сути на позиции форварда играет непрофильный футболист — Мерино. Его выдвинули на эту позицию. Но он играет здорово и приносит результат команде.

«Арсенал» — это самый яркий проект с точки зрения развития и не относится к привычным видимым командам, как «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», которые доходят до высоких раундов Лиги чемпионов. Из более-менее новых лиц лондонская команда — самый яркий проект.

— Увидели ли вы какие-то изменения в «Реале» в ответном матче?

— Мне кажется, «Реал» дошёл до той стадии: сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет. Мы видели, сколько раз «сливочные» выходили из самых невозможных и трудных положений. Но после 0:3, конечно, было тяжело во что-либо там поверить. Главное — сейчас игра «Реала» не настолько свежая с точки зрения ориентированности на результат. Поэтому весь вопрос до матча состоял в том, как вообще «Арсенал» будет играть выездную встречу. Лондонцы образцово играли, как раз так и можно победить «Реал».

Конечно, если бы мадридцы забили два мяча довольно быстро… Но таких возможностей у них не было. Например, «Боруссия» показала, что в какой-то момент можно заставить даже и «Барселону» нервничать. И, думаю, если бы не этот автогол, концовка получилось бы другой — более драматичной.

«Барселоне будет очень сложно в противостоянии с Интером»

— У «Боруссии» был серьёзный шанс выйти в полуфинал.

— «Боруссии» было сложно на что-то рассчитывать в противостоянии после первой игры. Дортмундцы — молодцы, что сыграли для своего зрителя. После такого разгрома как в первом матче очень важно приподняться и самих себя уверить в том, что мы не настолько плохи. Как это получилось в гостевой встрече. Думаю, с этой задачей «Боруссия» справилась. Но то, что дортмундская команда пропустит гол и даже может сама себе его организовать — в этом сомнений особо не было, потому что оборона — слабая линия у «Боруссии». И в чемпионате портит всё регулярно, и в Лиге чемпионов тоже.

— У «Барселоны» первое поражение в этом году, от «Боруссии». С чем это связано? «Барселона» смотрится сейчас как машина, которая может крушить всех и вся.

— Я бы так не сказал. У «Барселоны» всё-таки довольно молодая команда. И многие из футболистов в таких условиях, как в Дортмунде, может быть никогда и не играли. Ну и, конечно, после 4:0 определённая расслабленность присутствует. Думаю, что всё закономерно. Другой вопрос, что «Интер» для «Барселоны» будет более сложным оппонентом, потому что итальянская команда лучше скроенная команда по сравнению с «Боруссией». Дортмундцы во втором матче показали, что схема с тремя центральными защитниками против каталонцев лучше работает. А для «Интера» такая схема абсолютно естественная, эта команда постоянно так играет. Предполагаю, что очень сложно будет «Барселоне» в полуфинале.

«Барселона» — «Боруссия» globallookpress.com

— Ещё в одной игре «Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» — 3:2.

— Это как раз тот случай, когда, видимо, решено было попробовать сыграть на встречных курсах. Но силёнок, как мы выясняли, английской команде не хватило. В этом её отличие от «Арсенала». Хотя я бы пока не стал сравнивать «ПСЖ» с «Реалом». Не столько всего всё-таки добился парижский клуб. Но мне кажется, что «Астон Вилле» стоило выбрать какую-то другую стратегию на противостояние с французским клубом, тогда у них было бы больше шансов в этом противостоянии.

«У Баварии самая слабая обороны из команд четвертьфиналов»

— В другом матче «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и вышел в полуфинал.

— У «Баварии» очень плохая оборона и в принципе я ожидал, что какой-то фокус их футболисты выкинут и привезут гол. Тем более что сейчас нет основного вратаря. Стоит в воротах мальчик, который до этого играл только во второй Бундеслиге. А тут — Лига чемпионов, поэтому эта проблема рисовалась, выглядела очевидной и до начала противостояния. Но, честно говоря, после того, как «Бавария» повела в счёте, думал, что мюнхенцы немного успокоят игру на 10-15 минут. И понадёжнее постараются сыграть. Счёт 1:0 уже выводил команду в овертайм. Но два этих так называемых защитника…. Считаю, что из всех тех команд, которые играли в четвертьфинале, возможно, самая слабая оборона именно у «Баварии».

— Как вам игра Мюллера, с которым отказались продлевать контракт?

— У Мюллера был свой момент во втором матче, который он не использовал, не попав в ворота из выгодной позиции. А так он нормально играл. Но у «Баварии» есть ещё проблемы с травмами футболистов. Прежде всего, Мусиалы. И то, в каком состоянии находятся фланговые футболисты команды, в том числе Зане….Не очень так удачно получилось. Видимо, чуть раньше «Бавария» прошла свой пик формы, когда мюнхенцы играли с «Байером». «Боруссию» и «Интер» не смогли обыграть, вылетели из турнира.

Думаю, что «Баварии» нужно в первую очередь решать вопрос с защитой. Ну и с Нойером в принципе тоже, потому что впереди ещё много игр. А вот этот беспорядок в обороне у «Баварии» же не первый год. И люди меняются. Не понимаю, зачем было «Баварии» брать корейского защитника. Было совершенно ясно, что ни к ему хорошему это не приведёт.

«Для меня лично это лучший ПСЖ за все годы»

— К персоналиям. Удивлены ли вы штрафными Деклана Райса в первом матче?

— Я, как и все, конечно был удивлён. Не ожидал, что у него такое прям оружие есть в наличии.

— Хагривз сказал, что штрафные Райса напомнили ему Бекхэма.

— Не хочу проводить какие-то аналогии, потому что много чего можно вспомнить. Но это красиво, классно. Голы со штрафных всегда украшают процесс.

— Может быть кто-то из футболистов вас удивил в четвертьфиналах?

— Сложно тут кого-то одного выделить. Но, конечно, выделяется Серу Гирасси на протяжении всей Лиги чемпионов. Он забил и «Барселоне» в том числе — это довольно круто. Дортмунд наконец-то попал с нападающим, потому что были долгие и разные попытки найти себе форварда. Неудачный трансфера Аллера, попытка Антони Модесту вывести на другой уровень. Сейчас мы видим, что Гирасси — один из новых топовых европейских нападающих. Того же Левандовского, Кейна сколько лет мы знаем, а для широкой публики Гирасси новая фигура.

Серу Гирасси globallookpress.com

— А кто лучший игрок этого тура Лиги чемпионов?

— Наверное, стоит признавать именно Гирасси, всё-таки хет-трик сделал. Но я бы не стал кого-то выделять. Футбол — командная игра. Считаю, что мы получили в полуфиналах клубы, которые именно как команды, круты и интересны. Для меня лично это лучший «ПСЖ» за все годы, наиболее интересный с точки зрения игры. Но не думаю, что в четвёрке полуфиналистов есть какой-то фаворит на победу в Лиге чемпионов. Каждая команда понимает, что у неё есть шанс, и всё будет зависеть от подготовки и того уровня, который будет в день игры.

— К ещё одной персоналии. Есть эксперты, которые до этого говорили, что переход Хвичи Кварцхелии в «ПСЖ» — ошибка.

— А в чём ошибка? Хвича перешёл в команду, с которой он может выиграть Лигу чемпионов. С «Наполи» это невозможно сделать. Это примерно то же самое, как считать, что «Боруссия» может выиграть Лигу чемпионов, несмотря на её присутствие в финале в прошлом. Это, конечно, может произойти, но это будет оглушительная сенсация. У «ПСЖ» гораздо больше шансов. Тренер достаточно быстро разобрался в возможностях Хвичи, он очень хорошо играет. Его гол вообще, наверное, стал переломным в этом противостоянии.

Абсолютно логичный его переход в «ПСЖ». «Наполи» — это не история про лидерство на долгую. То же самое можно сказать о «Байере». Понятно, что эти команды могут быть где-то всё время наверху. Но каждый год титулы брать не будут.

— Какого финала Лиги чемпионов вы бы хотели?

— У меня большую симпатию вызывает работа Артеты. Плюс мы давно не видели «Арсенала» в финале ЛЧ, поэтому было бы интересно видеть «канониров» в решающем поединке.