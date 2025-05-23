Дмитрий Черышев: Финал Лиги Европы для «Тоттенхэма» выиграл вратарь Викарио

Бывший тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (1:0), назвал игроков «Реала», которые не соответствуют уровню команды, а также высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«"Тоттенхэм" использовал свой единственный полумомент»

— В чём «Тоттенхэм» оказался сильнее «МЮ»? Почему именно шпоры смогли победить?

— Играй красиво и хорошо, а побеждают оборонительные функции. Мне понравилось, на какой высоте сыграл вратарь лондонцев Гульельмо Викарио, как он выручил во многих моментах. Футболисты старались выполнить эту задачу, не дать сопернику создать ни одного момента. Хотя «Манчестер Юнайтед» в итоге их создал. В итоге же нелепый гол привёл к победе «Тоттенхэма». Это такой фарт. Мяч пролетел двух игроков «МЮ», попадает в руку своего игрока, а он в итоге забивает гол в свои ворота.

— Судьба вознаградила «Тоттенхэм», взяли второй трофей в XXI веке.

— Наверное, знаете как — у «Манчестера» отобрали то, что в 1999 году команда забрала у «Баварии», с голами в добавленное время.

— «Тоттенхэм» подходил к финалу без Джеймса Мэддисона, Деяна Кулушевски, Лукаса Бергвалля и ряда других игроков. При этом и Сон Хын Мин только восстановился после травмы. Почему у «Тоттенхэма» получилось с этим справиться?

— Когда ты теряешь высококлассных игроков, ты начинаешь выдумывать, как их заменить. Но когда у тебя есть хорошая скамейка, то намного проще. А «Тоттенхэм» как раз ей и обладает, что мы и увидели в этом матче. Мне больше всего понравилось, что какой бы игрок не выходил на замену в составе лондонцев, то вся команда всё равно в финале Лиге Европы играла одинаково. Вообще ничего не менялось. Это говорит о рабочей игровой дисциплине, прямо строгости. Но ещё раз, повторюсь, матч с «МЮ» выиграл вратарь Викарио.

— Был хороший момент у Люка Шоу на последних минутах, например.

— Да, эпизод с игрой головой. Но вспомните момент на 69-й минуте, там тоже должны были забивать, стопроцентный гол должен был быть. В этом эпизоде из пустых ворот защитник выбил мяч. (Хёйлунн головой пробивал по пустым воротам, но ван де Вен на ленточке спас «Тоттенхэм» — прим. ред.)

— Как показалось, в этом матче «Манчестер Юнайтед» провалился в позиционных атаках.

— Я сразу скажу, что нет. Финал не состоит из двух матчей, нужно уметь играть в такой стадии. Играть решающие поединки в таких соревнованиях всегда очень сложно, нужно уметь выбрать правильную тактику. И здесь не важно, красивую ты игру покажешь или нет. Главное — должен постараться сыграть на ноль, с чем «Тоттенхэм» и поздравляю. Лондонцы использовали единственный полумомент в матче. Финалы в таких турнирах не надо играть красиво.

«МЮ» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

— Есть то, в чём, на ваш взгляд, ошибся Аморим?

— Нет, ни в чём ошибся. «Манчестер» создал свои моменты, сыграл на высоте вратарь. «МЮ» должен был забивать, в том числе на последних минутах головой. В том моменте на противоходе вратарь в прыжке развернулся, сыграл, потащил этот злополучный мяч. А потом не разобравшись через себя пробил Каземиро.

«Игра "Тоттенхэма" деградировала»

— Постекоглу выпустил в составе самое оборонительное трио в лице Ив Биссума, Родриго Бентанкура, Папы Сарры. Все давали огромный объём работы.

— Повторюсь, надо уметь правильно угадать состав. Есть матчи в чемпионате, ты там можешь заменить футболиста. А тут единственный финальная игра, где ты не имеешь право не угадать состав. Обе команды сыграли на высоте, просто каждая выполняла свою работу. «Манчестер Юнайтед» хотел выиграть красиво, эта команда создала много моментов и должна была выигрывать. А «шпоры» вышли как на последний матч, тупо защищали свои ворота, отдали инициативу, лишь бы только не проиграть — в таком случае ты обычно и проигрываешь. А у «Тоттенхэма» наоборот получилось победить. Из этой финальной игры лондонцы выжали максимум благодаря командным действиям и вратарю. В сборную мира, конечно, сегодня можно взять Викарио.

— Как вам в целом качество игры в финале?

— Как всегда в плане ошибок. За ними очень сильно наблюдать. «Тоттенхэм» очень редко выходил из обороны в атаку, но, когда их футболисты перебегали на чужую половину поля, мне понравилось, что игроки «Манчестер Юнайтед» старался накрывать соперников. А второе — как они быстро возвращались в линию обороны. У «Тоттенхэма» же практически ничего не было, отсутствовали конкретные моменты, кроме гола. При том злополучном мяче в ворота «МЮ» игроки лондонцев довели дело до подачи. У «шпор» же была простота в игровых действиях. Ни один их футболист не будет передерживать мяч, не будет обыгрывать лишний раз. Мы видели, что «Тоттенхэм» всё время обороняется. Мы бы даже до перерыва могли бы сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен победить. А тут — бам, и счёт 1:0 в пользу лондонцев.

«МЮ» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

— В финале прослеживалось тотальное упрощение игры (отказ от коротких розыгрышей и т.д). С чем это было связано?

— С финалом. «Тоттенхэм» решил сыграть строго. «МЮ» нанёс по воротам соперника 14 ударов. Скажите, если не считать три эпизода, о которых говорили, сколько ещё самых опасных моментов создал «Манчестер»?

— Примерно пять.

— «МЮ» создал же их, «Тоттенхэм» просто выстоял, поэтому я и сказал, что их вратаря надо взять в сборную мира после такой игры.

— Что не длинная передача у вратаря, то точная.

— Потому что «Тоттенхэм» заставил футболистов МЮ играть в такой футбол, особенно в конце, в ту игру, которую лондонцы хотят. Знаете, чем сильна «Барселона»? Эта команда с 1-й по 95-ю минуту играет в свой в футбол. У неё все игроки невысокого роста, они действуют только за счёт того, что играют внизу, и обыгрывают любую команду. А «Тоттенхэм» заставил соперника действовать в финале за счёт длинных передач. Тем не менее «МЮ» удавалось создавать моменты, чтобы забить.

— Правда, в конце матча футболисты «МЮ» стали сваливаться на сплошные подачи.

— «Тоттенхэм» заставил их так играть, команда Аморима стала торопиться. Это нормальное явление в футболе. У них последние минуты, тут уже полностью идёт навал. Уже такой футбол превращается в антифутбол, чисто английский футбол 80-х годов. Главное, отыграться, забить.

— Увидели ли вы прогресс в игре «Тоттенхэма» в течение всего сезона и Лиги Европы, в частности?

— Если сравнивать с игрой, которую лондонцы продемонстрировали до этого, то она деградировала. Какая она была при Почеттино, раньше и сейчас — совершенно были другие команды, другой подбор футболистов. В финале ЛЕ, как и говорил, игроки «Тоттенхэма» дисциплинированно выполняли свою работу. Мне та команда нравилась больше, чем нынешняя. А «Манчестер» в финале мне понравился, команда имеет свой стиль, какую-то игру, создаёт много моментов. Но финал — не для красоты. Возьмите и задайте вопрос болельщику «Тоттенхэма» по игре. Знаете, что он вам скажет: «Мы чемпионы!».

«Тоттенхэм» globallookpress.com

— То, что в финале играли 16-я и 17-я команды Англии, это говорит о низком уровне турнира?

— Это сказано вульгарно, некрасиво, потому что мы говорим о двух великих клубах. Да, они находятся не в лучшей форме. Но имена то о чём-то говорят. Мы вот говорим, что в финале играют 16-е и 17-е команды лиги. Что же туда не вышли другие команды? Это говорит не только об уровне, а умении подготовиться, подойти к такому серьёзному соревнованию. Это тоже очень важно и говорит, что у команды есть стержень, уровень. «МЮ» и «Тоттенхэм» показали свой уровень и дошли до финала. Не согласен, что Лига Европы — низкий уровень турнира.

Вот мы всегда говорим, что команда из Второй лиги обыграла практически все команды Премьер-лиги. А что же эти команды из высшего дивизиона не смогли обыграть соперников? Чего не хватило? Расхлябанность, вульгарность в игровых действиях? Профукать все голевые моменты, которые у тебя были, а твой соперник строго сыграл, выполнил задачу и прошёл в следующую стадию. Это уровень тренера и желания игроков пройти дальше. А другие футболисты расхлябанно подошли к выполнению своих обязанностей. Говорите, сколько влезет, что «Тоттенхэм» и «МЮ» находятся внизу турнирной таблицы, но эти команды играли в финале Лиги Европы.

«Себальос и Васкес уровню мадридского "Реала" не соответствуют»

— Есть ли у «Тоттенхэма» перспектива с Постекоглу в чемпионате и Лиги чемпионов следующего сезона?

— Если лондонцы будут играть в такой же футбол, то, мне кажется, не видать им… Хотя всё равно работа проделана. Может быть это трофей добавит эмоций клубу, команде, футболистам. И на следующий сезон, возможно, что-то и покажут. «Тоттенхэм» это команда с именем, которая всегда находится вверху турнирной таблицы, поэтому с моей стороны будет неправильно говорить, что у неё ничего не получится.

— А по «МЮ» телекомментатор Михаил Моссоковский после финала написал: «Скажу сейчас крамолу. Болельщики Юнайтед никогда с этим не согласятся. Но это поражение в Бильбао — это лучшее, что могло сегодня случиться с Манчестером». Можно ли сказать, что поражение МЮ в финале — это во многом их победа с точки зрения перспективы?

— Может быть. Вот «Барселона» вылетела, сосредоточилась на своём и сейчас громит абсолютно всех. «Реал» играл на два-три фронта. Плюс у мадридцев всё равно футболисты не того уровня, которых мы всегда хотим видеть в «галактикос». Да, у них есть игроки высочайшего уровня. Но у мадридцев сейчас всё равно не так команда, чтобы говорить… Можно выделить футболистов, которые не соответствуют уровню «Реала». Например, Себальос, Васкес. Это игроки не высочайшего уровня. А Аморим сейчас может сосредоточиться именно на том, чтобы построить свою команду, поставить игру, чтобы в дальнейшем в лиге добиваться высоких результатов.

— Хаби Алонсо возглавит «Реал». Как вам этот выбор «Реала»?

— Он хорошо поработал сначала в Бильбао у себя в Академии. После этого отлично, что ему доверили в немецком чемпионате такой серьёзный клуб, как «Байер». Он здорово показал себя. Но и тот факт, что «Реал» доверил это место бывшему своему футболисту с очень короткой тренерской карьерой, говорит о многом. Это говорит о том, что в мадридской команде грядут перестроения. Думаю, что история с Анчелотти в «Реале» уже зашла в тупик. До этого у него был хороший подбор футболистов, он правильно выполнял работу. Но его ошибка или клуба состоит в том, что у «сливочных» должен быть более звёздный подбор игроков, чем находится сейчас. А Хаби Алонсо всё-таки бывший футболист команды, который знает клуб изнутри, знает, какие игроки должны находится в такой команде, и какой футбол должна показывать команда.

Доверие к Хаби Алонсо как к главному тренеру — огромный плюс. Но тут можно вспомнить, как из второй команды в первой оказался Солари. А потом моментально пропал. Скажу ещё следующее, что тренируют команды второго уровня очень много специалистов, но, чтобы тренировать звёзд — таких специалистов очень мало. Я встречался с теми, которые великолепно работают с командами чуть пониже уровня, организовывают процесс, создают дисциплину, а со звёздами — у них никак не получается. Это очень сложно.

— Возвращаясь к Амориму, который работает в МЮ с ноября 2024 года. На ваш взгляд, это правильный тренер для «Манчестер Юнайтед»?

— Первое — у «МЮ» есть игра. Чего не хватило в финале Лиги Европы — забитого гола. Считаю, что Аморим находится на правильном пути. Если он сделает мельчайшие изменения, которые ему нужны…..Команда показывала хороший комбинационный футбол, с определённой агрессией, где футболисты вбегают, забегают, создают моменты у ворот соперника. Всё будет у Аморима хорошо. Такое ощущение, что он способен вернуть МЮ снова на победные рельсы.

— По «Тоттенхэму». Эта победа перечеркивает неудачный сезон «шпор» в чемпионате?

— В Англии очень много всяких турниров. В Испании — Лига Европы или Лига чемпионов, национальное первенство и Кубок Короля, а в Англии больше направлений (Кубок лиги, Кубок Англии и АПЛ — прим.ред.). То, что «Тоттенхэм» выиграл сейчас трофей, у лондонцев всё равно продолжаются другие соревновательные процессы. «Шпоры» находятся в моменте становления. После пертурбации, которая произошла примерно за полтора года, эта команда никак не может выйти на свой уровень. Считаю, что «Тоттенхэм» пока не тот, каким был раньше.

Люк Шоу globallookpress.com

— Могут ли в нынешнем составе «Тоттенхэм» и МЮ бороться за чемпионство?

— У «МЮ» и «Тоттенхэма» появился стимул, у «Манчестера» он есть в том плане, что команда сыграла в финале и показала хорошую достойную игру на уровне чемпиона Лиги Европы. Но давайте начнём с другого: куда мы будем девать «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и других? Стимул у «МЮ» и «Тоттенхэма» однозначно будет, чтобы постараться побороться за медали и, по крайней мере, за участие в еврокубках. Но я всё равно считаю, что в лондонском клубе должны произойти изменения в команде, в игровом плане. А «Манчестер» должен просто чуть-чуть добавить, оставить то, что сейчас есть, и сделать какие-то изменения. Может быть в составе. Не знаю, тренер захочет или нет. Но в игровом плане и после изменений в составе в принципе команда может побороться. А «Тоттенхэму» даже после победы в ЛЕ нужно очень много поменять.

«У "Краснодара" не зажила болячка с прошлого сезона»

— К российским реалиям. Сейчас за победу РПЛ борются «Краснодар» и «Зенит». Кого видите фаворитом в борьбе за чемпионство?

— «Ахмат», конечно, даст бой «Зениту», но для питерцев есть стимул однозначно победить в этом матче. В другом матче понятно, что «Динамо» постарается приложить максимум усилий для того, чтобы занять третье место. Второе — «Краснодар» очень сильный раздражитель для динамовцев, так как бело-голубые в прошлом сезоне могли стать чемпионами. Также испанском чемпионате было, когда команда соперника премировала другую команду, чтобы она могла обыграть. Не знаю, будет ли в этом плане стимул у «Динамо». Но то, что в обеих матчах «Ахмат» и «Динамо» дадут бой лидерам — однозначно.

Что касается того, кто будет чемпионом, могу сказать, что есть такое слово «болезнь». В прошлом году «Краснодар» боролся за победу в РПЛ и болезненно занял второе место. Вот эта болячка не зажила, она всё равно будет иметь место быть, даже если поведут 1:0, будут играть на сохранение счёта или ещё что-то, так как будут вспоминать прошлый год. «Зенит» же действующий чемпион и будет играть более раскрепощённо, чем «Краснодар». Как это выдержат краснодарцы — не знаю. У команды Мусаева болячка, которую ещё не сковырнули, а её нужно сковырнуть. Если «Краснодар» станет чемпионом, то они и в следующем сезоне будут играть более раскрепощённо и свободно, бороться за чемпионство. А если не победят, то это будет трагедией для краснодарцев. И в итоге может послужить тому, что у команды ухудшатся результаты в следующем сезоне.

— Вы хотите, чтобы «Краснодар» стал чемпионом?

— Мне вот хотелось, чтобы в прошлом сезоне чемпионом стало «Динамо». А в этом году у них не получится, но пускай бело-голубые будут биться до конца, создадут конкуренцию. То, что два года подряд есть конкуренция до последнего тура, это говорит о росте этих команд, которые борются за чемпионство. Единственный плюс «Краснодара» в этом сезоне по сравнению с прошлым годам — играет более стабильно и ровно с теми командами, с которыми не должны терять очки.