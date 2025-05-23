30-й тур РПЛ. Тарханов уверен в победе «Зенита», Пирожков ждет ничьей в Краснодаре

Эксклюзивные интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали заслуженный тренер России Александр Тарханов и известный комментатор Олег Пирожков.

— координатор детско-юношеского футбола в «Урале». Один из лучших игроков за всю историю ЦСКА — 249 матчей (61 гол). В качестве главного тренера работал в ЦСКА, «Торпедо», «Крыльях Советов», «Сатурне», «Тереке», «Химках», «Урале», софийской «Славии»... Долгое время помогал Олегу Романцеву в «Спартаке» и сборной России.

Олег Пирожков — комментатор «Матч!». Многие годы работал в системе «НТВ-плюс», параллельно сотрудничая с «СЭ», «Эхо Москвы» и ведя авторскую программу на радио «Спорт». Телеведущий широкого профиля, но основные темы — российский и итальянский футбол.

— Неделю назад лидеры провели разные по сценарию, но очень нервные матчи. Реши они их судьбу раньше, сейчас было бы легче?

Александр Тарханов: Главное, что выиграли. И на волне положительных эмоций вступают в решающую схватку. Может быть, есть какая-то выхолощенность. На финише всегда все тяжело дается. Непростые матчи предстоят, оба. Команды напротив сдаваться не собираются. Кто лучше подготовится психологически, тот и чемпион. У меня на памяти 97-й год, когда «Спартак» прилетает в Волгоград после Лиги чемпионов, а они целенаправленно готовились. 0:2 — без вопросов.

Олег Пирожков: В любом случае, напряжение присутствовало бы перед заключительным туром. Те матчи остались в прошлом. А что лидеры в каждой игре на финише получают такую проверку на прочность, это их только в лучшем тонусе подведет к главному финалу.

— В 2007-м кубок за победу в чемпионате стоял на МКАД — не знали, куда везти. Сегодня куда бы отвезли?

А.Т.: Мне хочется, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Но что «Зенит» свой вопрос решит, не сомневаюсь. Везти в Питер опять, так думаю.

О.П.: Абсолютно идентичная ситуация в том смысле, что ничего не понятно. Я не удивлюсь, если повторят практику предыдущего сезона. Медали пусть привозят туда и сюда, это тоже некий стимул, который можешь потрогать руками. Но главный — оказаться сильнее всех в том марафоне, который длится больше девяти месяцев. Медали — всего лишь атрибуты. Футболист не будет о них думать, когда пойдет в решающий стык. Но по риторике тренеров и игроков, с кем общаюсь, награды уже не растворяются, как прежде. Это что-то осязаемое. Тенденция выработалась еще в 10-е годы. Я помню, как Галицкий выступал несколько лет назад на какой-то конференции, и сказал, нам интересны бронзовые медали именно, хотя еще были еврокубки. Дословно, как помню — «это будет доказательством успеха нашего труда.» Это уважение к собственному чемпионату, никак не иначе.

— Вопрос о «Ростове». Что сейчас его ждет в краткосрочной перспективе с Махачкалой, в среднесрочной в финале Кубка и в долгосрочной?

А.Т.: К финалу Кубка готовятся. Наверное, им напомнили, как взяли в 81-м, хотя там был СКА. И это как раз к вопросу о дальнейшем. Пока разная информация. Могу сказать только, что нынешние руководители хорошо работали. Создали команду, которая при очень скромных возможностях ни разу не боролась за выживание, а стремилась только наверх. И молодежь грамотно включали.

Календарь и таблица РПЛ

О.П.: Понятно, главный матч не в Махачкале для них, а в финале Кубка. Вся подготовка ориентирована на ту игру. Я бы, кстати, и матч с «Зенитом» в предыдущем туре рассматривал, как этап этой подготовки. Мне кажется, что когда все увидели состав «Ростова», просто неправильно поняли замысел тренерского штаба. Они все равно играли на результат. Да, был риск выпустить сначала молодежь, но во втором тайме выходили основные футболисты. И это была хорошая идея, которая почти сработала.

Мне что-то подсказывает, что и в предстоящем матче «Ростов» будет примерно такие же вещи практиковать. То есть, смешанный вариант стартового состава. С одной стороны необходимо исключить переутомление ведущих футболистов и опасность травматизма, которая повышается в конце сезона на фоне усталости и нервного напряжения. С другой, нужно сделать так, чтобы основные футболисты не вышли из игрового тонуса. Думаю, пятеро сыграют от получаса до тайма, остальные — полный матч.

Означает ли это, что результат абсолютно безразличен? Нет, не означает. На фоне, допустим, поражения 0:3 к кубковому финалу подходить не очень правильно. Если говорить о долгосрочной перспективе, то в связи со сменой владельца прогнозировать что-либо очень трудно. Сейчас много говорится о том, что полностью сменится тренерский штаб. Посмотрим, кто из администрации клуба останется.

Валерий Карпин globallookpress.com

— Валерия Карпина где ждать летом?

А.Т.: Пока только сборная. Руководители федерации четко по этому поводу высказались.

О.П.: Здесь мне трудно разделить то, что думаю и то, чего хотел бы. Для нашего клубного футбола будет хорошо, практикуй он в российском чемпионате. Если ситуация с допуском сборной на международные турниры изменится, тогда будет другая реальность. Но сейчас ее обсуждать не имеет смысла. Валерий будет принимать решение, исходя из текущей ситуации. А пока она такова, что играем только контрольные матчи. Другой вопрос, что за клуб? Здесь должны совпасть и финансовые его возможности, и спортивная составляющая, что на первом месте для Карпина. Но мы еще до конца не понимаем, сколько у нас клубов, готовых решать стратегические задачи.

«Краснодар» — «Динамо»

Краснодар. 24 мая. 16:30 мск

— Год назад в зеркальной ситуации «Краснодар» не позволил «Динамо» стать чемпионом. Если сравнивать положение вещей тогда и сейчас, когда ситуация для «Зенита» была проще?

А.Т.: Еще раз скажу, что обе непростые. Тогда случай помог «Зениту» выиграть — вратарь совершенно непонятный свой мяч пропустил. Сейчас же «Ахмат» через ротацию будет готовиться к «стыкам».

О.П.: По моим ощущениям, год назад с курьезным голом «Ростову» на 85-й минуте все же было проще. Все опять зависит не от него. А сегодняшний «Краснодар» убедительнее того «Динамо». У меня в них уверенности вообще не было, поскольку уж очень много побед вырывалось в дополнительное время. И не при такой убедительной игре, как у «Краснодара» сейчас, куда как более сбалансированного. Потом, если ваш вопрос до конца разбирать, в прошлом году конкурент «Зенита» играл в гостях против очень сильного соперника. Сейчас — дома.

— Мурад Мусаев сказал, что на сто процентов удовлетворен игрой в Оренбурге. Может быть, мы разный с ним первый тайм смотрели?

О.П.: Могу только собственными ощущениями поделиться — у меня ни на секунду не возникало такого, что «Краснодар» этот матч не выиграет. Разница в классе бросалась в глаза и при 1:0. Мотивация все же несопоставима — «Оренбургом» все упущено было прежде. Игра уральцев в обороне не внушала оптимизма, и тут не надо быть оракулом, чтобы предвидеть развязку в пользу краснодарцев. Единственное, жаль молодого парня (Максим Сыщенко), который здорово дебютировал, но допустил такую ошибку при первом ответном голе. Вообще хвалить начинающего защитника нельзя, а нападающего, наоборот, нужно.

— Константин Тюкавин во всеуслышание заявил о реваншистских настроениях в стане бело-голубых. Это такой элемент психологического давления на «Краснодар»?

А.Т.: На «Краснодар» это давление не повлияет. Для своих соратников по «Динамо» сказал, чтобы был настрой.

О.П.: Он выступил в несвойственном для игрока амплуа. Обычно клубные медиа разгоняют такие темы. Футболисты отвечают на поле. Возможно, дело в том, что Тюкавин на поле не выйдет из-за травмы — к большому сожалению.

— Ему вторит и динамовский и.о. Ролан Гусев — пусть становятся чемпионами, но не в матче с нами. Вообще неплохой он, похоже, мотиватор?

А.Т.: Правильно сказал. Сейчас на нем вся ответственность.

О.П.: Абсолютно нормально высказался, он говорил о своей команде. Это СМИ, наоборот, убрав из заголовков уточнение «... в матче с нами», исказили сказанное — вероятно, ради кликов.

— Имеет шанс рулить «Динамо» и дальше, безо всяких приставок?

А.Т.: А почему нет? Будет доказывать в этой игре. Но объективно, будут искать. На начинающего тренера сегодня в «Динамо» не поставят.

О.П.: Опять-таки мне трудно отделить симпатии от реальной оценки ситуации. Понятно, Бувач ориентирован на поиски иностранного тренера. С моей точки зрения за короткий отрезок времени Гусев доказал, что он умеет держать коллектив в узде, плюс к тому появились какие-то черточки, которых «Динамо» не хватало прежде, при позднем Личке. Они обыграли «Спартак» в историческом дерби, они обыграли «Крылья» в меньшинстве, «Акрон» на последних минутах...

— Уход Марцела Лички повлиял столь благотворно, или у игроков другие эмоции возникли, как при любой смене тренера?

А.Т.: Это всегда так — каждый хочет себя показать новому тренеру. Они еще воспринимают Гусева, как помощника, связующее звено. Поэтому так выдохнули.

О.П.: В любом случае, встряска. Если речь не идет о какой-то крайней ситуации, отягощенной всякого рода конфликтами, которыми к собственно футболу имеют косвенное отношение. Честно сказать, не ожидал, что «Динамо» одержит несколько побед после отставки Лички. Он располагает и футболистов, и журналистов. Мне казалось, что встряска может быть скорее отрицательной, такой ушат холодной воды, после которого они будут обтекать. Сегодняшняя ситуация доказывает, что все эти разговоры о дефиците кадров, что Личке не хватало состава, от лукавого. У «Динамо» очень сильный подбор игроков, просто Марцел не смог их сейчас привести к общему знаменателю.

— Три тысячи рублей стоит самый дешевый билет. Зачем Сергею Галицкому эти деньги, когда на кону куда большее?

А.Т.: Слушайте, ну такой матч! В любом случае народ придет, несмотря на цены. Это же бизнес, они должны зарабатывать.

О.П.: Это может быть раз в жизни. Здесь трудно осуждать. Великолепная арена, прекрасный парк вокруг стадиона — за все нужно платить. Это все же бизнес-проект, как он видит.

Прогнозы и ставки на «Краснодар» — «Динамо»

— Итог?

А.Т.: Ничья.

О.П.: Трудный вопрос. Дайте подумать... 1:1.

«Зенит» — «Ахмат»

Санкт-Петербург. 24 мая. 16:30 мск

— «Зенит» заметно сдал в Ростове после перерыва, хотя из-за лишнего дня отдыха должен был получить, казалось, еще большее преимущество. Почему так вышло?

А.Т.: И не только с «Ростовом», они и в предыдущей игре с ЦСКА сдали в концовке. Думаю, что психологически не все готовы. Только так это спад могу объяснить.

О.П.: Из-за того, что во втором тайме у «Ростова» опять вышли более мастеровитые футболисты. А «Зенит», тем временем, стал удерживать минимальный перевес. Это абсолютно нормально, когда цена очков очень высока. Говорить о том, что питерцы «просели» физически не приходится.

— Я жесткий противник VAR, но почему лайнсмен сам не замечает таких офсайдов, как при голе ростовчан?

А.Т.: Я тоже жесткий его противник. Но там у Осипенко минимальное «вне игры» было. Думаю, что засчитали бы этот гол, не будь VAR. О чем это говорит? Только о том, что все ошибаются. Раньше судили офсайд, когда полностью корпус впереди. Сейчас все иначе стало.

О.П.: Лучше допустить ту ошибку, которую можно исправить, чем ту, которую исправить нельзя. Понятно, в идеале сразу поднимать. Но мы видим, что в целом судейство в последние годы мягко говоря не прогрессирует. А от системы VAR нельзя отмахиваться — это технология, которая будет развиваться. Просто ассистенты станут не нужны, такова жизнь. В Швеции отказались, там даже болельщики принимали участие в решении по поводу VAR, но это лишь исключение. Главное — уровень подготовки живых людей, которые пока явно отстают от прогресса.

— Не понимаю чисто с точки зрения футбольной морали — лучше сначала засчитать гол и потом его отменить, чем наоборот?

А.Т.: Однозначно, если засчитал, уже никаких пересмотров быть не должно. Вот сейчас в первой лиге «Урал» играл с «Родиной». Пошла атака «Урала», он отматывает назад, и отменяет гол, еще и 5 минут смотрит. Это ненормально. Но тут же пенальти назначил. Что хотят, то и делают.

О.П.: Если дать свисток и прервать потенциально голевую атаку, (а потом выяснится, что офсайда не было), ее уже назад не переиграешь.

— Переключаемся к конкретике субботы. Ситуация с Венделом как-то может влиять на бразильскую часть раздевалки?

А.Т.: По своему опыту в «Сатурне», Туле и ЦСКА скажу, что если повлияла, только в лучшую сторону. Я в свое время говорил, больше двух бразильцев не берем. Там сейчас другая история, они явно командуют в раздевалке. Но игроков уровня Халка нет, Вендела быстро забудут.

О.П.: Нет. Семак, напротив, говорит о том, что в отсутствии Вендела и Клаудиньо команда успешно боролась за результат.

— Лусиано сыграет с первых минут, даже если не очень готов?

А.Т.: Однозначно. Это именно тот парень, что нужен в этой игре. Не сказать, что суперфутболист, просто решает моменты. Но если сравнивать с Малкомом по позиции, небо и земля.

О.П.: Думаю, так и будет. А Соболев выйдет на замену, как фигура усиления, если понадобится нарастить давление и играть больше верхом, навесами в штрафную.

Александр Соболев globallookpress.com

— Андрей Мостовой выходит на замену, и все доказывает. Там какие-то внутренние проблемы, связанные с контрактом?

А.Т.: Может быть. Хотя скажу, что мне он очень нравится. Он прибавляет и в скорости, и в понимании игры.

О.П.: Ничего не меняется. Понятно, каждый футболист хочет играть все 90 минут, но задача тренера обеспечить вариативность. И Мостовой прекрасно подходит на эту роль. Педро здорово отрабатывает в обороне, и слева и справа по необходимости играет. Куда более зрелым стал, поэтому выбирают его. Показывает пример в единоборствах, классно отрабатывает назад. Как альтернативу Мантуану и Караваеву, его тоже видели.

— «Ахмат» уже не выберется из зоны «стыков». Мотивации, выходит, «ноль»?

А.Т.: Так не скажу. Потом они явно сильнее любой команды из первой лиги, кто им попадет. И здесь им важно показать свой уровень. Самим для себя.

О.П.: Будет. Во-первых, нужно в хорошем тонусе подойти к стыковым матчам. Во-вторых, дело престижа. И брать отпуск в ходе чемпионата себе не позволит — это пагубно скажется и на морали команды, и на ее собранности. Может быть, состав будет отличаться от того, который мы привыкли видеть в весенней части чемпионата. Но я напомню, что ротационным вариантом «Ахмат» выбил из Кубка России основу «Краснодара». И играл с преимуществом против основы «Локомотива». Если бы не те два аута, но это уже фантазии...

— Пофантазируем еще. Сколько моментов способен создать «Ахмат», подобных тем двум 99-процентным, что были у «Ростова»?

А.Т.: Команда играющая, моменты будут. Весной никому не уступали, в атаке интересно смотрятся. Думаю, что вообще будут играть в атаку, поскольку раскрепощены. 2-3-4 будут иметь. Но не факт, что используют.

О.П.: Учитывая игру «Ахмата» на дистанции, а не в последних матчах, можно предположить, что 2-3 будут. Уж не знаю, 99-процентных, или 70-ти, но будут.

— А проигрывая прижать так к своей штрафной «Зенит» может мощно?

А.Т.: Могут. Еще раз скажу, что группа атаки мощная.

О.П.: Для «Ростова» это была домашняя игра, где он питался энергетикой своей южной публики. Это многое определяло. «Ахмату» играть на выезде, где как раз эти 99 (ну, пусть 95) процентов будут горячо поддерживать «Зенит». Но есть свежий пример, когда «Парии НН», у которого было ноль ударов за тайм в Питере, под конец прижал. И Латышонок крутился как белка в колесе, совершил два труднейших спасения. Так что и «Ахмат» может прижать, если счет будет минимальным.

— Однако, по домашнему матчу с Махачкалой сложилось впечатление, что «Ахмат» все хуже и хуже...

А.Т.: Не смотрел эту игру. Но думаю, что с «Зенитом» мы в любом случае увидим другую команду.

О.П.: Действительно, так оно и было. Мне трудно понять, с чем это связано, поскольку физически команда нормально готова.

— Почему Леча Садулаев так нервно отреагировал на замену, если она была связана с травмой?

А.Т.: Думаю, уже разобрались. Не имеет права так реагировать.

О.П.: Для меня было большим сюрпризом узнать, что у него есть какие-то разногласия с тренером. В Грозном, понятно, его ценят. Общался на протяжении этих месяцев с представителями штаба «Ахмата», все о нем хорошего мнерия.

— Надер Гандри и Даниил Уткин, похоже, готовы. Сразу их ставить?

А.Т.: Ясно, что они по классу выше. И Сергей их поставит в такой ситуации.

О.П.: Гандри — основной центральный защитник, его как раз могут поберечь. А Уткин выйдет в качестве игрока ротации.

— Руководство «Ахмата» явно недовольно сезоном. Отставка Сергея Ташуева неминуема при любом исходе?

О.П.: Ключевым является тот момент, что Ташуев не готовил команду к сезону, а уже исправлял то, что было сломано до него. Перед началом сезона команда обладала большой скамейкой, потом вмешались травмы, а некоторые легионеры не очень правильно понимали, где они находятся. Отсюда пошли по осени поздние пропущенные голы. Потом не было центрального нападающего. Во второй части появился Мелкадзе, что позволило решить эту задачу. Сам по себе Ташуев квалифицированный специалист, он занимал пятое место с тем же «Ахматом», что было повторением лучшего результата в истории клуба. Для него он не чужой. И он заслуживает того, чтобы еще один минимум сезон здесь отработать.

Прогнозы и ставки на «Зенит» — «Ахмат»

— «Зенит» выиграет, так или иначе?

А.Т.: Тяжело будет с учетом не очень ярких последних матчей. Но выиграет — 2:1.

О.П.: Да, 2:0. И станет чемпионом.