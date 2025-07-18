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    Фэнтези-футбол в реальности: что даст «Ливерпулю» трансфер Исака

    После рекордной сделки по приобретению Флориана Вирца английский чемпион готов выложить еще больше

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    Александер Исак
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    Александер Исак
    GOAL анализирует, как возможный трансфер Александера Исака изменит стиль игры «Ливерпуля» — и почему в клубе считают, что он стоит любых денег.
    Накануне матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» на «Энфилде» 26 февраля Арне Слот не смог промолчать, когда один из журналистов назвал Александера Исака «в неплохой форме».

    «Я бы сказал, это преуменьшение», — отреагировал главный тренер «красных» на пресс-конференции. — «Он в великолепной форме! »

    Александер Исак
    globallookpress.com

    И Слот был абсолютно прав. Исак действительно блистал: 15 голов в 13 предыдущих матчах АПЛ — невероятная серия, начавшаяся с мощного удара в ворота «Ливерпуля» в фееричной ничьей 3:3 на «Сент-Джеймс Парк» 4 декабря.

    К счастью для мерсисайдцев, на ответный матч в Ливерпуле швед не вышел из-за легкой травмы паха, а хозяева победили 2:0 — во многом благодаря промаху Каллума Уилсона в выходе один на один. Именно в таком эпизоде Исак, скорее всего, был бы безупречен.

    Но к финалу Кубка лиги на «Уэмбли» через две с половиной недели Исак был готов. И именно он забил второй — решающий — гол «Ньюкасла», принесший команде Эдди Хау сенсационную победу над безоговорочным лидером чемпионата.

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    • Если счет 2:1 и стал сюрпризом, то лидерская роль Исака в этом матче — нет. Уже давно именно швед считался, пожалуй, единственным нападающим Премьер-лиги, способным стабильно создавать проблемы Вирджилу ван Дейку. И уважение со стороны голландца стало очевидным, когда после финального свистка он обнял Исака.

    Более того, ван Дейк что-то сказал, хитро улыбаясь — и Исак рассмеялся в ответ. Фанаты «Ливерпуля», склонные к романтическим теориям, восприняли этот эпизод как намек: в следующий раз они могут встретиться не как соперники, а как партнеры по команде.

    До недавнего времени в это верили только самые отчаянные мечтатели. Но теперь — все может стать реальностью...

    Тревога на Тайнсайде

    Во вторник вечером сразу несколько авторитетных инсайдеров трансферного рынка сообщили: «Ливерпуль» сделал официальный запрос «Ньюкаслу» о покупке Александера Исака. Сумма сделки — около £130 миллионов (примерно $175 млн).

    Каждый из источников подчеркнул: позиция «сорок» остается прежней — лидер атак не продается. Тем не менее, сам факт подтверждения давнего интереса со стороны «Ливерпуля» вызвал на Тайнсайде настоящую тревогу.

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    • Болельщики «Ньюкасла» и без того были напряжены после появления информации о переговорах по Юго Экитике. Обычно трансфер перспективного форварда вызывает энтузиазм, но в данном случае он породил лишь подозрения.

    Несмотря на официальные заявления, выглядело это так, будто Экитике берут не в пару к Исаку, а на его замену. Да, после ухода Каллума Уилсона «Ньюкасл» действительно подыскивает усиление в атаку — клуб также проявлял интерес к Лиаму Делапу и Жуану Педро.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Однако теперь, вне зависимости от того, верит ли Эдди Хау в связку Исак — Экитике, это становится малозначимым. Похоже, «Ливерпуль» уже решил: у «Ньюкасла» может быть кто-то один из них, но не оба.

    Силовой прием «Ливерпуля»

    Общая позиция очевидна: если «Ньюкасл» продолжит отказываться даже обсуждать продажу Исака, «Ливерпуль» моментально переключится на Экитике и уведет его у конкурента.

    «Красным» срочно нужен новый центрфорвард — Арне Слот дал понять, что Дарвин Нуньес не входит в его планы. К тому же «Ливерпуль» давно следил за Экитике и рассматривал его как потенциальное усиление.

    Конечно, на трансферном рынке далеко не все происходит так просто и линейно.

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    • Возможно, сам Экитике не захочет участвовать в этой «игре мускулами». Возможно, ему не по душе идея перехода в клуб, где его рассматривают как вариант «номер два». А может, он все же окажется в «Ньюкасле» — и станет идеальным партнером для Исака, как когда-то был для Омара Мармуша в первой половине прошлого сезона.

    Тем не менее, магнетизм «Ливерпуля» сегодня силен как никогда. И Fenway Sports Group (американская компания, занимающаяся инвестициями в спорт), похоже, намерена извлечь из этого максимум.

    Расчетливость FSG приносит плоды

    Американские владельцы «Ливерпуля» давно подвергались критике за излишнюю экономность. Юрген Клопп подарил клубу победу в Лиге чемпионов, а затем и первое за 30 лет чемпионство в Англии, но многие считали: с большей финансовой поддержкой он мог бы достичь еще большего, особенно в борьбе с государственно поддерживаемым «Манчестер Сити» — как на поле, так и за его пределами.

    Гнев фанатов вспыхнул с новой силой, когда Арне Слот, сменивший Клоппа, получил в свое распоряжение лишь одного нового футболиста перед стартом дебютного сезона — Федерико Кьезу, купленного у «Ювентуса» почти за копейки.

    Арне Слот
    globallookpress.com

    Однако сдержанная политика Fenway Sports Group начала приносить ощутимые дивиденды.

    «Ливерпуль» не только выиграл свой 20-й чемпионский титул в прошлом сезоне, догнав по этому показателю «Манчестер Юнайтед», но и сделал это практически без трансферных трат. Более того, клуб полностью спокоен в контексте правил финансового фэйр-плей — и этим летом может позволить себе потратить до £200 миллионов. И это — без учета потенциальных доходов от продаж игроков.

    Кто еще в игре

    В результате «Ливерпуль» уже сейчас — главный претендент на победу в летнем трансферном окне, хотя до его закрытия остается еще больше шести недель.

    Безусловно, «Манчестер Сити» будет намного мощнее, чем в прошлом сезоне — клуб начал усиливаться еще в январе. «Арсенал», в свою очередь, наконец решился на трансфер нападающего, который должен закрыть старую проблему — и, вероятно, это будет Виктор Дьёкереш, наколотивший кучу голов в Португалии.

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    • У «Челси» дикая стратегия скупки игроков тоже начинает приносить результаты. После победы на Клубном чемпионате мира «синих» уже всерьез называют претендентами на титул в АПЛ — не в последнюю очередь благодаря точечному трансферу Жуана Педро прямо по ходу турнира.

    Но при всем этом «Ливерпуль» уже заметно усилил состав, который и так уверенно взял чемпионство за четыре тура до финиша. Проще говоря: лучшая команда Англии стала еще сильнее.

    Вирц — жемчужина среди звездных приобретений

    Переход Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал» на правах свободного агента, разумеется, вызвал бурную реакцию среди болельщиков «Ливерпуля» — по множеству причин. Однако £10 млн, полученные за игрока, у которого оставался всего месяц контракта, смягчили удар.

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    С точки зрения игры, конечно, «Ливерпуль» кое-что потерял. Александер-Арнольд умел делать с мячом вещи, которые классическому правому защитнику просто не положено уметь. Но при этом он не справлялся с тем, что как раз обязан делать фулбэк — например, прикрывать дальнюю штангу.

    В этом смысле его отсутствие вряд ли станет критичным. Конор Брэдли и без того считался более надежным защитником, а теперь к команде присоединился и Джереми Фримпонг из «Байера» — один из самых ярких фланговых игроков Европы, который добавит скорости и креативности правому флангу.

    Джереми Фримпонг
    globallookpress.com

    На противоположной бровке аналогичную роль должен сыграть Милош Керкез. Венгерский левый защитник был одним из самых зрелищных игроков на своей позиции в прошлом сезоне АПЛ и выглядит идеальной заменой для Эндрю Робертсона.

    Также к команде присоединился герой Евро-2024 в составе сборной ГрузииГеоргий Мамардашвили. Вратарь, перешедший из «Валенсии», уже считается лучшим дублером для Алисона, чем Келлехер.

    Тем не менее, ни один из этих трансферов не вызвал такого ажиотажа, как подписание Флориана Вирца — возможно, самого дорогого игрока в истории британского футбола.

    Мечта, которая может стать реальностью

    Флориан Вирц — игрок сборной Германии, обладающий феноменальным талантом. Его дриблинг — словно из видеонарезки лучших моментов, а работоспособность — на уровне лучших в мире. Это Доминик Собослаи, только с гораздо большей результативностью — и по части голов, и по части ассистов. Такой футболист идеально впишется в систему Арне Слота.

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    • Одна только мысль о связке Вирца и Мохаммеда Салаха уже вызывала восторг у болельщиков «Ливерпуля». А теперь представьте, что к ним добавится еще и Александер Исак — это уже что-то за гранью.

    Это настоящий Fantasy Football. Такая атака — как в футбольном симуляторе, не в реальной жизни. И даже если Луис Диас уйдет, чтобы частично компенсировать расходы на масштабное усиление, на левом фланге останется Коди Гакпо, играющий там в своей оптимальной роли. Передняя линия Слота станет кошмаром для любой команды Европы — угрозой, с которой просто невозможно справиться.

    Мохаммед Салах и Коди Гакпо
    globallookpress.com

    Разумеется, в футболе нет никаких гарантий. Но Исак — это, пожалуй, максимум уверенности, которую можно получить в условиях АПЛ. У него даже больше игровых качеств, чем у чистого бомбардира Эрлинга Холанна. Исак — взрывной, техничный и умный центрфорвард, которого защитники откровенно боятся.

    Цена сделки, скорее всего, будет астрономической. Но за этим, безусловно, стоит разумный расчет. Исак — это не истеричная покупка в последний момент, а идеальное стратегическое усиление. Он уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, и, как и в случае с Вирцем, «Ливерпуль» абсолютно убежден: он стоит каждого пенни.

    Все футбольные трансферы

    Исак всегда был главной трансферной целью, идеальным вариантом, о котором раньше только мечтали. Теперь же мечта может стать реальностью.

    Писать, что он привнес бы в атаку «Ливерпуля» новое измерение — значит сильно преуменьшать его значение. Потому что он способен принести не только победу в летнем трансферном окне. Он может принести клубу еще один чемпионский титул.

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