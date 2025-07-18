Фэнтези-футбол в реальности: что даст «Ливерпулю» трансфер Исака

Накануне матча Премьер-лиги междуна «Энфилде» 26 февраляне смог промолчать, когда один из журналистов назвал«в неплохой форме».

«Я бы сказал, это преуменьшение», — отреагировал главный тренер «красных» на пресс-конференции. — «Он в великолепной форме! »

Александер Исак globallookpress.com

И Слот был абсолютно прав. Исак действительно блистал: 15 голов в 13 предыдущих матчах АПЛ — невероятная серия, начавшаяся с мощного удара в ворота «Ливерпуля» в фееричной ничьей 3:3 на «Сент-Джеймс Парк» 4 декабря.

К счастью для мерсисайдцев, на ответный матч в Ливерпуле швед не вышел из-за легкой травмы паха, а хозяева победили 2:0 — во многом благодаря промаху Каллума Уилсона в выходе один на один. Именно в таком эпизоде Исак, скорее всего, был бы безупречен.

Но к финалу Кубка лиги на «Уэмбли» через две с половиной недели Исак был готов. И именно он забил второй — решающий — гол «Ньюкасла», принесший команде Эдди Хау сенсационную победу над безоговорочным лидером чемпионата.

Если счет 2:1 и стал сюрпризом, то лидерская роль Исака в этом матче — нет. Уже давно именно швед считался, пожалуй, единственным нападающим Премьер-лиги, способным стабильно создавать проблемы Вирджилу ван Дейку. И уважение со стороны голландца стало очевидным, когда после финального свистка он обнял Исака.

Более того, ван Дейк что-то сказал, хитро улыбаясь — и Исак рассмеялся в ответ. Фанаты «Ливерпуля», склонные к романтическим теориям, восприняли этот эпизод как намек: в следующий раз они могут встретиться не как соперники, а как партнеры по команде.

До недавнего времени в это верили только самые отчаянные мечтатели. Но теперь — все может стать реальностью...

Тревога на Тайнсайде

Во вторник вечером сразу несколько авторитетных инсайдеров трансферного рынка сообщили: «Ливерпуль» сделал официальный запрос «Ньюкаслу» о покупке Александера Исака. Сумма сделки — около £130 миллионов (примерно $175 млн).

Каждый из источников подчеркнул: позиция «сорок» остается прежней — лидер атак не продается. Тем не менее, сам факт подтверждения давнего интереса со стороны «Ливерпуля» вызвал на Тайнсайде настоящую тревогу.

Болельщики «Ньюкасла» и без того были напряжены после появления информации о переговорах по Юго Экитике. Обычно трансфер перспективного форварда вызывает энтузиазм, но в данном случае он породил лишь подозрения.

Несмотря на официальные заявления, выглядело это так, будто Экитике берут не в пару к Исаку, а на его замену. Да, после ухода Каллума Уилсона «Ньюкасл» действительно подыскивает усиление в атаку — клуб также проявлял интерес к Лиаму Делапу и Жуану Педро.

Александер Исак globallookpress.com

Однако теперь, вне зависимости от того, верит ли Эдди Хау в связку Исак — Экитике, это становится малозначимым. Похоже, «Ливерпуль» уже решил: у «Ньюкасла» может быть кто-то один из них, но не оба.

Силовой прием «Ливерпуля»

Общая позиция очевидна: если «Ньюкасл» продолжит отказываться даже обсуждать продажу Исака, «Ливерпуль» моментально переключится на Экитике и уведет его у конкурента.

«Красным» срочно нужен новый центрфорвард — Арне Слот дал понять, что Дарвин Нуньес не входит в его планы. К тому же «Ливерпуль» давно следил за Экитике и рассматривал его как потенциальное усиление.

Конечно, на трансферном рынке далеко не все происходит так просто и линейно.

Возможно, сам Экитике не захочет участвовать в этой «игре мускулами». Возможно, ему не по душе идея перехода в клуб, где его рассматривают как вариант «номер два». А может, он все же окажется в «Ньюкасле» — и станет идеальным партнером для Исака, как когда-то был для Омара Мармуша в первой половине прошлого сезона.

Тем не менее, магнетизм «Ливерпуля» сегодня силен как никогда. И Fenway Sports Group (американская компания, занимающаяся инвестициями в спорт), похоже, намерена извлечь из этого максимум.

Расчетливость FSG приносит плоды

Американские владельцы «Ливерпуля» давно подвергались критике за излишнюю экономность. Юрген Клопп подарил клубу победу в Лиге чемпионов, а затем и первое за 30 лет чемпионство в Англии, но многие считали: с большей финансовой поддержкой он мог бы достичь еще большего, особенно в борьбе с государственно поддерживаемым «Манчестер Сити» — как на поле, так и за его пределами.

Гнев фанатов вспыхнул с новой силой, когда Арне Слот, сменивший Клоппа, получил в свое распоряжение лишь одного нового футболиста перед стартом дебютного сезона — Федерико Кьезу, купленного у «Ювентуса» почти за копейки.

Арне Слот globallookpress.com

Однако сдержанная политика Fenway Sports Group начала приносить ощутимые дивиденды.

«Ливерпуль» не только выиграл свой 20-й чемпионский титул в прошлом сезоне, догнав по этому показателю «Манчестер Юнайтед», но и сделал это практически без трансферных трат. Более того, клуб полностью спокоен в контексте правил финансового фэйр-плей — и этим летом может позволить себе потратить до £200 миллионов. И это — без учета потенциальных доходов от продаж игроков.

Кто еще в игре

В результате «Ливерпуль» уже сейчас — главный претендент на победу в летнем трансферном окне, хотя до его закрытия остается еще больше шести недель.

Безусловно, «Манчестер Сити» будет намного мощнее, чем в прошлом сезоне — клуб начал усиливаться еще в январе. «Арсенал», в свою очередь, наконец решился на трансфер нападающего, который должен закрыть старую проблему — и, вероятно, это будет Виктор Дьёкереш, наколотивший кучу голов в Португалии.

У «Челси» дикая стратегия скупки игроков тоже начинает приносить результаты. После победы на Клубном чемпионате мира «синих» уже всерьез называют претендентами на титул в АПЛ — не в последнюю очередь благодаря точечному трансферу Жуана Педро прямо по ходу турнира.

Но при всем этом «Ливерпуль» уже заметно усилил состав, который и так уверенно взял чемпионство за четыре тура до финиша. Проще говоря: лучшая команда Англии стала еще сильнее.

Вирц — жемчужина среди звездных приобретений

Переход Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал» на правах свободного агента, разумеется, вызвал бурную реакцию среди болельщиков «Ливерпуля» — по множеству причин. Однако £10 млн, полученные за игрока, у которого оставался всего месяц контракта, смягчили удар.

С точки зрения игры, конечно, «Ливерпуль» кое-что потерял. Александер-Арнольд умел делать с мячом вещи, которые классическому правому защитнику просто не положено уметь. Но при этом он не справлялся с тем, что как раз обязан делать фулбэк — например, прикрывать дальнюю штангу.

В этом смысле его отсутствие вряд ли станет критичным. Конор Брэдли и без того считался более надежным защитником, а теперь к команде присоединился и Джереми Фримпонг из «Байера» — один из самых ярких фланговых игроков Европы, который добавит скорости и креативности правому флангу.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

На противоположной бровке аналогичную роль должен сыграть Милош Керкез. Венгерский левый защитник был одним из самых зрелищных игроков на своей позиции в прошлом сезоне АПЛ и выглядит идеальной заменой для Эндрю Робертсона.

Также к команде присоединился герой Евро-2024 в составе сборной Грузии — Георгий Мамардашвили. Вратарь, перешедший из «Валенсии», уже считается лучшим дублером для Алисона, чем Келлехер.

Тем не менее, ни один из этих трансферов не вызвал такого ажиотажа, как подписание Флориана Вирца — возможно, самого дорогого игрока в истории британского футбола.

Мечта, которая может стать реальностью

Флориан Вирц — игрок сборной Германии, обладающий феноменальным талантом. Его дриблинг — словно из видеонарезки лучших моментов, а работоспособность — на уровне лучших в мире. Это Доминик Собослаи, только с гораздо большей результативностью — и по части голов, и по части ассистов. Такой футболист идеально впишется в систему Арне Слота.

Одна только мысль о связке Вирца и Мохаммеда Салаха уже вызывала восторг у болельщиков «Ливерпуля». А теперь представьте, что к ним добавится еще и Александер Исак — это уже что-то за гранью.

Это настоящий Fantasy Football. Такая атака — как в футбольном симуляторе, не в реальной жизни. И даже если Луис Диас уйдет, чтобы частично компенсировать расходы на масштабное усиление, на левом фланге останется Коди Гакпо, играющий там в своей оптимальной роли. Передняя линия Слота станет кошмаром для любой команды Европы — угрозой, с которой просто невозможно справиться.

Мохаммед Салах и Коди Гакпо globallookpress.com

Разумеется, в футболе нет никаких гарантий. Но Исак — это, пожалуй, максимум уверенности, которую можно получить в условиях АПЛ. У него даже больше игровых качеств, чем у чистого бомбардира Эрлинга Холанна. Исак — взрывной, техничный и умный центрфорвард, которого защитники откровенно боятся.

Цена сделки, скорее всего, будет астрономической. Но за этим, безусловно, стоит разумный расчет. Исак — это не истеричная покупка в последний момент, а идеальное стратегическое усиление. Он уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, и, как и в случае с Вирцем, «Ливерпуль» абсолютно убежден: он стоит каждого пенни.

Все футбольные трансферы

Исак всегда был главной трансферной целью, идеальным вариантом, о котором раньше только мечтали. Теперь же мечта может стать реальностью.

Писать, что он привнес бы в атаку «Ливерпуля» новое измерение — значит сильно преуменьшать его значение. Потому что он способен принести не только победу в летнем трансферном окне. Он может принести клубу еще один чемпионский титул.