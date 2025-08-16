«Астон Вилла» и «Ньюкасл» начали сезон без голов, но с удалением и протестами на трибунах

На «Вилла Парк» в этот вечер скучно не было, несмотря на нули на табло. «Ньюкасл» владел преимуществом и выглядел свежее, «Астон Вилла» играла на нервах и дожимала в меньшинстве. Громкие протестные кричалки, красная карточка и неутихающая трансферная сага вокруг Александра Исака — и получилось очень насыщенное открытие сезона для обеих команд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 0:0 Астон Вилла: Марко Бизот, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Джон МакГинн (Дониелл Мален, 84'), Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 90'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Энтони Гордон, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 78'), Жоэлинтон (Льюис Майли, 83') Предупреждения: Жоэлинтон (45'), Бубакар Камара (58') Удаление: Эзри Конса (66')

Эдди Хау с самого начала решил рискнуть и выставил линию атаки без номинального форварда. В центре располагался Энтони Гордон, по краям — Харви Барнс и новичок Антони Эланга. И это трио сразу показало, что может брать скоростью и резкостью.

Уже на 3-й минуте Эланга убежал от Диня и вышел на ударную позицию — но голкипер «Виллы» Марко Бизот спас. Это был его дебют в Премьер-лиге: голландца только что подписали из «Бреста», а в составе он заменил дисквалифицированного Эмилиано Мартинеса. В следующие полчаса именно Бизот не позволял счёту открыться: он отбивал удары Гордона, ловил мячи после дальних попыток Барнса и уверенно руководил обороной.

К перерыву статистика говорила сама за себя: восемь ударов «Ньюкасла», 1,16 xG, но голов нет. У «Виллы» — ни одного удара.

Что мешало «Вилле»

Команда Унаи Эмери весь первый тайм выглядела зажатой. Точность передач — около 65%, слишком много брака при попытках разогнать атаку через центр. Не хватало креатива, и здесь сказывалось отсутствие Джейкоба Рэмзи. Его уже фактически продали в «Ньюкасл», и в центре поля не оказалось человека, который умеет продвигать мяч и разрезать линии.

Олли Уоткинс старался, много открывался, вытаскивал мяч в свободные зоны, но поддержки партнёров почти не было. По сути, единственным, кто хоть как-то помогал в атаке, оставался Морган Роджерс.

Астон Вилла — Ньюкасл globallookpress.com

После перерыва «Вилла» попробовала подняться выше. Камара выиграл верх и пробил головой, но прямо в руки Нику Поупу. Уоткинс в середине тайма вышел к воротам, но снова вратарь «сорок» сыграл безупречно. В эти минуты игра уравнялась, и казалось, что «Вилла» наконец поймала ритм. Но всё сломал один эпизод.

Удаление Консы и перелом в матче

66-я минута стала ключевой. Эланга подобрал мяч у своей штрафной, резко включился и увидел рывок Гордона. Пас прошёл идеально, Гордон уже выходил один на один — и Эзри Конса, понимая, что шанс упущен, вцепился в форварда руками. Крейг Поусон без колебаний достал красную карточку.

Поусон показывает красную карточку gettyimages.com

Оставшись вдесятером, «Вилла» вынуждена была отойти назад. Эмери мгновенно перестроил схему на 4-4-1, а Тайрон Мингс собрал вокруг себя линию обороны. Игроки выложились на пределе, чтобы сдержать бесконечные волны атак.

Протесты — неожиданный саундтрек матча

Если футбол в какой-то момент притих, то трибуны нет. В середине второго тайма стадион буквально взорвался серией кричалок, направленных против Премьер-лиги и её финансовых правил.

Фанаты «Виллы» возмущены тем, что клуб вынужден продавать лидеров и урезать состав из-за ограничений, которые накладывают и УЕФА, и лига. У «Ньюкасла» — свои счёты: из-за регламента клуб три трансферных окна подряд не мог купить ни одного игрока основного состава.

И вдруг оказалась редкая ситуация — фанаты двух клубов объединились в протесте. «Коррупция! », «ПСР — убивает футбол! » — такие лозунги летели с обеих трибун.

Астон Вилла — Ньюкасл globallookpress.com

«Ньюкасл» без Исака — это надолго?

Отдельная сюжетная линия матча — игра без Александра Исака. Шведский форвардвсеми силами пытается уйти в «Ливерпуль» и по-прежнему остаётся вне заявки. А замены ему нет, и в итоге Хау вынужден перекраивать атаку.

Да, Гордон и Эланга были активны, но реализация подвела. Пять ударов Гордона — ноль голов. Эланга мог открывать счёт в дебюте — не получилось. Барнс регулярно создавал моменты, но без чистой «девятки» всё это превращалось в давление без результата.

Хау всё-таки выпустил Уилла Осулу, единственного чистого нападающего в заявке, но только на 90-й минуте — и времени для спасения не осталось.

«Ньюкасл» выглядел убедительно, но подтвердил: без Исака пока не хватает остроты. «Астон Вилла» же показала характер и выжила, даже оставшись в меньшинстве, а дебют Бизота можно заносить в актив — именно он держал команду в игре, особенно в первой половине.