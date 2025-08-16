«Астон Вилла» и «Ньюкасл» начали сезон без голов, но с удалением и протестами на трибунах

Эдди Хау с самого начала решил рискнуть и выставил линию атаки без номинального форварда. В центре располагался Энтони Гордон, по краям — Харви Барнс и новичок Антони Эланга. И это трио сразу показало, что может брать скоростью и резкостью.
Уже на 3-й минуте Эланга убежал от Диня и вышел на ударную позицию — но голкипер «Виллы» Марко Бизот спас. Это был его дебют в Премьер-лиге: голландца только что подписали из «Бреста», а в составе он заменил дисквалифицированного Эмилиано Мартинеса. В следующие полчаса именно Бизот не позволял счёту открыться: он отбивал удары Гордона, ловил мячи после дальних попыток Барнса и уверенно руководил обороной.
К перерыву статистика говорила сама за себя: восемь ударов «Ньюкасла», 1,16 xG, но голов нет. У «Виллы» — ни одного удара.
Что мешало «Вилле»
Команда Унаи Эмери весь первый тайм выглядела зажатой. Точность передач — около 65%, слишком много брака при попытках разогнать атаку через центр. Не хватало креатива, и здесь сказывалось отсутствие Джейкоба Рэмзи. Его уже фактически продали в «Ньюкасл», и в центре поля не оказалось человека, который умеет продвигать мяч и разрезать линии.
Олли Уоткинс старался, много открывался, вытаскивал мяч в свободные зоны, но поддержки партнёров почти не было. По сути, единственным, кто хоть как-то помогал в атаке, оставался Морган Роджерс.
После перерыва «Вилла» попробовала подняться выше. Камара выиграл верх и пробил головой, но прямо в руки Нику Поупу. Уоткинс в середине тайма вышел к воротам, но снова вратарь «сорок» сыграл безупречно. В эти минуты игра уравнялась, и казалось, что «Вилла» наконец поймала ритм. Но всё сломал один эпизод.
Удаление Консы и перелом в матче
66-я минута стала ключевой. Эланга подобрал мяч у своей штрафной, резко включился и увидел рывок Гордона. Пас прошёл идеально, Гордон уже выходил один на один — и Эзри Конса, понимая, что шанс упущен, вцепился в форварда руками. Крейг Поусон без колебаний достал красную карточку.
Оставшись вдесятером, «Вилла» вынуждена была отойти назад. Эмери мгновенно перестроил схему на 4-4-1, а Тайрон Мингс собрал вокруг себя линию обороны. Игроки выложились на пределе, чтобы сдержать бесконечные волны атак.
Протесты — неожиданный саундтрек матча
Если футбол в какой-то момент притих, то трибуны нет. В середине второго тайма стадион буквально взорвался серией кричалок, направленных против Премьер-лиги и её финансовых правил.
Фанаты «Виллы» возмущены тем, что клуб вынужден продавать лидеров и урезать состав из-за ограничений, которые накладывают и УЕФА, и лига. У «Ньюкасла» — свои счёты: из-за регламента клуб три трансферных окна подряд не мог купить ни одного игрока основного состава.
И вдруг оказалась редкая ситуация — фанаты двух клубов объединились в протесте. «Коррупция! », «ПСР — убивает футбол! » — такие лозунги летели с обеих трибун.
«Ньюкасл» без Исака — это надолго?
Отдельная сюжетная линия матча — игра без Александра Исака. Шведский форвардвсеми силами пытается уйти в «Ливерпуль» и по-прежнему остаётся вне заявки. А замены ему нет, и в итоге Хау вынужден перекраивать атаку.
Да, Гордон и Эланга были активны, но реализация подвела. Пять ударов Гордона — ноль голов. Эланга мог открывать счёт в дебюте — не получилось. Барнс регулярно создавал моменты, но без чистой «девятки» всё это превращалось в давление без результата.
Хау всё-таки выпустил Уилла Осулу, единственного чистого нападающего в заявке, но только на 90-й минуте — и времени для спасения не осталось.
«Ньюкасл» выглядел убедительно, но подтвердил: без Исака пока не хватает остроты. «Астон Вилла» же показала характер и выжила, даже оставшись в меньшинстве, а дебют Бизота можно заносить в актив — именно он держал команду в игре, особенно в первой половине.